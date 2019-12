Hoe hiphop en dance rockmuziek verdreven

It’s the end of a decade. Een mooi moment voor een terugblik op muziektrends van de afgelopen tien jaar. In het derde en laatste deel van deze serie zien we hoe rockmuziek terrein moest afstaan aan hiphop en dance.

Benieuwd naar de andere muziektrends uit de jaren '10? Lees hier deel één en hier deel twee.

Wie door de hitlijsten van het afgelopen decennium struint of luistert naar populaire playlists op Spotify, hoort amper nog gitaren terug. Naast Kensington is het vooral dance en hiphop dat de klok slaat. Rapper Post Malone was wereldwijd de meest gestreamde artiest van 2019, in eigen land was dat Frenna.

Het best beluisterde album was van Billie Eilish en het meest gedraaide liedje was het zomerse Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Hebben de ooit zo alom aanwezige rockgoden definitief plaatsgemaakt voor een nieuw pantheon bestaande uit rappers, popzangeressen en dj’s? En waarom was juist in het afgelopen decennium zo’n cultureel omslagpunt merkbaar in de popmuziek?

Streaming is belangrijk

De belangrijkste reden dat gitaarmuziek minder zichtbaar is in de hitlijsten dan tien jaar geleden is de manier waarop deze hitoverzichten tot stand komen. „Een belangrijk element is dat streaming is gaan meetellen voor de samenstelling van de hitparades”, aldus Michiel Veenstra, programmadirecteur van KINK en voormalig 3FM-dj.

„Teveel radiostations hebben heel lang naar die hitlijsten en streamingcijfers gekeken, maar volgens mij zijn we er inmiddels wel achter dat liefhebbers van gitaarmuziek minder met streaming bezig zijn. Hoe dat kan, weet ik niet, al is het duidelijk dat elektronische muziek en urban het op streamingdiensten heel goed doen. Voorheen was de vraag altijd waarom hiphop het zo slecht deed, maar dat was omdat hiphopluisteraars in mindere mate platenkopers waren. Gitaarmuziek is altijd meer gebaat geweest bij keiharde sales.”

Democratisering

Vincent Patty, bij het grote publiek beter bekend als Jiggy Djé, is sinds januari directeur van de hiphoplabels Top Notch en Noahs Ark. Ook hij erkent dat hiphop de hitlijsten domineert dankzij de verandering van de meetmethodes, maar voegt eraan toe dat het genre voorheen ‘buiten de deur werd gehouden’. „Lange tijd werd gedacht dat hiphop commercieel geen levensvatbare stroming was en werd daardoor geweerd van radio, tv en andere, meer traditionele media”, zo beweert hij. „Wij zijn ervan overtuigd dat door de komst van streaming en het democratiseren van de muziekindustrie duidelijk is geworden dat er wel degelijk in grote mate liefde voor het genre was.”

De hit Drank & Drugs van Lil’ Kleine en Ronnie Flex zorgde voor een ommekeer. „Dat was denk ik het moment waarop iedereen besefte hoe groot het genre is en hoeveel jongeren hun aandacht daarop gericht hadden. Tien jaar daarvoor bestond het ook al, maar was het nog niet zichtbaar, omdat de charts bepaald werden door airplay en retail.”

Dance bij SLAM! en 538

Raymond van Vliet, managing director van Cloud 9, zag dat ook gebeuren. „Een jaar of vijf, zes geleden kwamen urbanplaten niet in de Top 40, want Spotify had niet zo’n grote invloed op de charts.” Artiesten als Snelle, Jebroer en Famke Louise staan bij hem onder contract. Armin van Buuren is een van de medeoprichters van Cloud 9. Wat dance betreft, kon hij vaak op de steun van radiostations rekenen, met name SLAM! en Radio 538. „De reden dat er veel meer Nederlands dj-talent aan de top staat, komt omdat er draagvlak voor was, zodat ze inkomsten kregen.”

Toch krijgt ook hij niet elke plaat op de radio. „Er is altijd weerstand. Ook al denk je dat je een hit hebt, het blijft lastig om er doorheen te komen.” De kracht van oude media moet niet onderschat worden, vindt hij. „Vroeger was radio leidend en dat is in zekere zin nog steeds zo, want als 538 Snelle Alarmschijf maakt, weet ik dat ik een kantelmoment te pakken heb van kids die muziek streamen naar mainstreampubliek.”

Marginaal

Voor Top Notch is er qua airplay op radio nog veel te winnen, stelt Patty. „Wij vinden dat we nog steeds marginale support van de radio krijgen, zeker van de grote commerciële zenders als Q-music en 538.” Als radiomaker begrijpt Veenstra als geen ander waarom dat zo is. „Voor een radiostation is herkenning heel belangrijk. Dat merken we wel met KINK. 538 is al jaren hetzelfde. Q gooit ook het roer niet zomaar om. 3FM heeft dat meerdere malen achter elkaar gedaan en dat is niet handig. Voor een tv-programma ga je bewust zitten, bij radio verwacht je iets te horen wat je gewend bent; het liefste dezelfde stem en ook dezelfde muziek. Als het opeens niet meer klinkt zoals de dag ervoor, ga je naar een andere zender.”

Patty is van mening dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom jongeren minder naar de radio luisteren. „Ik begrijp het volledig als ze zeggen: ‘Dat durf ik niet’. Maar als deze zenders niet kleur bekennen, is het volgens mij wel eindig.”

Altijd in beweging

Als de jaren ’10 één ding hebben laten zien, is het wel dat popmuziek continu in beweging is en dat over vijf of tien jaar alles weer anders zal zijn. „Je ziet de cijfers iets teruglopen bij urban”, merkt Van Vliet op. “Op de een of andere manier wordt er toch minder gestreamd. Dat is wat je ziet en dat is jammer, omdat artiesten dan minder airplay krijgen en minder snel kunnen doorbreken bij een groter publiek.”

Veenstra ziet de toekomst van rockmuziek onderwijl rooskleurig in. „Er is weer een nieuwe aanwas van spannende bands. Het kan zijn dat het altijd al zo was, maar labels lieten zich leiden door alles wat hiphop was. Ik denk dat gitaarmuziek ten onrechte veel te vroeg doodverklaard is.” Hij merkt daarbij wel op dat andere, grotere zenders rock dan ook weer moeten omarmen. „Met KINK dragen we ons steentje bij. Zo draaien we op Tweede Kerstdag alleen maar moderne rock en metal onder de noemer Have a Heavy Heavy Xmas.”