BN'ers leven mee met Marco en Leontine Borsato

Op sociale media hebben verschillende BN’ers hun medeleven getoond met Marco en Leontine Borsato.

De zanger liet dinsdag op Facebook weten dat hij en zijn vrouw uit elkaar uit gaan. Leontine deelde dezelfde tekst even later via Instagram.

Onder meer Connie Breukhoven, Humberto Tan, Quinty Trustfull, Ali B en Danny de Munk lieten een hartje achter onder de post. Ook Roxeanne Hazes, Jeroen van Koningsbrugge en Jamai Loman meldden dat ze meeleven met de twee.

Albert Verlinde zei dinsdag in RTL Boulevard dat er in de relatie van Marco en Leontine Borsato altijd een barst is blijven zitten door de problemen rond het faillissement van de Entertainment Group. Deze productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, ging in 2009 failliet.

„Het is allemaal gissen", aldus Verlinde. „Maar wat die twee mensen hebben meegemaakt, je imperium zo in elkaar zien sodemieteren. Ik denk dat er altijd een barst is blijven zitten, die niet bestand was tegen wat er de afgelopen drie maanden is gebeurd." Borsato bekende in oktober jaren geleden een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. In januari maakte hij bekend een burn-out te hebben.