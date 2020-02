Jason Momoa in nieuwe video Ozzy Osbourne

Je dacht dat Jason Momoa de rollen van zijn leven te pakken had als Aquaman en Khal Drogo? Vergeet het maar. Hij portretteert namelijk nu ook muzieklegende Ozzy Osbourne.

De 71-jarige Ozzy heeft namelijk weer een nieuw album uit. Ordinary Man is vrijdag uit en daar hoort natuurlijk ook een teaser bij. Voor de teaser van het nummer Scary Little Green Men heeft hij de Game of Thrones-acteur weten te strikken.

Jason als Ozzy

In de minuut durende video - goedgekeurd door de fans van Ozzy, valt er te lezen - zien we een groot figuur in een donkere gang naar een microfoon lopen. Als de muziek begint, valt te zien dat het niet om Ozzy maar om Jason Momoa gaat. Die de rockster overigens extreem goed na weet te doen.

Geen tour

Nieuwe muziek van Ozzy betekent overigens voorlopig nog geen tour. Hoewel hij die wel gepland had staan, moest hij deze om gezondheidsredenen afzeggen. Osbourne is recentelijk gevallen en heeft daardoor aardig wat problemen. Binnenkort vertrekt hij naar Zwitserland voor een behandeling.

Inmiddels ligt hij er al een jaar vanaf, vertelt hij in een interview. Vanwege zijn drugs- en alcoholverleden, kan hij zelf de pijnstillers niet doseren. Hij is er overigens redelijk nuchter onder: „Maar ik mag eigenlijk niet klagen, ik heb de dood elke dag verslagen."

Elton John en Post Malone

Gelukkig voor de fans is er wel weer nieuwe muziek. Voor zijn nieuwe album wist hij een aantal bekende namen te charteren. De oud-frontman van Black Sabbath kiest niet voor de verwachte samenwerkingen. Zo is er onder andere een duet met Elton John op het album te horen.

Natuurlijk kon een samenwerking met Guns 'n' Roses-gitarist Slash ook niet uitblijven. Ook maakte hij twee nummers met Circles-zanger Post Malone, waarvan op één rapper Travis Scott te horen is.

Lange carrière

Ozzy Osbourne is inmiddels 71 en heeft een carrière van zo'n 50 jaar achter de rug. Hij werd bekend als frontman van de metalband Black Sabbath. Begin 2000 kreeg hij met zijn gezin een realityserie op MTV, The Osbournes. Daarin was het reilen en zeilen van de familie, waaronder de puberkinderen Kelly en Jack, te zien.

Inmiddels heeft Osbourne een flinke albumverkoop op zijn naam staan: hij verkocht er meer dan 100 miljoen wereldwijd.