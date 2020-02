Alleen maar respect voor de Queen of Rock ‘n Roll

Utrecht is vanaf zondag de vierde stad met TINA, de Tina Turner Musical die ontstond in het brein van Joop van den Ende. Nyassa Alberta pakte de rol van haar leven.

Wie onlangs het Musical Awards Gala op tv zag of erbij was, hoorde dat ‘Tina Turner’ de ramen zo’n beetje uit de Amsterdamse RAI zong. Met haar optreden zette werd de musical voor 1 miljoen kijkers op z’n minst op de kaart gezet. „Haha, geen idee wat ik daar dacht. Volgens mij alleen maar dat ik heel, héél hard moest gaan, zo voor de eerste keer voor het Nederlands publiek.” Hier zie je het optreden:

Metro spreekt Nyassa Alberta (37), de geboren Groningse die de stoute schoenen (met zeer hoge hakken) van Tina Turner mag aantrekken. Zondag gaat ‘heel bekend Nederland’ haar zien tijdens de première in het Beatrix Theater in Utrecht, de vaste speelplek van TINA, de Turner Musical. Na een debuut in het ensemble van The Lion King in Scheveningen, vertrok Nyassa naar Duitsland. Dertien jaar lang schitterde zij in veel steden, maar vooral in Hamburg, in musicaltitels als The Bodyguard, We Will Rock You, Sister Act en… TINA. In Nederland kende het theaterpubliek haar niet.

Drie keer per week in Hamburg

Tot dat héél hard gaan tijdens de Musical Awards dus. Zo te keer gaan is ook het plan voor de komende tijd in het Beatrix Theater. De acterende, zingende en op hoge hakken dansende Tina Turner is voor Nyassa geen onbekend personage. Ze was sinds maart in de Hamburgse versie drie avonden per week vaste vervangster (alternate). „Ik zal de rol daar ruim honderd keer gespeeld hebben.” Producent Albert Verlinde van Stage Entertainment kwam haar in zijn zoektocht naar een ‘Tina voor Nederland’ bekijken. Nyassa: „Ik wist dat en dacht één seconde oeh… Maar in deze show heb ik zoveel te doen, dat ik er niet meer over na kon denken. Je stapt in een trein en je gaat. Die paar keer dat ik niet op de bühne ben, zit ik in een razendsnelle omkleding.”

Nyassa Alberta als zichzelf. | ANP / Levin den Boer

Ik ben er, voilà!

Verlinde was net als de makers van de eerste versie (Londen) overtuigd van haar kunnen en ze pakte de rol. „Ik had er helemaal niet over nagedacht dat voor de rol in Utrecht zou kunnen gaan. Als Stage Entertainment een Tina in Nederland had gevonden, dan zou ik niet uit Hamburg zijn weggehaald. Nu moest daar weer een nieuwe alternate worden gezocht. Maar ik ben enorm blij nu. Ik ben er, voilà!”

Nyassa was niet iemand die de muziek van de Queen of Rock ’n Roll grijs draaide. Muziek die overigens goed was voor 200 miljoen verkochte albums en twaalf Grammy Awards. „Ik kende het wel, maar toen de film over haar leven uitkwam besefte ik pas wat een sterke vrouw zij is en wat een mooi verhaal er kan worden verteld. Ik houd van inspirerende verhalen. Door de show heb ik nog veel meer respect voor Tina Turner gekregen.”

Nyassa met kenmerkende Tina-pruik. / Manuel Harlan

Ze heeft het dan natuurlijk over dat onwaarschijnlijke levensverhaal van de ster die in november 80 jaar werd. Een leven dat werd getekend door armoede, gescheiden ouders, een verongelukte halfzus en een tijd waarin zij katoenplukster was. Maar vooral door de vreselijke mishandelingen door haar man Ike, toen er al wel succes was en een daaropvolgende zelfmoordpoging. Tina Turner heeft gedroomd en gevochten en het uiteindelijk waargemaakt. En ze verrijkte de wereld met klassiekers als Proud Mary, Nutbush City Limits, Private Dancer en Simply The Best.

