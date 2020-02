De overgebleven stemmen in de 10e Voice (1)

Waar de band Navarone vorig jaar nog de The finale van The voice of Holland haalde, zijn er in het jubileumseizoen alleen nog solostemmen over.

De tiende ‘Voice’ heeft vrijdagavond nog twaalf kandidaten die kans maken om crooner Dennis van Aarssen op te volgen. Metro sprak aan de vooravond van de eerste van vier liveshows met de zes ‘voices’ 2020 die vrijdag 7 februari in actie komen, de talenten van de coaches Anouk en Lil Kleine. Op vrijdag 14 februari lees je hier deel 2.

Hoe gaat het nu verder?

Vrijdag (20.30 uur, RTL 4) komen de zes kandidaten van de coaches Anouk en Lil Kleine dus live in actie. Daarmee is meteen ook duidelijk dat de twee ‘ruziënde muzikanten’ nog samen in een studio kunnen zitten. Volgende week vrijdag zijn de talenten van Ali B en Waylon aan de beurt en zijn daarna nog acht mensen in de race. Zij strijden in de halve finale in vier ‘cross-battles’ die door loting worden bepaald. Het is mogelijk dat een coach tijdens de finale op vrijdag 28 februari met twee talenten de avond in gaat en een ander met geen enkele.

Sanne Huisman (24), team Anouk

Afgestudeerd aan de Heman Brood Academie. Maakt als barista in Leiden de mooiste cappuccino’s.

Blind audition: California Dreamin’, Sia. The Knockouts: Strong, London Grammar.

Anouk zegt over jou: Ik zie iemand optreden in plaats van meedoen aan een talentenjacht. Waarom maak je nog koffie? „Jaaa, wat een mooi compliment was dat. Maar ik ben nog barista omdat ik ondertussen heel veel eigen muziek aan het maken ben. Die wil ik graag uitbrengen, dus heb ik wat minder tijd om op treden. Maar hé, ik vind koffie superleuk!”

Hoe ga je de liveshow in? „Vol spanning maar enthousiast. Als ik eruit lig, ben ik trots op mezelf, maar nu ik zover gekomen ben wil ik nog wel even doorgaan en laten zien wat ik nog meer kan.”

Sanne Huisman.

Wat leer je van Anouk? „Schijt hebben. Dat ik gewoon het podium op moet gaan en doen waar ik goed in ben. Ik dacht te veel na over dat ik op tv ben en wat mensen van me zouden vinden. Maar ik moet zingen en nergens meer aan denken.”

Wie is je favoriet? „Ik heb een grote liefde voor Robin haar stem. En voor Sophia.” Ze kijkt haar teamgenote aan: „Omdat ik denk dat jij gaat winnen.”

C.J. (32), team Anouk

Amerikaanse emotionele wervelwind die zijn land en familie verliet omdat hij zichzelf niet kon zijn. Wil stralen als zijn idool Céline Dion.

Blind audition: Believe, Cher. The Knockouts: Don’t Let Me Be Misunderstood, Nina Simone.

Je maakte indruk achter de piano, daarom: voor altijd achter die piano of nooit meer met een instrument? „Ooooohhhh… Da’s net zo onmogelijk als M&M’s of een Snicker. I feel really at home achter de piano. Ik heb piano spelen mezelf aangeleerd, maar kan echt niet kiezen.”

Wat verwacht je van de liveshows? „Dat ze live zijn, hahaha. Ik ben over the top blij, zo dankbaar en zo trots om deel uit te maken van deze prachtige familie. Als je je leven zonder verwachtingen leeft maar open staat voor alles, dan zal je nooit teleurgesteld zijn. Dat is mijn mantra.”

C.J.

Wat leer je van Anouk? „Veel. Als ik iets te veel laat zien, dan is dat overigens niet echt zo. Zo ben ik gewoon. Maar Anouk krijgt er wel in dat dingen soms moet laten. ‘Rustig’, zegt ze dan. ‘Rustig’. Tja, ik ben nogal enthousiast. Mijn performance komt uit mijn hart, zeker. Maar het was goed om ook achter die piano te zitten.”

Wie is je favoriet? „Qua stemtechniek April, prachtig. Sanne heeft de grootste passie binnen deze competitie en degene waarbij ik het meeste voel, zit naast me. Sophia.”

Sophia Kruithof (17), team Anouk

Geboren op de boerderij. Stort zich na school (bijna klaar) het liefst op een muziekcarrière.

Blind audition: Vincent, Don McLean. The Knockouts: Million Years Ago, Adele.

Wat denkt een 17-jarige als Anouk haar stoel na 0,00023 seconden omdraait? „Dat was bizar. Op tv zag je goed dat ik me doodschrok. Ik vond mijn blind audition superspannend en zou wel zien. Ik vond het van mezelf een wonder dat ik bleef doorzingen. Maar het was ook lekker.”

