Jennifer Lopez overwoog stripper te worden

Het is soms bijna niet voor te stellen, maar de meeste sterren hebben hard moeten werken om hun faam te vergaren. Ook voor Jennifer Lopez ging het lang niet altijd over rozen.

Inmiddels is de 50-jarige zangeres en actrice wereldberoemd, heeft ze heel wat hits op haar naam staan én doet ze het goed als actrice. Zondagavond mag ze misschien zelfs een Golden Globe in ontvangst nemen voor haar rol in de film Hustlers.

Zelf strippen

In de film speelt ze Ramona, crimineel en stripper. Wat blijkt? Dat laatste beroep heeft J. Lo even in overweging genomen in het begin van haar carrière. Inderdaad, de zangeres wilde stripper worden.

Dat laat ze weten in een interview met W Magazine. In het tijdschrift vertelt ze over haar leven voor ze beroemd was en op zoek was naar manieren om genoeg geld te verdienen om zichzelf te bedruipen. „Er was een moment in mijn leven dat mijn vrienden - ook dansers - mij vertelden over hoe je duizenden dollars kon verdienen in een club in New Jersey. 'Je hoeft niet topless', zeiden ze tegen me", vertelt Lopez.

Ze heeft het uiteindelijk nooit gedaan, maar: „Het klonk verschrikkelijk goed. Ik was blut en at elke dag pizza." Voor hen die dat een gemis vinden is er goed nieuws: in Hustlers vertoont Lopez haar paaldansskills.

Jenny from the block

Over geld hoeft Jennifer zich nu in elk geval geen zorgen te maken. Voor haar rol in Hustlers kreeg ze namelijk niks betaald. Dat wilde ze niet, omdat ze geloofde in de film. „Ik doe dingen omdat ik ze leuk vind. Ik kreeg niks voor mijn rol in Hustlers. Ik heb het gratis gedaan en de film geproduceerd. Dit is Jenny From the Block, ik doe wat ik wil en ik doe waar ik van houd."