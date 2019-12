Op kraamvisite bij Channah en Quentin

Als er één koppel dit jaar opviel tijdens Temptation Island VIPS, dan was het wel Channah (25) en Quentin (28). Zij verlieten het programma vroegtijdig vanwege Channahs zwangerschap. Metro zocht het kersverse gezin op in Haarlem.

Eindejaarsinterviews: voor wie was 2019 een bijzonder jaar? In een reeks lees je over bekende en iets minder bekende Nederlanders die dit jaar niet snel zullen vergeten. Metro-verslaggevers moeten op z'n minst iéts met hun te interviewen persoon hebben en leggen dat ook uit. In aflevering 3, Jorieke van Noorloos over Channah en Quentin.

Het jaar van Channah en Quentin

Jorieke van Noorloos: ,,Noem een realityprogramma en de kans is groot dat ik het kijk. Ik leerde Channah en Quentin daardoor al kennen in 2018, toen de twee meededen aan mijn lievelingsprogramma Ex On The Beach: Double Dutch. Vervolgens waren ze te zien in Temptation Island VIPS – mijn andere lievelingsprogramma – én bleek Channah in dezelfde buurtapp als ik te zitten. En ja, dan is de cirkel rond voor mij. Na het interview ben ik nog even nieuwsgierig naar wat er met haar statafels is gebeurd. Die zouden zijn gestolen, schreef ze in de buurtapp. „Nou, dat bleek mee te vallen", lacht Channah betrapt. „Een vriendinnetje had ze geleend, maar dat was ze vergeten te vragen. Daar kwam ik een week later achter.’ Ach, eind goed, al goed. Gelukkig."

Metro's Jorieke met Channah en Quentin.

Wanneer het interview net vijf minuten bezig is, begint baby Tiger – op dat moment pas negen weken oud – te huilen. Channah tilt de baby op uit de armen van Quentin en wiegt hem heen en weer. Op zijn hoofd is al een flinke bos gitzwart haar te zien. Dat komt omdat hij nu in de fase van eenkennigheid zit, legt ze uit. „Dat las ik in dat boek.” De jonge moeder wijst naar de titel Oei, ik groei! die op tafel ligt, voor ouders een zeer bekend naslagwerk over de ontwikkeling van hun kind. „Tigertje begint nu mensen te herkennen en hecht zich aan ons, waardoor hij anderen soms een beetje eng vindt. Dan wil hij ineens naar zijn vader of moeder toe.”

Nu in haar armen, toen nog in de buik: twee dagen voor Temptation Island VIPS komt het stel, dat is samengekomen via MTV’s realityprogramma Ex On The Beach: Double Dutch, erachter al een aantal weken in verwachting te zijn. Toch besluiten ze om naar de opnamelocatie in Thailand te vliegen en de relatietest aan te gaan. „We hebben nog wel getwijfeld of we moesten afzeggen”, legt Channah uit. „Maar ik dacht: we gaan lekker en zien het na twee weken wel. Nou, dat was een vergissing. We wisten niet dat het zó zwaar zou zijn.”

‘Fuck you’

Op de beelden die het stel los van elkaar bekijken tijdens de welbekende kampvuren, ziet Channah dat Quentin het wel erg gezellig heeft met één van de verleidsters. Om hem vanuit de meidenvilla te waarschuwen voor zijn gedrag, wil ze hem terugpakken door te flirten met een verleider. Maar dat pakt helemaal verkeerd uit. Channah: „Hij dacht: ‘Fuck you, nu ga ik helemaal los.’ Ik wist dat als we er langer zouden blijven, het tussen ons echt mis zou gaan en we nooit meer met elkaar zouden praten. Ik wilde naar huis, met een kleine op komst stond er te veel op het spel.”

