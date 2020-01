Strippers Juvat en Jim gaan los in Miami

Onze Jongens zijn na drie jaar terug. Weer als strippers, maar nu in Miami. Metro sprak de enthousiaste Juvat Westendorp.

Juvat Westendorp (30) is al zo’n type dat alles lijkt te kunnen. De Zaandammer danst, acteert, jureert, presenteert, maakt choreografieën (Flirty Dancing), bokst (winnaar Boxing Stars) en blijkt nu ook nog te kunnen kunstschaatsen. Metro ontmoet hem op vrijdag op het Hilversumse Mediapark, waar hij de volgende avond live de finale van Dancing on Ice mag schaatsen. „Dit was twee maanden mijn thuis”, zegt hij tijdens een korte rondleiding. Zijn voorspelling (‘nee, hier ga ik niet winnen; dat wordt Tommie Christiaan’) blijkt later uit te komen.

Alles laten voor een Tarzanlijf

Van Dancing on Ice heeft Westendorp benen als kabels gekregen, maar vorig jaar trainde hij zich ‘het leplazarus’ voor een gespierd bovenlijf. Zijn voedingspatroon was oerbelangrijk en werd streng in de gaten gehouden. Dit om net als zijn collega’s Jim Bakkum en Malik Mohammed (nu ook te zien in de Belgische versie van De Luizenmoeder) in vorm te komen voor het vervolg op Onze Jongens. Drie jaar geleden stripten Onze Jongens als medewerkers van een gelijknamig en noodlijdend bouwbedrijf uit noodzaak. Het verhaal en vooral het strippen sloeg aan, de romantische komedie van Johan Nijenhuis eindigde op nummer 2 in de lijst best bezochte Nederlandse films 2017.

Nu is het vervolg daar, Onze Jongens in Miami (vanaf donderdag 30 januari in de bioscoop). Bouwbedrijfeigenaar Bas (Martijn Fischer) jaagt zijn american dream na en sleept Jorrit (Jim Bakkum) die net weer eens vrijgezel is mee naar Miami. Bas’ droom is een stripclub bij het strand, maar hij blijkt een bouwval te hebben gekocht (‘you try ons an ear aan te naaien!’). Thijs (Juvat Westendorp) en een andere bouwvakker annex stripper (Malik Mohammed) worden ingevlogen en ondertussen gaat eigenlijk alles mis. Er is een grote concurrent, een bloedmooie dame (Eva van de Wijdeven) die voor Jorrit ‘ongrijpbaar is’ en de jongens onder elkaar gaan ook niet lekker. Bovendien heeft Jorrits zoon thuis in Nederland een ‘brugklas-burn out’. Zo’n film dus met de vraag: loopt dit allemaal goed af?

Zelf koken in appartement

Het Tarzanlijf van Westendorp is weer verdwenen, blijkt in een koffiehoek van de tv-studio. De acteur, met een Ajaxsjaal om de nek: „We hebben veel moeten laten daar, terwijl je in Miami heeeeeerlijk kunt eten. We moesten echter zelf koken in ons appartementje. Dat was prima hoor, maar na de opnames ben ik in de stad meteen twee enorme hamburgers gaan eten. Ik ben nog een weekend gebleven om in een Mustang door Florida te touren. En om te vreten, haha. Tja, dat enorme lichaam is weer weg.”

'De strippende steigerpijpen'.

Westendorp genoot van de tweede Onze Jongens: „Johan Nijenhuis maakt lekkere feelgoods, die heerlijk weg kijken. Recensenten vinden het geen arthouse, maar het werkt voor een groot publiek. Toen ik hoorde dat het nu om Miami zou gaan, had ik in mijn hoofd de handtekening al gezet. De belangrijkste reden om weer ‘ja’ te zeggen, was echter het plezier dat we bij opnames van de vorige film hebben gehad. Jim, Malik en ik dragen nu zelfs een vriendschapsketting.”

Uiteindelijk draaide de acteur vier weken in de zonnige stad. In één van de scènes scheurt Westendorp in een enorme felrode patserbak het beeld uit. Hoe lang mocht hij erin rijden? „Vijftig meter, echt waar. Een supermooie Ferrari was het. Ik heb gesmeekt om nog een blokje om te mogen, maar in verband met de verzekering werd het verboden.”

