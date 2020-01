Billie Eilish neemt meeste Grammy's mee naar huis

Billie Eilish en Lizzo zijn de grote winnaars van de Grammy Awards. Eilish ging met vijf prijzen naar huis, Lizzo mocht er drie meenemen.

Op voorhand leek Lizzo met haar acht nominaties de grote winnaar tijdens de prijzen. Toch mocht Billie Eilish vijf van de zes nominaties verzilveren. Daarmee is de 18-jarige zangeres dit jaar de artiest geworden die met de meeste Grammy's naar huis gaat.

Emotioneel

Lizzo nam de Grammy's voor Best Pop Solo Performance, Best Urban Contemporary Album en Best Traditional R&B mee. Tijdens haar dankwoord na het ontvangen van haar derde Grammy werd het Lizzo even teveel. De zangeres blikte terug op de afgelopen week en hoe haar 'kleine probleempjes' niks voorstelden bij het drama rondom Kobe Bryant.

Nadat ze de prijs voor Best Pop Solo Performance ontving, zei ze: „Bedankt voor deze award. Dit is onverwacht en supercool. Maar als ik dan denk aan waar ik me deze week allemaal druk om maakte, dan valt dat nu volledig weg en stel je je prioriteiten anders. Er zijn nu mensen die rouwen, laten we helende muziek maken, muziek die mensen beweegt en ontroert."

Lizzo met haar prijzen voor Best Pop Solo Performance, Best Urban Contemporary Album en Best Traditional R&B / ANP

Beste album

Eilish won in de meest aansprekende categorieën: Record Of The Year (Bad Guy), Album Of The Year (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Best New Artist, Best Pop Vocal Album (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) en Song Of The Year (Bad Guy). Haar broer Finneas werd beloond met een Grammy als Producer Of The Year voor het winnende album.

De tiener kon het allemaal nauwelijks geloven. „Ik keek altijd naar de Grammy's op televisie, maar nooit had ik gedacht hier op dit podium te staan. Laat staan beloond te worden met prijzen. Dit is geweldig en onwerkelijk tegelijkertijd," aldus Billie. Haar broer voegde daaraan toe: „Wij schreven nooit muziek om een Grammy te winnen, maar omdat we dat leuk vonden en ons gevoel daarin kwijt konden. Dat deden we gewoon thuis op zolder. Dus laat dit een inspiratie zijn voor al die kids die op hun kamertje liedjes schrijven of muziek maken, want dit kan het resultaat zijn."

Billie Eilish met haar broer en producer Finneas / ANP

'Bedankt, ik ben een winnaar!'

Het is Lil Nas X gelukt om de eerste twee Grammy's uit zijn loopbaan binnen te slepen. Hij won de prijs voor Best Music Video behorend bij zijn hit Old Town Road, die hij samen met Billy Ray Cyrus maakte. Het duo won eveneens een Grammy voor Best Pop Duo/Group Performance. De 20-jarige artiest was door het dolle heen.

„Bedankt allemaal! Nu ben ik een Grammy winnaar!!!", postte Lil Nas X op Twitter. Niet lang daarna verwijderde hij de tweet uit respect voor de overleden Kobe Bryant. Daarop plaatste hij een nieuwe tweet: „Ik wilde niet respectloos zijn naar Kobe toe met mijn bericht. Het nieuws heeft mij ook verdrietig gemaakt. Ik stuur mijn liefde naar de mensen die rouwen."

Lil Nas X met zijn Grammy's voor Best Music Video en Best Pop Duo/Group Performance / ANP

24e Grammy voor Queen B

Ook Beyoncé viel in de prijzen, al was ze niet aanwezig om ze zelf in ontvangst te nemen. Ze won een beeldje voor Best Music Film voor haar productie Homecoming. Het is haar 24e Grammy die ze wint in haar carrière.

'Queen B' was ook genomineerd voor Best Pop Solo Performance (Spirit), Best Pop Vocal Album (The Lion King) en Best Song Written For Visual Media (Spirit), maar wist die niet te verzilveren.

Nederlanders grijpen naast prijzen

Waar het Metropole Orkest z'n Grammy nominatie verzilverd zag worden, ging de prijs aan de neuzen van de band Altin Gün, dirigenten Jaap van Zweden en Marc Albrecht, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het koor National Opera en producer YoungKio voorbij.

Altin Gün was genomineerd in de categorie Best World Music Album met hun plaat Gece. Van Zweden was met zijn productie Wolfe: Fire In My Mouth genomineerd voor Best Engineered Album Classical en Best Contemporary Classical Composition. Albrecht greep naast de prijs in de categorie Best Opera Recording met zijn werk Wozzeck.

Michelle Obama ook een Grammy

Michelle Obama kan een prestigieuze prijs in haar kast bijzetten: een Grammy Award. De voormalig First Lady van de Verenigde Staten won deze in de categorie Best Spoken Word Album voor het audioboek van haar memoires Becoming.

Obama versloeg haar concurrenten The Beastie Boys, Eric Alexandrakis, John Waters en Sekou Andrews.

Michelle treedt hiermee in de voetsporen van echtgenoot Barack, die al eerder 2 Grammy's in de wacht sleepte voor de audioversie van zijn boeken The Audacity Of Hope (2008) en Dreams From My Father (2006). Een andere First Lady die de prijs ooit won is Hillary Clinton in 1997 voor It Takes A Village.

Aerosmith met Run DMC

Ook werden er natuurlijk de legendarische optredens gegeven. Aerosmith bundelde hun krachten met het legendarische hiphip trio Run DMC en kreeg de hele zaal overeind met het nummer Walk This Way.

Run DMC verscheen op het podium nadat de rockband al een aantal andere nummers uit hun repertoire ten gehore had gebracht. Tezamen zongen ze hun hit Walk This Way uit 1986, tot groot plezier van de gasten die meezongen en dansten. Tijdens het spelen van het nummer werd het basketbalshirt van Kobe Bryant omhoog gehouden om hem te eren.

Zwart randje

Tijdens de Grammy Awards is er ook stilgestaan bij het overlijden van genoemde Bryant, eerder die dag. Samen met zijn 13-jarige dochter en zeven anderen, kwam hij om bij een helikopterongeluk. Het evenement werd geopend met een eerbetoon aan de voormalig speler van de LA Lakers, die vele wedstrijden speelde in het Staples Center waar het event plaatsvond.

Nadat zangeres Lizzo de sporter toezong tijdens haar openingsmedley, sprak presentatrice Alicia Keys over de 41-jarige Bryant die enorm geliefd was in 'the city of angels'. Vervolgens zong ze met de band Boyz II Men het nummer It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday, waarbij veel mensen in het publiek het niet droog hielden.