Foto: Katja Baron / Instagram @katja.baron

Een opbollend buikje bij Channah is dan niet te zien, maar: „Quen wilde dat ik wijde shirts zou dragen. Hij was echt bang dat iemand iets door zou hebben”, lacht Channah. Daar is weinig tijd voor. Al op dag vier van de veertien besluit de aanstaande moeder dat ze het eiland wil verlaten en wordt de crew op de hoogte gebracht. „Ik kon natuurlijk niet ineens uit het programma verdwijnen. Daarom hebben we het moment bij het kampvuur nog opgenomen, waarop te zien is dat presentatrice Yolanthe schrikt als ik haar vertel zwanger te zijn. Zij wist het toen al een paar dagen en zei tegen mij: ‘Ik ga ervoor zorgen dat jij zo snel mogelijk naar huis mag.’ Yolanthe is zó lief, zij heeft mij echt gesteund en geholpen.”

Stand-by stel

Quentin en Channah mogen uiteindelijk naar huis en een paar uur later verschijnt er al een nieuw koppel in Thailand, Liessinde en Orpheo. Veel kijkers vragen zich nu nog af: hoe kan dat?! Channah heeft het antwoord: „Er wordt veel geld aan zo’n programma uitgegeven. Stel dat iemand ziek wordt, dan moet je alsnog Temptation afmaken. Je kunt niet zeggen: ga maar lekker thuis uitzieken. Voor zulke dingen staat een koppel in Nederland een aantal dagen stand-by.” Quentin voegt toe: „De stand-by periode van Orpheo en Liessinde was volgens mij net een dag afgelopen, toen ze werden gebeld dat wij het programma zouden verlaten.”

Foto: Katja Baron / Instagram @katja.baron

„Wij wisten ook niet wanneer we naar huis mochten”, zegt Channah. Ze graait een aantal felgekleurde pepernoten van tafel en stopt die tijdens het praten in haar mond. Naast haar krijgt Tiger een flesje in de grote gespierde armen van zijn vader. Het jammeren had niet alleen te maken met zijn nieuwe levensfase, zo blijkt. „Toen de hele crew het wist, duurde het nog een paar dagen voordat wij echt naar huis mochten gaan. Pommeline en Stuwey wisten het vanaf het begin, zodat ik alcoholvrije drankjes tijdens feestjes zou krijgen.”

Reality van de buis

Er zouden alweer nieuwe opnames bezig zijn voor Temptation Island, maar die worden voorlopig niet uitgezonden. Aanleiding hiervoor is de ophef die ontstond na seksueel grensoverschrijdend gedrag in het realityprogramma De Villa op RTL 5. Die show werd eind november per direct van de buis gehaald, maar heeft dus ook gevolgen voor andere producties. Volgens oud-deelnemers uit andere reality shows zouden ze zijn gepusht om bepaalde dingen te doen tijdens opnames en worden veel dingen verdraaid.

„Ik vind het echt onzin dat alles nu van televisie is gehaald”, begint Quentin. „Je wordt niet gepusht, je wordt wel soms gestuurd. Maar je bepaalt zelf of je dat laat gebeuren of niet. Ik ging met Shané (een verleidster, red.) op date en we moesten op een kleedje zitten. Aan ons werd toen gevraagd of we elkaar diep in de ogen wilden aankijken en een beetje wilden strelen en zo. Dat heb ik niet gedaan, dat zou verkeerd overkomen op Chan.” Channah voegt toe: „Alles is zo opgeblazen, zo overdreven. Je kan zeggen: stom wat ik heb gedaan, maar je kan de makers niet de schuld geven. Zij maken het misschien wat mooier en sappiger, maar zullen je echt niet naar bed sturen met iemand.”

