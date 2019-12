R. Kelly aangeklaagd om vals id-bewijs Aaliyah.

Dancing on Ice is zaterdagavond na twaalf jaar terug op de buis, ex-politica Sabine Uitslag een opvallende deelneemster.

BN’ers zagen we onlangs de sterren van de hemel dansen in Dancing with the Stars. RTL haalde het programma, net als Het Spijt Me, van zolder. Ook SBS6 stoft oude hits af. Lingo en Man Bijt Hond kregen een nieuwe kans en na twaalf jaar geldt dat de komende zaterdagavonden ook voor Dancing on Ice. Bekende koppen die absoluut niet bekend zijn met kunstschaatsen en ijsdansen, gaan onder leiding van een professionele partner het avontuur aan. Live, op prime time.

Een verrassende deelneemster is Sabine Uitslag, tussen 2008 en 2012 Tweede Kamerlid namens het CDA. Dat ze in haar vrije tijd uitstekend kon zingen, zagen we regelmatig langskomen. En dat ze kon leren dansen, bewees zij ooit in Strictly Come Dancing. Maar ijsdansen… „Ik kreeg een mailtje of ik geïnteresseerd was”,zegt Uitslag. „Na Strictly Come Dancing heb ik zes jaar geleden tegen mijn man geroepen dat als Dancing on Ice zou terugkomen ik meteen ‘ja’ zou zeggen. Zo leuk vond ik het dat je met doorzetten iets kunt leren wat ik totaal niet kon. Ik was verrast dat ze aan me dachten, want ik ben al weer even uit the picture.”