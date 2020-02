Tv heeft weer even een filmprogramma

De Nederlandse tv-kijker bleef anderhalf jaar verstoken van een programma over film. De bevlogen filmregisseur Martin Koolhoven had het destijds weer eens geprobeerd met De kijk van Koolhoven.

Met een tweede reeks keert hij vanavond (20.25 uur, VPRO, NPO 3) zes weken terug. Op zijn hartstochtelijke en inzichtelijke manier leidt de Amsterdammer de kijker langs ‘sequals en remakes’, ‘eurocrime’, ‘aliens’, ‘American gangster’ (twee afleveringen) en ‘tijdreizen’.

Geen rijke traditie

Vóór De kijk van Koolhoven in 2018 was er ook al jarenlang geen informatief en vermakelijk tv-programma over film. Slechts Simon van Collem en René Mioch springen in het geheugen als namen die zich er ook hard voor maakten. „Wij hebben geen rijke traditie in Nederland op dat gebied nee”, zegt Koolhoven (bekend van onder meer Brimstone en Oorlogswinter). De kenner klaagt niet, maar vindt het wel jammer. „Blijkbaar was er geen enorme behoefte aan ofzo, of vonden omroepen dat ze er geen taak in hadden. Ik vind dat natuurlijk wel, maar ja, ik ben een liefhebber. Ik moet ook zeggen dat Nederland heel lang een niet zo film-minnend land is geweest. We bungelden onderaan de lijst van bioscoopbezoek en nu zitten we wat meer in de middenmoot. Het is aan het veranderen en mijn programma is ook weer een verbetering hè, haha.”

Martin Koolhoven in de eerste aflevering.

Als Metro Koolhoven spreekt, is het twee dagen voor de eerste uitzending. De montage daarvan is nog niet klaar. „Maar da’s mijn pakkie an niet.” Een hele klus had hij wel aan De kijk van Koolhoven, maar al die tientallen films die hij bespreekt en in scènes vertoont, hoefde hij niet terug te kijken. „Nee nee, dat niet. Ik keek scènes terug om er een goede analyse van te kunnen maken, ook wel eens live terwijl ik erover sprak. Dat werkt.” Dat wat hij aan de kijker kwijt wil – en dat is nogal wat – zit eigenlijk wel in zijn brein opgeslagen. „Ja, best wel. Maar ik bereid me uiteraard voor hoor.”

Goede dingen

De reeks begint vanavond met het thema sequels en remakes. „Dat begon als speels idee”, zegt Koolhoven. „Omdat ik met dit programma zelf ook een sequel maak. Maar het is ook heel erg dit moment. Ik ben er af en toe best wel cynisch over, maar De kijk van Koolhoven gaat juist over goede dingen. En heel veel remakes zijn ook prima gelukt.” Het programma levert verrassende feiten op, alleen al voor de verslaggever die denkt dat ‘de echte’ Ben Hur uit 1959 stamt. Koolhoven slaat gelijk z’n slag: „Nee! Jaren ’20. En wist je dat er inmiddels al vijf Ben Hurs zijn? Je bent overigens niet de enige. Bij de remake uit 2016 klaagden veel mensen dat het origineel met Charlton Heston veel beter was. Maar dat was dus al een remake.”

'Dan praat ik niet meer met je'

En zo is de filmman in hart en nieren ook op dreef in De Kijk van Koolhoven. Zijn ‘masterclasses’ leiden de kijker onder meer langs krankzinnige achtervolgingen in Europese misdaadfilms. Langs Alien en hoe Ridley Scott met zijn klassiek geworden buitenaardse wezen z’n fantasie de vrije loop liet. Langs The Godfather en hoe grandioos het eerste deel was (‘als je die niet gezien hebt, dan praat ik niet meer met je’). En langs de verschillende vormen van tijdreizen (terug in de tijd bijvoorbeeld met Back to the Future of heel anders, Ground Hog Day, waarin de hoofdpersoon één dag telkens opnieuw beleeft). Koolhoven: „Je zou het een masterclass kunnen noemen, maar niet op een manier dat het lijkt alsof je zelf filmmaker moet worden. Ik maak een verdiepend programma over film, waarbij ik ook hoop dat de liefde voor film bij mensen aangewakkerd wordt.”