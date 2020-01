Na een week: Jinek op punten (nog even) Op1

De talkshowoorlog tussen NPO (Op1) en RTL (Jinek) is een week onderweg. De kijkcijfers ontlopen elkaar nauwelijks, dus oorlog kan vrede worden. Niks mis mee. Na een week kijken concludeert Metro: Jinek wint (nog) op punten.

Het enige verschil bij Jinek 2020? Je drukt op je afstandsbediening 4 in, in plaats van 1 en ziet een nieuwe studio. Eva Jinek doet bij RTL 4 dat wat ze deed op NPO 1 en minstens net zo goed. Een dag eerder beginnen dan het nieuwe Op1, op vrijdag achter The Voice of Holland, was een commercieel slimmigheidje. Verder verloor Jinek het qua kijkcijfers alle dagen zonder The Voice van Op1, zij het nipt. Nederland was blijkbaar benieuwd naar dat waar de NPO mee kwam (vijf nieuwe koppels).

Scherp als vanouds

Maar zó zeg, wat zette die Eva Jinek een vertrouwde week neer. Daarmee wint ze op punten. Ze is scherp als vanouds, heeft de meeste dagen leuke en goede gasten en nam Jaïr Ferwerda van de geinige politiek Den Haag-filmpjes mee. Jinek is persoonlijk, niet wars van zelfspot (‘ik krijg het hier wárm van’) en lost een probleempje met het geluid door een wapperend overhemd van oud-minister Bert Koenders zelf op (‘als U nu de rest van de uitzending heel stil blijft zitten…’). Kunnen vijf NPO-koppels ook vertrouwd worden? Voor hen breekt, nu het nieuwe er vanaf is, de misschien nog wel veel belangrijkere week twee aan.

De kijkcijfers

Maandag: Op1 1.092.000, Jinek 997.000.

Dinsdag: Op1 940.000, Jinek 904.000.

Woensdag: Op1 835.000, Jinek 782.000.

Donderdag: Op1 939.000, Jinek 840.000.

Vrijdag: Op1 1.010.000, Jinek 1.032.000.

Maandag

De sociale Erik Dijkstra met Willemijn Veenhoven, een kei op de radio. De eerste uitstekend in persoonlijke, menselijke vragen, de tweede zeer goed geïnformeerd. Toch was dit een gevalletje ‘erg wennen’, want het duo wilde zich laten gelden. En dan praat je te veel door elkaar.

Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven. / Wessel de Groot

Dijkstra liet minister Ank Bijleveld van Defensie (onderwerp: Iran) gemakkelijke wegkomen met een wollig antwoord zonder kleurbekenning op de toch simpele vraag ‘bent U voor of tegen een algeheel vuurwerkverbod?’. Hij stelt ook mooie vragen als ‘vindt U die dochter Soleimani eng?’. Het onderwerp Five Days Inside (jawel, RTL 4) met Natasja Froger en Caroline Tensen is mooi en integer. Leuk: Veenhoven die de defensieminister een keer Ank de Tank noemt en Dijkstra die afsluit zoals Sonja Barend jaren deed: „En morgen gezond weer op.”

En Eva Jinek?

Die zet vice-premier Hugo de Jonge tegenover Ank Bijleveld. Die komt praten over opvang van asielzoekers en spreekt zich iets meer over vuurwerk uit (‘de traditie moet veranderen’). Het is iets minder druk aan tafel, zo lijkt het. Angela de Jong van het AD schreef na de eerste uitzending op vrijdag – zij zat aan tafel – ‘dat ze met haar te dikke reet op schoot zat bij cabaretier Martijn Koning’.

Ryanne Dorst blijkt weer een toffe gast, als zij opeens de vraag ‘of ze drinkt’ krijgt bij het onderwerp wat drank met de hersenen doet. Dorst (goeie naam hierbij trouwens): „Oh, nu stel je me een vraag? Fuck you, Jinek! Ik lust wel een stemming verhogend biertje ja! Het leven is namelijk op weg gaan naar de dood.”

Dinsdag

Een duo dat de slechtste klik van de week had, Tijs van den Brink en zangeres / presentatrice Giovanca. Van de Brink is een vakman, absoluut, al maak je hem niet blij met praten over taarten met Irene Moors. Giovanca, toch altijd een stralende en goedgebekte persoonlijkheid, had het helaas voor haar zeer moeilijk. Frans Bauer antwoordde op haar vraag ‘leent jouw werk zich voor theater?’ met ’Ja, daarom sta ik er al 25 jaar’. Au.

Tijs van den Brink en Giovanca. / EO

Met Telegraaf-verslaggever Mick van Wely zat er een vertrouwd gezicht aan tafel, dat is belangrijk. Zijn onderwerp, de trend tieners en steekpartijen, was in deze talkshow prima op zijn plaats. Ook goed: Sinan Can over zijn programma over de Jihad. Okay, kleine pluim nog voor Giovanca voor haar vraag aan Irene Moors: „Hoe kwam omroep MAX bij jou? Je bent nog eh… tja nog eh… zo jong!” Benieuwd of dit koppel elkaar weet te vinden. Van den Brink zal de kar moeten trekken en Giovanca moeten bijstaan.

En Eva Jinek?

Die pakt uit met een topavond. Met een altijd zinnige burgemeester Aboutaleb van Rotterdam over 5 jaar na Charlie Hebdo. Met een openhartig gesprek met Humberto Tan (‘het was gewoon kut’). En vooral met mensen uit de politie-, zorg- en onderwijswereld die op een indrukwekkende manier vertellen over tekorten aan personeel en wat dat in de praktijk betekent.