Korte ontmoeting met Tina

„Ik heb haar heel kort ontmoet, bij de première in Hamburg”, zegt Nyassa. „Ik speelde die dag zelf niet, maar toch vond ik het bijzonder. Ik kan alleen maar hopen dat Tina zondag bij mijn première komt kijken.” Dat laatste is afhankelijk van de gezondheid van de tegenwoordig Zwitserse, maar wat zal het publiek het geweldig vinden als Turner toch met haar – hopelijk nog – kordate stapjes het theater betreedt.

Na dertien jaar terug op eigen bodem, ‘voelt nog best gek’. „Ik ben best Duits geworden, merk ik nu pas. Ik vraag me steeds af waar de regeltjes en de striktheid zijn. In Duitsland miste ik juist hoe losjes Nederlanders zich kunnen gedragen. Het is even wennen, maar het komt vast goed.”

Emoties oproepen

Wat voor Tina wil Nyassa de musicalliefhebbers laten zien? „Ik vertel haar verhaal op mijn manier, maar zo eerlijk mogelijk. Omdat te laten lukken denk ik altijd aan momenten in mijn eigen leven, om zo emoties te creëren. Aan het sterven van mijn vader in 2011 bijvoorbeeld. Toen ik in het ziekenhuis aan kwam vochten artsen nog voor zijn leven. Je ziet dus het verhaal van Tina, maar door Nyassa verteld. Over kracht, veel dromen, vechtlust, in je zelf geloven en met een I did it-einde. Ik vind het mooi dat ik het in mijn eigen taal, al was het dat bijna niet meer, mag vertellen.”

Nyassa met producent Albert Verlinde. | ANP / Levin den Boer

Nyassa oogt zo’n anderhalve week voor de première en drie dagen voor de eerste try-out relaxed. Op en rond het podium zijn, als Metro even rondwandelt, tientallen mensen in de weer. Geluidsmensen, kostuummakers, pruikendames: dit oogt als een mega-operatie. Tweehonderd pruiken zijn er backstage bijvoorbeeld en de meeste daarvan worden elke dag opnieuw gekamd. Nyassa heeft ook rust, nu ze afgelopen week een woning in Utrecht betrok. Je zou dus een Tina Turner op de fiets in de stad kunnen tegenkomen. „Maar de spanning komt echt wel. Ik kan mezelf namelijk heel veel druk opleggen, maar als het moment daar is dan ga ik gewoon.”

Nyassa wordt niet elke ochtend wakker met het idee ‘oh ja, yes, ik ben Tina’. „Misschien zou ik mezelf wat vaker in mijn arm moeten knijpen, maar het is meer dat de show zoveel groter is dan Nyassa Alberta. Ik ben een middel om Tina’s verhaal te vertellen, een verhaal waarvan vooral vrouwen heel veel kunnen leren. Klein voel ik me daarbij ook weer niet, maar wel enorm vereerd.” Na een paar tellen stilte voegt de powervrouw die die ramen uit de RAI zong nog toe: „En ach, ik ben ook wel bescheiden.”

Londen had de primeur

Het was 2016 toen Joop van den Ende wereldkundig maakte dat hij TINA de Tina Turner Musical had bedacht en dat Stage Entertainment deze zou gaan produceren. Niet lang daarna begeleidde hij de rockartieste met opvallende pruiken op het podium tijdens de Musical Awards in het Beatrix Theater. Iedereen wist: hier is ‘TINA’ ooit te zien. Theater-walhalla Londen had twee jaar geleden echter de primeur. Hamburg volgde in maart vorig jaar en Broadway (New York) werd afgelopen november plek drie. Na Utrecht volgt komend najaar Stuttgart nog. Info: Tinademusical.nl.