Marlijn en Rop: heimwee naar Wie Is De Mol?

Het nieuwe presentatiekoppel van MolTalk is dolgelukkig. „Na het meedoen had ik echt een beetje liefdesverdriet.”

Na drie seizoenen Margriet van der Linden en Chris Zegers als presentatieduo van MolTalk, hebben Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen het stokje overgenomen. Zaterdag trapten zij af met een introductie van de tien kandidaten in China en een quiz met oud-deelnemers. Zaterdag 11 januari verzorgen de twee de nababbel van het twintigste seizoen van Wie is de Mol? voor het eerst live. Metro bespreekt het avontuur met de nieuwkomers, die als tv-gezichten vooral bekend werden in Danni Lowinski (Weerdenburg) en De Luizenmoeder. Beiden deden ook aan Wie is de Mol? mee. Marlijn Weerdenburg in 2015 in Sri Lanka, toen voorgangster Margriet van der Linden de Mol was en de actrice / zangeres het in de finale met één antwoord verschil moest afleggen tegen winnaar Rik van de Westelaken (ja, de huidige presentator). Rop Verheijen in 2016 in de Dominicaanse Republiek, toen Klaas van Kruistum de Mol bleek en de acteur het speelveld als zesde moest verlaten.

Het telefoontje…

Verheijen: „Ik was aan het repeteren voor een voorstelling in Enschede en toen stond er iemand van de Wie is de Mol?-productie op mijn voice mail. Of ik spoedig wilde terugbellen. Ik dacht: wat zou er aan de hand zijn, is er soms een kandidaat uitgevallen? Onzin natuurlijk. Ze dachten aan mij voor MolTalk. Eerst moest ik heel hard lachen, omdat ik het niet voor me zag. Toen ging ik nadenken, want ik draag Wie is de Mol? een warm hart toe. Ik ben het gaan uitproberen met een screentest, om te kijken wat ik ervan zou bakken. Bizar dat ik dit mag doen hè? Ik was regelmatig gast, relaxt aan tafel. Surrealistisch dat ik nu zelf bij dat scherm sta.”

Weerdenburg: „Via mijn agent wist ik wel meteen dat het om MolTalk ging. Ik sprong een gat in de lucht dat ik auditie mocht doen en dacht alleen maar dit wil ik, dit wil ik, wat een kans. Ik ben zo blij dat ik weer een onderdeel mag zijn van dit fantastische programma.”

Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen met een nog serieuze blik die er niet altijd zal zijn.

De match…

Weerdenburg: „Rop en ik komen uit hetzelfde nest, want we hebben allebei gestudeerd aan de Amsterdamse Toneel- en Kleinkunstacademie. Wij kenden elkaar niet echt goed, maar door ons verleden waren we snel vertrouwd. We hebben dezelfde energie van vrij positief in het leven staan en altijd zin om er iets leuks van te maken.”

Verheijen: „Met Marlijn had ik meteen veel lol, want bij de screentest ging er natuurlijk van alles mis. Maar dat kunnen wij samen goed opvangen. We hebben een grappige chemie en kunnen als theatermensen goed improviseren. Daar vinden we elkaar in.”

Het meedoen…

Verheijen: „Ik heb er zo van genoten. Toen ik eruit lag was ik een beetje in de rouw. ‘Verdomme, ik kan er nu nooit meer aan meedoen’, zo’n gevoel. Je hoort het van veel deelnemers dat het zo erg is dat je het nooit meer over kunt doen. Het is zó’n intense ervaring. Wanneer mag je als volwassen mens nou nog even uit je leven stappen zonder telefoon en de hele dag spelletjes doen? Je vergeet dat nooit meer en krijgt er heimwee naar. Ik was dat seizoen de gedoodverfde Mol, maar dat kwam vooral omdat ik onhandig ben. Veel dingen die misgingen of ik fout deed, dat was ik gewoon zelf. Terwijl het in de montage leek alsof ik boel continu liep te flessen.”

Weerdenburg: „Na de opnames heb je gelukkig nog de uitzendingen, dat is een feest omdat heel Nederland meezoekt naar die Mol. Maar dan is het voorbij. Verdriet hebben klinkt wel heel dramatisch, maar ik vond het best lastig. Ik had er echt een beetje liefdesverdriet van. Wat een heerlijke bubbel om in te mogen stappen, ik zou dolgraag nog een keer meedoen. Gelukkig ben ik met MolTalk weer heel dichtbij. Dat ik de finale van mijn jaar niet won lag aan het vele drinken denk ik haha, Rik van de Westelaken was veel scherper. Ik was zo zenuwachtig dat ik met Margriet en Chris elke avond minstens zes gin-tonics achterovergeslagen heb. Volgens mij had ik bijna een nieuwe lever nodig.”