Woensdag

Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen? Prima koppel. Fijn, rustig. Leuke gastvrouw versus oude rot in het vak die je niet gek krijgt. Goed is de verbinding met correspondente Lia van Bekhoven in Londen, uiteraard over het koninklijk huis-drama Harry en Meghan. De politici die zich storten op de VS en Iran zijn Martijn van Helvert (CDA) en Sadet Karabulut (SP). Hierbij zal de redactie overdag hoger hebben ingezet. Heel aardig is het onderwerp Gefileerd, het tv-programma over de effecten van de vraag naar goedkoop voedsel. Het geluid van het omdraaien van de nek van een ziek kippetje daarentegen weer gruwelijk.

Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen. / Wessel de Groot

De gasten aan tafel maken het Ten Napel en Groenhuijsen niet moeilijk, daardoor spetterde het nooit. Maar ze hebben een klik, dus dat kunnen ze doorzetten. Goeie vondst, die Carrie! Leuk en vertederend: Groenhuijsen die meezingt met Peter Koelewijn, die zijn Kom Van Dat Dak Af zestig jaar geleden uitbracht.

En Eva Jinek?

Die heeft ex-minister Bert Koenders te gast voor de kwestie Iran en schakelt live met Erik Mouthaan in New York die vers van de pers vertelt dat er twee raketten in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Teheran zijn ingeslagen. Jort Kelder als bekend gezicht en tv-presentatrice Daphne Bunskoek bespreken de film 1917 op zo’n manier dat zin krijgt ‘m te zien. Humorvol én informatief zijn de cabaretiers Anuar, Roué Verveer en Najib Amhali over hun Ramadanconference. Minder geslaagd is journalist / programmamaker Teun van der Keuken die verschillende diëten gaat uitproberen (nou, succes!). Zijn opmerking nadat zijn naakte bovenlijf in beeld is geweest, ‘iedereen is nu overgeschakeld naar de NPO’, is wél grappig.

Donderdag

Topduo van de week: Welmoed Sijtsma (helemaal op haar plek) en Sander Schimmelpenninck (innemend, goed). Het leuke, frisse koppel heeft in Peter R. de Vries een dankbare tafelgast. Schimmelpenninck krijgt ‘op z’n flikker’ van De Vries na een opmerking over het koningshuis, maar pareerde prima. Sijtsma zorgt voor tranen in De Vries’ ogen als zij hem vraagt of de 25 jaar oude Puttense moordzaak het hoogtepunt in zijn carrière is.

Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma. / Wessel de Groot

De twee invloedrijkste personen van 2019 zitten aan tafel, Feike Sijbesma (DSM) en Kim Putters (Sociaal en Cultuur Planbureau), Stefan Raatgever van het AD mag kort vertellen over zijn Songfestivalprimeur en acteurs plus een F16-piloot maken (op een heel aardige manier) reclame voor de EO-serie Hoogvliegers. Maar jeeh, wat een goede keuze die Welmoed. Deze twee gaan het redden. Want wat te denken van Schimmelpennicks introductie van ‘Peter R.’? „Een talkshowoorlog is geen oorlog zonder veteraan aan tafel.”

En Eva Jinek?

Die had tegenover het beste van Op1 van de week juist haar meest gezapige uitzending. Jinek had uitstekende vertellers tegenover zich, maar vier personen over de woningmarktcrisis, schrijver Arnon Grunberg over zijn nieuwe boek, drie mensen over Harry en Meghan en meerdere deskundigen over het neergehaalde vliegtuig in Iran… nou, nee. Informatief maar wat saai.

Vrijdag

Sophie Hilbrand komt als ervaren tv-maakster goed en natuurlijk uit de verf. Naast haar Buitenhof-man Hugo Logtenberg, da’s ook bepaald geen Pipo de Clown. Die man stelt gewoon zinnige vragen. Ja, dit duo wordt wel wat lijkt het na hun eerste uurtje. Leuk is shorttracker Sjinkie Knegt (die is altijd leuk), al gaat het over zijn brandwonden en hoe hij en zijn vriendin Fenna er met hun kinderen mee omgingen (ze schreven er ook een boekje over).

Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg. / Wessel de Groot

Aan tafel zitten drie mensen die ondergetekende dezelfde week ook gesproken heeft. Ja, ze gaat dat weleens in medialand. Oogarts Tjeerd de Faber is met schitterende oneliners weer op dreef als het om vuurwerkslachtoffers gaat, dat was hij telefonisch tegenover Metro ook al. Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg zijn de nieuwe presentatoren van Moltalk (na Wie Is De Mol?) en prima lui om een gesprek mee te voeren. Ja, een geslaagde avond. Mooi: Hugo Logtenberg die bij een verkeerd ingezet muziekje (dwars door zijn tekst heen) totaal niet in paniek raakt.

En Eva Jinek?

Die heeft met twee ex-Mollen een betere bezetting als het om kijkcijferhit Wie Is De Mol? gaat: Merel Westrik en Patrick Stoof. D66-fractievoorzitter Rob Jetten is weer hilarisch met zijn ellenlange quotes zonder inhoud, die hij zonder enige hapering op de talkshowtafel gooit. Weervrouw Helga van der Leur, boswachter Arjan Postma en een Nederlander die in Australië woont vertellen zeer interessant over de bosbranden. Maar de toppers van de avond zijn de BN’ers (en één niet-BN’er) die komen vertellen over wat een reclamespotje betekende voor hun carrière. Ik heb de aanleiding voor het onderwerp gemist (volgens mijn geen enkele), maar wat maakt het uit. Schitterend. Vooral die Laurens Bon. Laurens wie?

Excuus, hij was Petje Pitamientje. Pet.je! Pita.Mien.Tje! Laurens Bon was dat aandoenlijke en voor even wereldberoemde jochie in 1984. Volgende week wordt hij 40 jaar.