Mannenvriendschappen

In datzelfde Miami gaat het mis tussen de heren, ook wel ‘strippende steigerpijpen’ genoemd. Westendorps personage vertrekt bijvoorbeeld om elders voor wat meer dollars te strippen. Toch vindt hij mannenvriendschappen in het werkelijke leven geen lastig ding. „Over het algemeen zijn mannen gemakkelijk. Ik kan mijn beste vriend en jaar lang niet zien en dan is het daarna meteen weer goed. In de film moet het anders zijn. Daar is Jim Bakkum de egoïstische eikel die overal schijt aan heeft. Totaal anders dan mijn maatje zelf is trouwens.”

Jim Bakkum en Eva van de Wijdeven.

‘Anders zijn’ gold ook voor de scènes waarbij de heren als vrouwen verkleed de stripclub van de grote concurrent bezochten. Westendorp: „Dat was het beste wat we mochten doen. We hebben gejankt van het lachen die dag. Te gek dat je zo’n verkleedpartij mag doen, toch? Daar hadden we drie uur in de make-up zitten wel voor over.”

Rio is helemaal niet gek

Wat Westendorp betreft mag er door al het plezier ook een derde deel van Onze Jongens komen. Met stalen gezicht: „Wij opteren voor Onze Jongens in Rio. Dat hebben we terug in het vliegtuig al bedacht. Maar zonder gekheid wachten we eerst het succes van Onze Jongens in Miami af natuurlijk. Dat zit wel goed trouwens, verwacht ik. Voor de volgende film zou Rio de Janeiro helemaal niet gek zijn. Je creëert dan een totaal andere sfeer dan in Miami. We zullen het de producent proberen aan te praten, haha.”

Drie uur in de make-up, maar dan heb je ook wat. Tweede van rechts Juvat Westendorp.

De regisseur: Bijna te laat in Miami

Johan Nijenhuis is succesregisseur van onder meer Verliefd op Ibiza, Toscaanse Bruiloft, Verliefd op Cuba, en nu dus Onze Jongens in Miami.

Waarom Miami eigenlijk?

We hadden zin in een vervolg, voor het verhaal moesten de strippers zich eigenlijk bewijzen in het buitenland. We overwogen Dubai, maar vonden al snel dat zo’n Arabisch land niet zo geschikt is voor een stripclub. Las Vegas is veel geloofwaardiger, maar daar heb je een woestijn in plaats van strand. Dus werd het Miami. Ook daar zijn stripclubs, maar je krijgt de zee erbij cadeau.

Het was nog spannend om er op tijd te komen hè?

Ja. Drie maanden van tevoren hebben we voor acteurs en crew een werkvergunning aangevraagd. Normaal gesproken is dat op tijd, maar onder de regering Trump gaat het allemaal wat stroever kwamen we achter. Het is uiteindelijk gelukt, maar we zijn toch vijf dagen later met 25 mensen naar Amerika vertrokken dan de bedoeling was.

Johan Nijenhuis. / Levin den Boer | ANP

Is je film wat jou betreft ook voor mannen?

Dat hangt natuurlijk af van de seksuele voorkeur van de man, haha. Mannen die op mannen vallen, zien een hoop lekkers. Maar voor mannen die op vrouwen vallen heb ik Eva van de Wijdeven als paaldanseres en haar vrijscènes met Jim Bakkum in de aanbieding.

Ook voor mannen prima

Kun je er mee leven dat Onze Jongens in Miami de label vrouwenfilm krijgt? Zo was er woensdagavond een ladies night.

Daar kan ik wel mee leven, maar als de word of mouth op gang komt, zal snel duidelijk worden dat dit ook voor mannen een prima film is.

Wat ‘de jongens’ betreft speelt deel 3 zich af in Rio de Janeiro. Wat vind jij?

Hahaha, ja dat lijkt ze wel leuk natuurlijk. Ik moet daar nog even over nadenken. Laten we eerst deze maar afwachten.