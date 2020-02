Fajah Lourens: de acteerkriebels in ‘Suriname’ even terug

Tien jaar lang deed Fajah Lourens andere dingen dan acteren. Ze is tijdelijk terug, in de film Suriname.

Ze was pokerprof, maakte muziek als dj en producer, werd fitnessgoeroe, voedingsdeskundige, bestsellerschrijfsters van . Killerbody 1, 2 en 3. Motiveert via Instagram (188.000 volgers op @mykillerbodymotivation) en trainingsvideo’s tot bewegen, is modeontwerpster en producent van voedingsproducten. Nee, acteren zat er voor Fajah Lourens (38) sinds tien jaar ‘even’ niet in. Maar ze is terug, voor even, in de film Suriname. Dit keiharde misdaaddrama (16+) waarin Winston Righter – een rol van Rodney Lam – president van Suriname wil worden, maar achtervolgd door zijn verleden in een schaakspel tussen grote ego’s terechtkomt. Suriname, van de met een speelfilm debuterende regisseur Danny Leysner, draait vanaf donderdag 20 februari in de bioscoop.

Rol van Imanuelle Grives

Fajah Lourens is Nadia, een manipulatieve dame van arme afkomst. Een egoïst met ook een kleine hartje en charme, die jaagt op rijke mannen. „Ik werd voor deze film gevraagd”, legt ze in The College Hotel in Amsterdam uit. „Maar ik hoorde dat ik er een maand voor naar Suriname moest. Dat paste niet binnen het werkschema van mijn bedrijf, dus heb ik vriendelijk bedankt. Toen Imanuelle wegviel, kon ik de rol toch spelen, omdat in het tijdschema van alles werd verschoven. Ik hoefde nog maar een week naar Suriname. Omdat ik de producent zo uit de brand kon helpen, heb ik het toch gedaan.”

Lourens doelt op Imanuelle Grives, die in België werd gearresteerd en tot een celstraf werd veroordeeld voor drugshandel. Daarbij zou zij hebben ‘geoefend’ voor een film en dat was Suriname. De actrice is overigens weer op vrije voeten en bezocht de première maandagavond.

Fajah Lourens als Fajah Lourens. | Foto: Rosalie van Kerckhove

Achteraf vond Fajah Lourens het heerlijk om weer eens te acteren. De rol van Nadia was ‘heel leuk om te doen’. „Ze heeft ook haar lieve kanten, dus de kijker kan het personage zelf interpreteren. Ik wilde iemand neerzetten die totaal anders is dan ikzelf, maar waar mensen toch van kunnen houden.” Zo heeft ook de film twee kanten, vindt Lourens: „Natuurlijk, het is een politiek en hard verhaal. Maar je ziet ook iemand die zijn leven wil beteren. Dat lukt niet echt, omdat zijn verleden hem saboteert, maar iedereen verdient een tweede kans.”

Rijk en toch arm land

Hoewel Lourens geen Surinaams bloed heeft (wel Antilliaans, van haar vader), kende ze het land al wel. „Ik was er een paar keer geweest, om als dj te draaien in Paramaribo. Het was leuk om terug te komen, vooral omdat we zo’n hechte cast hadden. Ik vind het alleen jammer en zonde dat een land, dat zo’n rijkdom aan grondstoffen heeft, zo arm en vervallen kan zijn.” Dat de film bepaald geen positief beeld over Suriname geeft, moet je volgens de actrice relativeren. „Alles wat je ziet ligt onder een vergrootglas en gebeurt natuurlijk niet zomaar.”

De cast is verrassend en divers. Zo is ook Liza Sips terug van lang weggeweest. Rodney Lam speelt als producent en scriptschrijver zijn eerste rol. En ook radio-dj Fernando Halman (FunX) en rapper Josylvio verwacht je niet zomaar. Vooral Josylvio valt op, niet alleen omdat hij met een biljartbal iets anders doet dan waarvoor de bal bedoeld is. Net als Metro, vindt ook Lourens hem een grote verrassing. „Alsof Josylvio al járen met het acteren bezig is. Zijn stem en zijn gezicht, dat doet al heel veel.”

