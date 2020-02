Door bedreigingen liep relatie Bridget en André stuk

De gestrande relatie tussen Bridget Maasland en André Hazes is het gesprek van de dag. Woensdag laat Maasland weten dat alle reacties en zelfs bedreigingen de relatie de das om deden.

Dat vertelde in de uitzending van Radio 538, waar Maasland voor voor het eerst over de relatiebreuk naar buiten trad. „We kregen bedreigingen via post, via Instagram, je kan het zo gek niet bedenken. Het is zo'n inbreuk op onze privacy, dat mensen die mij niet kennen denken iets te mogen zeggen over je of je neer mogen halen" , zegt de presentatrice.

Verlies nemen

Maasland wil geen aangifte doen van alle bedreigingen. Ondanks dat heeft alle heisa invloed gehad op de relatie. „Door al die negativiteit, al die druk en weerstand hebben we niet de kans gekregen om onze eigen liefde te ontplooien. In de eerste maanden leef je op een roze wolk, maar als je weer gaat aarden, kijk je om je heen en maak je de balans op. Soms moet je gewoon besluiten je verlies te nemen en door te gaan.”

De presentatrice zegt in de uitzending dat ze liefdesverdriet heeft. In de media werd druk gespeculeerd over een opnieuw aangewakkerde liefde op Curaçao tussen Hazes en zijn ex Monique Westenberg. Maasland zegt: „Het is niet gegaan op Curaçao zoals veel bladen nu suggereren. Ik ben me er niet bewust van dat hij vreemdgegaan is.” Verder vindt de zij alle media-aandacht rond hun relatie overdreven. „Wie zijn wij nou helemaal - laten we ons in godsnaam met belangrijker dingen gaan bezighouden.”

Bridget Maasland en André Hazes kregen drie maanden geleden een relatie die veel teweeg bracht. Maandag werd bekend dat het stel uit elkaar is.