Geld over? Kim Kardashian's huis staat te koop

All I Want For Christmas Is You, de hit van Mariah Carey, bestaat 25. En staat op 1 in Amerika. Dat vieren we met een quiz!

Niet uit je kop te krijgen, dat All I Want For Christmas Is You. Het nummer brak sinds 1994 records, zoals ’meest gestreamde track binnen 24 uur’ (10,8 miljoen keer, vorig jaar december). Carey treedt dit weekend in de VS nog twee keer op met haar kerstshow, maar wij vieren haar jubileum met een quiz van onze collega’s van Beautify.nl.

Hoe goed ken je de tekst?