Hoe ga je de liveshow in? „Ik vind het al een kadootje dat ik er mag staan. Het is onwerkelijk, omdat het zo’n andere fase van het programma is. Ik ging er niet vanuit, omdat zo weinig mensen het kunnen halen. We kregen een blaadje met data waarop je beschikbaar zou moeten zijn. Toen zag ik ‘liveshows staan’ en dacht ik ‘neeee joh’. Maar nu zit ik er zomaar in.”

Sophia Kruithof

Wat leer je van Anouk? „Ik krijg de kans mijn eigen ding te doen, dat is fijn. Ze leert me om dat te omarmen en dat het oké is dat ik kleine liedjes zing. En dat ik niet mee hoef te gaan in al dat geweld. Verder ging de repetitie vandaag niet zo goed en dan denk ik gelijk dat ik het fout heb gedaan. Dan zegt Anouk dat ik het even moet nemen zoals het is en dat het helemaal goed komt. Dan schiet ze in de moederrol die ik niet van haar had verwacht. Ze heeft een soort rust over zich, die ik overneem.”

Wie is je favoriet? „Ayoub en Kes zijn mijn maatjes geworden en hun stemmen zijn fantastisch. Of Emma, jemig wat is ze goed.”

Kes van den Broek (18), team Lil Kleine

Dochter van muzikale vader met geluidsstudio, waar ze het liefst in pyjama zingt. Doet dat nu maar even niet.

Blind audition: Breathin’, Ariana Grande. The Knockouts: Hij Is Van Mij, Kriss Kross / Maan / Tabitha.

Lil Kleine zei bij het stelen: als ik steel, verander ik niet meer. Voelde je je schuldig tegenover andere deelnemers, of dacht je ‘fuck it’? „Ik was er wel even mee bezig dat er al iemand op die steal-stoel zat. Toen ik er zelf zat was het redelijk relaxed, want Lil Kleine had me in de ogen gekeken en beloofd dat hij me zou laten zitten. Dat iemand anders verdween, was rot.”

Hoe ga je de liveshow in? „Elk rondje verder verbaasde ik me. Als ik ‘bij de laatste twaalf’ hardop uitspreek, voelt het gewoon unreal. Voor mijn gevoel heb ik al gewonnen, maar nog een rondje verder zou tof zijn.”

Kes van den Broek.

Wat droomde kleine Kes? „Ik ben nog steeds klein, haha. Toen ik 5 was wilde ik K3 worden, omdat ik Kes heet. Ik heb altijd willen zingen en zat al jong op musicalles. Maar zover komen in The Voice komen, dat had die kleine Kes nooit gedacht.

Wie is je favoriet? „Pfoeeeh. Ik ga voor mijn maatje Ayoub.”

Danilo Kuiters (22), team Lil Kleine

Rasechte Amsterdammer en fulltime zanger. Deed eerder mee aan Bloed, Zweet & Tranen.

Blind audition: Waarom, André Hazes. The Knockouts: ‘k Heb Je Lief, Paul de Leeuw.

Hoe groot is de druk als Lil Kleine je ‘dé nieuwe volkszanger noemt’? „Dat is nogal wat, ja. En mooi. Maar ik kreeg ook reacties dat Kleine en ik gappies en maatjes zouden zijn, maar ik kende hem voor het programma niet goed. Gappie is gewoon Amsterdams, net als lieverd.”

Hoe ga je de liveshow in? „Ontspannen, maar met focus. Ik wil gewoon knallen, dus het mag van mij wel beginnen."

Danilo Kuiters.

Wat was de droom van kleine Danilo? „Mijn nichtjes reden paard en dan zong ik in de kantine terwijl een zweep mijn microfoon was. Ik heb altijd willen zingen en was helemaal fan van Jim en Jamai van Idols. Ik wist alleen nooit hoe ik zanger moest worden, totdat mijn geschiedenisdocent me op Bloed, Zweet & Tranen wees. Toen kwam ik aanraking met mensen en belandde ik in het wereldje.”

Wie is je favoriet? „Lastig, lastig, maar Sophia heeft iets aparts.”

April Darby (28), team Lil Kleine

Geboren Amerikaanse met Nederlandse moeder. Schitterde in de musicals The Body Guard en Sister Act, maar wil ook solo.

Blind audition: You Don’t Do It For Me Anymore, Demi Lovato. The Knockouts: Run To You, Whitney Houston.

Als je móet kiezen: grote musicalrollen of een solocarrière, maar niet allebei. Wat dan? „Daar kan ik geen keuze in maken, dat verwachtte je vast. Mijn ding is dat ik juist zo van afwisseling houd. Onrust wil ik het niet noemen, maar als ik een jaar in het theater sta wil ik even wat anders.”

Hoe ga je de liveshow in? „Mijn eerste doel was die te halen en daar ben ik superblij mee. Maar ja, ik moest mijn doel gaan bijstellen natuurlijk. Nu ik mezelf op zo’n podium mag laten zien, wil ik verder komen. Ik heb zin!”

April Darby.

Wat was de droom van kleine April? „Ik ben opgegroeid met Destiny’s Child en Beyoncé, dus ik wilde windmachines, dansers en uit de lucht komen vallen.”

Wie is je favoriet? „Ik denk Robin.”