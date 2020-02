Kriebeltje boer Jaap (BZV) nu grote kriébel voor Helle

Bloemenboer Jaap vond zijn geliefde Helle niet in Boer zoekt Vrouw. Maar eigenlijk wel dóór het populaire programma (en een kerstkaart).

„Ik voel wel iets van een kriebeltje, dat begint wel een heel klein beetje te komen.” Typische taal van bloemenboer Jaap (51) uit Rijsenhout. Voorzichtig vooral, als Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers hem op zijn erf weer eens van die ‘lastige vragen over de liefde stelde’. Moest ie tegenover een van zijn dagdates, voor de camera, ook nog eens over gevoél praten.

Vaak thuis op de bank

Dat ging bij Jaap niet zo makkelijk. Een harde werker deze bijzonder aardige vent. Een sociale kerel ook, die er graag op uit trekt. Of het nou een festival, het theater of een bruine kroeg in Hoofddorp is. Maar veel vaker zat Jaap thuis op de bank. Alleen. Zo leerden we hem met miljoenen kijkers kennen in het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw. Zondag beginnen nieuwe boeren aan hun seizoen, dus Metro zocht boer Jaap op. Want die heeft nieuws.

Jaap en Helle in het hoekje waar de bloementeler tijdens Boer Zoekt Vrouw ook met zijn vrijgezelle logés zat. | Foto: Femmy Weijs

‘Ik zag jullie al rijden’

Het is woensdagavond als we Jaaps adres in het ruim 4000 zielen tellende Noord-Hollandse dorp gevonden hebben. Veel kassen, nergens licht. Als Jaap z’n telefoon opneemt begint ie gelijk: „Je staat op mijn werkadres. Ik zag jullie al rijden, waar je links ging daar was je er al.” Oh ja, zo is het natuurlijk net buiten een dorp. Een auto na 21.00 uur valt op.

De ontvangst is zeer gastvrij. „Achterdeur hoor, de voordeur wordt al tijden niet gebruikt.” Binnen vallen drie vazen met bouvardia’s op. „Ik houd nog steeds van die bloemen, al teel ik ze al 30 jaar”, zegt Jaap. Wat ook opvalt: de hoek van het bankstel. Het is de hoek waarin Jaap tijdens een uitzending aandoenlijk zat, met twee dames knus tegen hem aan gekropen en Jaaps bloementelersarmen om hun schouders. Nu zit er een andere dame in het befaamde hoekje. „Hallo, ik ben Helle.”

Nog pril

Helle is een vrolijke en vriendelijke Deense, die 28 jaar in Nederland woont. Al is het nog pril, zij hoort sinds eind december bij de man die behalve twee hectare bouvardia’s met zijn vader ook twintig Shetlandpony’s verzorgt. Hoe leuk en lief de voor Jaap overgebleven vrouwen in Boer zoekt Vrouw ook waren, Marian en Petra werden het uiteindelijk niet.

Tien openingszinnen

„Dat was wel wat, al die mensen en een camera over de vloer. Maar op een gegeven moment had ik die camera amper meer in de gaten”, blikt Jaap terug. „Naar mezelf op tv kijken vond ik vreselijk, vooral het speeddaten in de trein. Ik ben geen prater van nature, dus om het gesprek te beginnen had ik een openingszin bedacht. Al mijn tien openingszinnen (You never get a second change fort the first impression, red.) – en die gingen weleens fout – werden uitgezonden. We keken met de familie, maar na de derde speeddate ben ik weggelopen. Mijn zus rolde natuurlijk lachend van de bank.”