Presenteren…

Weerdenburg: „Ik presenteer nu vier jaar. Het begon ooit met Broodje Gezond en zo kon ik een nieuwe wereld induiken en mocht meer gaan doen. Ik moet er nu niet eens meer aan denken dat ik niets meer zou presenteren. Het is te gek.”

Verheijen: „In een heeeeeeel grijs verleden heb ik kinderprogramma’s gepresenteerd. Maar dat was nooit live en met ingestudeerde teksten.”

Marlijn en Rob over zaterdag 4 en 11 januari:

De Molloot…

Verheijen: „Het gaat me vaak te snel en dan denk ik ‘het zal wel’. Kijk ik dingen terug, dan ben ik beter. Zie ik iets verdachts, dan zit ik wel metéén helemaal op die persoon. Dan is er die bekende tunnelvisie en dat is heel onhandig. Vaker kijken helpt, net als MolTalk kan helpen.”

Weerdenburg: „Zo durf ik mezelf niet te noemen, want echte Molloten gaan veel verder. Ik ben meer een ongelooflijke fan van het programma. Na oud & nieuw denk ik altijd meteen ‘gelukkig, er komt een nieuw Wie is de Mol?-seizoen aan’. Dan verheug ik me er echt op.”

De voorgangers…

Margriet van der Linden en Chris Zegers stuurden het nieuwe koppel een bericht: ‘Sinds Wie is de Mol? bovengronds ging, heeft het blinde wezen ons niet meer losgelaten. Met een warm hart en dierbare herinneringen nemen we afscheid van onze vrolijke zaterdagavond met MolTalk. Veel succes Marlijn en Rop. Trust nobody. Nou ja, alleen ons… het is Anita Witzier!’

Weerdenburg: „Hartstikke leuk. Fijn en bijzonder dat ze het ons gunnen en het stokje op die manier doorgeven. Ze voelen als familie.”

Verheijen: „Heel lief, heel leuk. Vooral dat einde vind ik heel grappig. Respect voor de toon die zij in MolTalk hebben neergezet. We hebben grote schoenen te vullen. Daarover denk ik maar niet na – ook niet over de vele kijkers - want dan kruip ik onder een hele grote steen!”

De vooruitblik…

Verheijen: „We maken een serieus programma over theorieën, maar MolTalk is ook tongue-in-cheek en luchtig. We hebben het niet over Noord-Korea hè? De deelnemers vind ik leuk, ik heb gewoon heel veel zin om te gaan kijken. Het lijken me fanatieke spelers, dus ik ben benieuwd naar hoe de groepsdynamiek zich ontpopt. En die Nathan Rutjes is volgens mij een soort batterij waaraan je je kunt opladen. Ik zou het verschrikkelijk vinden als hij zaterdag meteen afvalt.”

Weerdenburg: „Ik zit er gelijk alweer he-le-maal in, het virus is terug. Ik hoop zo dat Nathan de Mol is. Dat lijkt me een hele leuke verfrissende Mol, namelijk. Zo sportief en gelijk ook fanatiek en supervrolijk hebben we nog niet gehad. Nathan heb ik samen met Miljuschka bovenaan staan.”

De 10 deelnemers met in het midden presentator Rik van de Westelaken.

De deelnemers

Dit zijn de tien deelnemers die zaterdagavond onder leiding van Rik van de Westelaken beginnen aan het Wie is de Mol?-avontuur: tv-presentatrice Anita Witzier, acteur Buddy Vedder, modeontwerper Claes Iversen, actrice / theatermaakster Jaike Belfor, cabaretier / schrijver Johan Goossens, tv-presentatrice Leonie ter Braak, oud-voetballer / KNVB-ambassadeur Nathan Rutjes, tv-presentatrice / culinair expert Miljuschka Witzenhausen, country-popzanger Rob Dekay en actrice Tina de Bruin.

Wie is de Mol? is elke zaterdag bij AVROTROS om 20.30 uur op NPO1 te zien. Het napraten in MolTalk volgt er om 21.30 uur direct achteraan op NPO3.