Marie Verhulst: Heb me nooit voor vader Gert geschaamd

Na dertig jaar Samson & Gert hebben we nu Samson & Marie. Metro zocht Marie Verhulst op, dochter van.

Je zou de vraag van je vader maar krijgen: „Marie, zou jij na dertig jaar Samson willen overnemen?” Gert Verhulst stelde hem wel aan zijn 24-jarige dochter. Ze zei ‘ja’ en nam het riempje onlangs over. Vlaamse Marie Verhulst werd pas zes jaar nadat vader Gert de hond, die voortdurend moeilijke woorden verkeerd uitspreekt, geboren. Nu leidt ze het imperium rond de bearded collie, die ook in Nederland al 28 jaar op tv is.

Spijkerrok, rood shirtje

Marie maakt op één dag een toertje Koffietijd, (‘ik kreeg er geen koffie, wat een rare naam voor een programma, haha’), Metro, Coen en Sander Show en Shownieuws. In dezelfde kleding als waarin ze optreedt, spijkerrok en rood shirtje, ploft ze goedgemutst neer in een bank van een Amsterdams hotel. „Wat leuk dat Nederland interesse toont.”

Het nieuwe duo.

Tja, we kunnen ons al niet meer herinneren dat je vader en zijn hond niét op televisie waren. Had je ooit gedacht dat je vader je zou vragen?

We waren drankjes aan het drinken, op café. Ik dacht dat hij een grapje maakte en moest een beetje lachen. Ik had er nooit over nagedacht, omdat ik ervan uit ging dat niemand mijn vader kon vervangen. Na dertig jaar zijn Samson & Gert zo’n duidelijk en iconisch beeld geworden in Vlaanderen en in Nederland blijkbaar ook.

Dat dachten we bij K3 ook, maar er zijn altijd weer nieuwe kinderen.

Dat is waar hoor. Over vijf jaar is er een generatie die Gert niet meer kent.

Hopen op een film

Wat ga je als verse kracht achter Samson & Marie allemaal maken? Van tv-serie tot film, theatershow en merchandise?

Ik kan er nog niet alles over zeggen, simpelweg omdat we het met ons team nog niet helemaal weten. De overname was flink geheim, dus binnen Studio 100 was niemand echt op mijn komst voorbereid. Daarom zijn we nu van alles aan het bedenken en aan het onderhandelen met tv-zenders. Natuurlijk hoop ik dat er ooit een film komt en dat ik cd’s mag maken. De komende zomer sta ik wel met een theatershow in Plopsaland en verschijnt er een nieuwe single.

Maar heb je het zelf in je hoofd? Jij bent nu de baas.

Ik heb wel een beeld van wat ik allemaal zou willen doen. Maar hoe exact, dat is nog even afwachten. Wat zeker is, is dat de band tussen Samson & Gert iets anders is dan tussen Samson & Marie. Tot nu toe leek het op een vader en zijn kind, Samson en ik hebben meer een broer- en zusverhouding. En Samson is bij mij een beetje stouter.

Ik heb ergens gelezen dat de beroemde kapotte bel er bij jou niet meer is. Dat kán toch niet?

Jaja, bij mij doet hij het wel. Voorlopig dan hè? Je weet nooit wat er gebeurt… Maar hij werkt! De bel is overigens iets van tv, die zat niet in de theatershows.

Ghost Rockers

Zit het Studio 100-virus er bij jou helemaal in?

Absoluut, ik heb tot nu toe bijna alleen maar Studio 100-dingen gedaan. Voor de lol zong ik in het Studio 100 Kinderkoor. Ik acteerde onder meer als de bassiste Charlie in de jeugdserie Ghost Rockers en was bij verschillende theatershows regie-assistente.

Heb je altijd geweten dat je wilde zingen en acteren?

Van jongs af aan wilde ik in Spring, een televisiesoap en muziekgroep van Studio 100. Ik was 10 jaar toen ik op de set was en meteen wist: Ik ga later in Spring spelen.

Thuisvoelen

Was het in jouw gedachten denkbaar dat je buiten Studio 100 zou werken?

Ik heb nooit gehad dat het specifiek Studio 100 móest zijn. Maar het is een bedrijf waar ik mij thuis voel, waar ik me goed en comfortabel voel. Ik werk er graag samen met de mensen, die vaak heel lang bij Studio 100 blijven. Bovendien is het zo groot, dat je allemaal kansen krijgt.

Is je Plopsalandshow al klaar?

Nee, nee. We zijn nu bezig met de Samson & Gert-afscheidsshows in een theater in Puurs bij Antwerpen. Op 19 april speelt mijn vader z’n allerlaatste. Ik word zelf in de show als het extra baasje aangekondigd door uit een grote doos te springen. Hier ligt de focus nu even op, want we hebben nog zo’n veertig shows te gaan.

Het enorme theater in Puurs, plek van de Samson & Gert-afscheidsshow.

Je vader wilde iemand die lang met Samson door zou gaan en vertrouwde jou dat toe. Denk je dat dat ook gebeurt?

Ik zou dat heel fijn vinden, een droom die uitkomt. Een mooi product als Samson moet blijven voortbestaan.

Tot je 54 jaar bent.

Minstens! Maar nee, zo lang de mensen willen kijken en luisteren, wil ik heel graag van alles maken en doen. Dertig jaar lijkt me geweldig.

Niet de baas van Studio 100

Heb je ook de ambitie om heel Studio 100 te gaan leiden?

Nee, ik denk dat er mensen zijn die daarvoor veel capabeler zijn dan ik. Laat mij maak creëren, spelen en zingen. De organisatorische kant trekt mij niet zo.

Hoe was het als kind eigenlijk om de dochter van Gert Verhulst te zijn. Vonden kinderen dat cool?

Het ging in fases. Op de lagere school vonden klasgenootjes het inderdaad supercool en wilde iedereen bij mij thuis komen spelen. Niet altijd om de juiste reden, maar daardoor deed ik al heel jong mensenkennis op. Op de middelbare school was er een periode waarin het even niet zo cool was. Toen was het vooral raar dat ik een vader had die tegen een hond praat. Daarna was er alleen maar adoratie voor Gert Verhulst, die met zijn idee zoveel gelukkig heeft gemaakt. Zelf ben ik wel altijd enorm trots geweest dat ik zijn dochter ben. Ik kan er ook niets aan veranderen en heb me nooit voor mijn vader geschaamd. Nooit.

Marie Verhulst tijdens de afscheidsshow met vader Gert.

Samson & Gert

• Gert Verhulst bedacht Samson in 1990. In een wat rebelse bui verscheen hij met de hond op de buis, terwijl hij omroeper was.

• TV-bazen waren not amused, maar de kijkers waren gelijk om. Samson betekende uiteindelijk de start van miljoenenbedrijf Studio 100, dat onder meer ook K3, Kabouter Plop en Piet Piraat voortbracht.

• Beroemd is de kapotte bel van huize Samson & Gert. Bezoekers kwamen steevast binnen met ‘Ja, ik moest kloppen, want debel doet het niet’.

• Slechts één keer heeft Gert de bel proberen te repareren, in 1992. Dat lukte niet.

• Samson & Gert is een tv-serie, maar verscheen later ook als film. Gert Verhulst maakte ook diverse theatershows met zijn geliefde hond.