Killerbody 4 komt eraan

Lekker acteren in een zonnig land, dat moet haast wel naar meer smaken. „Absoluut”, zegt Lourens, „maar niet meer in zo’n drukke periode als waarin ik nu zat.” Het produceren van trainingsvideo’s, het maken van voedingsplannen en het runnen van haar webshop MKBMshop.com (en Mykillerbodymotivation.com) met onder meer boeken, recepten en zelfgeproduceerde voedingssupplementen slokt simpelweg te veel tijd op. „Ik verkoop nu ook aan winkels, daar gaat dus veel tijd in zitten. Het heeft mijn volle aandacht nodig. Ik wil in 2021 bovendien Killerbody 4 uitbrengen, maar dat moet ik nog schrijven. En oh ja, ik wil het theater nog in. Dat had ik al uitgesteld. In het theater ga ik mijn verhaal vertellen, veertig shows in het jaar dat ik 40 jaar word. Dus tja, ik heb wel wat te doen. Maar toch, het acteren was oprecht weer leuk en toch ook wel mijn passie. Helaas past dat alleen niet in die drukke toestand waarin ik zit. Tijdens zo’n interview als dit zit ik eigenlijk al op hete kolen omdat ik nog best veel moet doen.”

Liza Sips en hoofdrolspeler Rodney Lam met hun 'filmkinderen'.

„Tien jaar geleden was het acteren al weer”, blikt de geboren Amsterdamse zelf terug (op Voetbalvrouwen, red.). „Tién jaar, 2010 gewoon. Uit Goede Tijden, Slechte Tijden ging ik zelfs vijftien jaar geleden, ik ga al even mee hè? Haha.” Eigenlijk maakt Lourens overal wel een mooie carrière van, zelfs op een onbewoond eiland in Expeditie Robinson (finale, 2012). „Maar inmiddels weet ik wat ik echt leuk vind en durf ik ook ‘nee’ te zeggen. Als me op dit moment een rol wordt aangeboden, dan wordt het dus ‘nee’. Ik heb dit jaar te veel belangrijke dingen. Eind 2021, ja dan heb ik tijd. Dan zou ik er ook vol voor gaan, extra acteerlessen nemen, misschien een coach. Maar ik mis het acteren, als ik thuis lekker bezig ben, nou ook weer niet hoor. Wat ik allemaal doe, is daarvoor veel te leuk. Ik heb onlangs een eigen sportkledinglijn uitgebracht en daarvan verkocht Kruidvat al 80 procent in de eerste week. Je hebt dan over elfhonderd winkels. Dan zit ik met een grote glimlach thuis en denk ik alleen maar ‘wooooow’. Dat geeft me geweldig veel voldoening.”

Heerlijk thuis aan tafel

Ja, het gaat wel lekker met die Fajah. Dat ze veel thuis is om haar werk te doen, ook dat vindt ze helemaal prima. „Als mijn zoon dan uit school komt (Lourens heeft ook nog een dochter, red.), dan komt ie lekker bij me aan tafel zitten om zijn huiswerk te maken. Dat vind ik veel leuker dan altijd op een set staan en geen tijd hebben voor mijn gezin.” Na een korte stilte: „Ik voel me bevoorrecht dat ik kan doen wat ik doe, hoewel het allemaal met acteren begonnen is. Als klein meisje zei ik altijd ‘ik wil later in Goede Tijden, Slechte Tijden spelen’. Dat is me gelukt. Acteren, zeker als je jong bent, is in een soort droomwereld leven. Dat is fantastisch. Dat ik soms de acteerkriebels even terugkrijg, is waar en ook niet zo gek.”