Foto: Katja Baron / Instagram @katja.baron

Waar reality voor sommigen een traumatische ervaring kan zijn – kijk de beelden van De Villa maar eens terug – heeft het voor Channah en Quentin vele deuren geopend. „Ja, wij hebben er wel echt veel uitgehaald”, lacht Channah. „We hebben een eigen realityserie bij LINDA.meiden, ik heb meer klanten die hun nagels bij me laten doen en ik mocht een nieuw programma bij MTV presenteren, Je Moeder.” Quentin: „Ik maak voedings- en fitnessschema’s voor mensen en daar kan ik nu van leven. Doordat ik er nu zoveel meer Instagramvolgers bij heb, verkoop ik wel drie tot vijf schema’s per dag. En als ik even reclame voor mezelf maak, verkoop ik er soms wel tien. Eigenlijk is reality en bekend zijn helemaal niet mijn ding. Ik heb aan beide programma’s puur voor de ervaring meegedaan. Maar deze dingen hebben we wel écht aan Temptation te danken.”

Samenwerkingen

En ook baby Tiger kan binnenkort naar de Kamer van Koophandel: hij is pas negen weken oud, maar heeft al flink wat betaalde samenwerkingen achter de rug. „Al zijn spullen hier hebben we gekregen”, vertelt Channah. „Het is bizar. Ik vind het moeder zijn ook echt heel leuk, en jij Quen? Jij vindt het vooral heel zwaar hè?” „Nee, helemaal niet, ik ben nu door de fase heen dat het zwaar is”, verdedigt Quentin zichzelf. „Ik heb het geaccepteerd, dit is nu mijn leven. In het begin vond ik het heel moeilijk, ik dacht: ‘Ik kan nu niks meer met mijn eigen leven.’ Maar ik merk, als je gewoon een beetje plant… En hij is heel relaxed.” Channah: „Oh ja, ik zou een huilbaby ook echt niet trekken.”

„Het was een goed jaar, met de geboorte van Tiger als hoogtepunt”, vat Quentin samen. „Maar onze relatie was wel echt het dieptepunt.” Eenmaal thuis van Temptation Island woont het stel wel weer samen in Haarlem, waar inmiddels een grote, prachtige kerstboom het zicht naar buiten ietwat beperkt. Van een relatie is alleen geen sprake, aldus Channah. „Ik vertrouw hem gewoon niet meer. Wij zijn geen stel en mensen vinden het daarom heel raar dat we wel samenwonen. Maar ja, we hebben een kind, we houden van elkaar en kunnen samen lachen.”

Foto: Katja Baron / Instagram @katja.baron

Dat valt ook op tijdens het maken van de selfie voor deze krantenpagina. Terwijl er een ringlicht bij wordt gepakt – je bent een echte influencer of je bent het niet – valt het Quentin op dat Channahs kettinkje in de knoop zit. En zo kun je natuurlijk niet op de foto. „Wat ben je lief zo”, mompelt Channah zachtjes. Ze staat dicht tegen Quentin aan, hij haalt met zijn vol getatoeëerde handen haar sieraad voorzichtig uit de knoop, terwijl uw verslaggever er als het derde wiel aan de wagen naast staat. Als je niet beter weet…

Op vakantie

„We zullen niet zeggen: het is mega aan, daarvoor is te veel gebeurd”, gaat Channah verder. „We gaan daarom tijdens kerst 3,5 week met z’n drieën op vakantie. We leven zo langs elkaar heen en focussen alleen op Tiger. Eerst gaan we naar Miami. Daar woont Quens vader en dan kan hij de kleine zien. Daarna gaan we naar de Bahama’s, waar mijn vader woont. Aan het einde zijn we even met z’n drieën.”

Dat heeft het stel ook wel nodig, volgens Quentin. „Iedereen bemoeit zich met ons via de media. We moeten terug naar de basis, naar ons. Dan is een vakantie even goed.”

Na die tijd willen de twee een beslissing nemen. „Als we terugkomen en we hebben het heel gezellig gehad, maar merken dat de liefde er gewoon niet meer is, dan gaan we niet samen verder”, besluit Channah. „Als het er wél weer is, dan moeten we ervoor vechten en ons best ervoor doen. Ik ben niet bang voor wat eruit zal komen. Dan heeft het zo moeten zijn.”