Hard werken, weinig vrije tijd

Jaap had alle Boer zoekt Vrouw-seizoenen tot dan toe gezien en was fan. „Ik realiseerde me wel steeds dat ik in m’n eentje zat te kijken. Dat is zwartwit gezegd het manco van de agrarische sector: hard werken en weinig vrije tijd. Ik ga er op uit hoor, maar ben introvert en spreek niet snel iemand aan.” Uiteindelijk belandde Jaap een paar keer in de roddelbladen, maar in Rijsenhout werd er op zijn deelname nuchter gereageerd. Verzoeken om Facebookvrienden te worden kreeg hij des te meer, van wildvreemden. „Ik heb iedereen die iets stuurde netjes antwoord gegeven. En met sommige dames ben ik ook op date geweest. Ook heb ik mijn 49 brieven nog eens doorgenomen en heb ik met een aantal dames afgesproken. Ik ben het hele land door gecrosst.”

Het is duidelijk, Jaap heeft ook na Boer zoekt Vrouw doorgezocht naar de ware. Eindelijk had hij vaker contact met vrouwen, maar het zoeken bleef zonder succes, maar het wonder viel uiteindelijk letterlijk in de brievenbus: een joekel van een kerstkaart met een lief verhaal.

Dé kerstkaart van Helle. | Foto: Femmy Weijs

De schrijfster zit nu naast Jaap, schoonheidsspecialiste Helle. Na haar scheiding bleven vriendinnen maar vragen of ze alleen zou blijven. „Waar het vandaan kwam weet ik niet, maar ik zei opeens dat ik een type boer Jaap zocht”, zegt ze in uitstekend Nederlands. „Ik had misschien maar drie keer naar Boer zoekt Vrouw gekeken, maar tegen mijn dochter zei ik dat Jaap zo genoot in dit hoekje van de bank. En dat ik hem een leuke man vond.” Ze liet de gedachte aan Jaap, al woonde hij in de buurt, lang gaan. „Maar ja, alleen oud worden wilde ik niet. Ze komen niet zomaar op je deur kloppen, dus je moet zelf initiatief nemen. Tegen mijn kinderen zei ik ‘zullen we een kerstkaart naar boer Jaap sturen?’. Ze zeiden dat ik gek was, haha, maar ook: ‘Doe maar’.”

‘Met Jaap’

„Er stond een leuk verhaaltje op”, zegt Jaap. „Ik heb op Facebook foto’s van Helle opgezocht en daar zag ik een mooie vrouw. Omdat er een telefoonnummer op de kerstkaart stond, heb ik gebeld.” Desgevraagd: „Nee, dan zeg ik ‘met Jaap’, niet ‘met boer Jaap’.” Helle: „Zenuwachtig dat ik was. Ik zou ook twee weken met mijn moeder naar Denemarken gaan, maar uiteindelijk hebben we daarvoor nog op Tweede Kerstdag afgesproken. Ik wilde mijn moeder niet alleen laten, maar zij zei ‘ga maar’.”

Wandelen, koffie en een wijntje op Tweede Kerstdag, romantischer kan natuurlijk niet. Yvon Jaspers zou ervan smelten en Jaaps kriebeltje werd een kriébel. „Helle is hier nu in het weekend, ik heb de kinderen ontmoet.” Helle: „Die hebben met 21 en 19 de gemakkelijke leeftijd. En mijn verjaardag hebben we ook al met Jaaps ouders gevierd.” Het nieuwe stel zal vanaf zondag absoluut samen Boer zoekt Vrouw kijken.

Presentatrice Yvon Jaspers met de tien boeren van het nieuwe seizoen. | Foto: Linelle Deunk

Tien boeren, 1100 brieven

Vinden tien nieuwe boeren in het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw de liefde? Vanaf zondag gaan we zien welke vijf boeren de meeste brieven krijgen en welke vijf hun zoektocht niet op televisie maar op Boerzoektvrouw.nl mogen voortzetten. Presentatrice Yvon Jaspers bezorgt de liefdespost en propt 1100 brieven en pakketjes in haar auto. „De speeddate, de dagdate en de logeerweken zijn uiteraard terugkerende elementen. Hoe de boeren die route afleggen, is aan hen. Ik kan zeggen: het wordt een seizoen waarin alles anders liep, dan ik van tevoren had voorspeld.”

Vanaf zondag 23 februari, wekelijks om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.