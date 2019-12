De All I Want For Christmas Is You-quiz

All I Want For Christmas Is You, de hit van Mariah Carey, bestaat 25. En staat op 1 in Amerika. Dat vieren we met een quiz!

Niet uit je kop te krijgen, dat All I Want For Christmas Is You. Het nummer brak sinds 1994 records, zoals ’meest gestreamde track binnen 24 uur’ (10,8 miljoen keer, vorig jaar december). Carey treedt dit weekend in de VS nog twee keer op met haar kerstshow, maar wij vieren haar jubileum met een quiz van onze collega’s van Beautify.nl.

Hoe goed ken je de tekst?

Hoe goed ken jij de tekst (zingen)? Je bent gewaarschuwd: na het beantwoorden van de vragen heb je het nummer ook de komende 25 jaar in je hoofd. Maar dat is dan maar even zo. Onderaan lees je de antwoorden, die je uiteraard al zingend aan de ‘kersttafel’ gegeven hebt.

1 Wat wil Mariah voor kerst?

A Jou, baby

B Een witte kerst

C Een grote kerstboom

2 Waar geeft Mariah niet om?

A Mannen

B De cadeaus onder de kerstboom

C Het kerstdiner

3 Wat wenst Mariah niet eens voor de feestdagen?

A Lichtjes

B Kerstfilms

C Sneeuw

4 Wat belooft Mariah voor deze kerst?

A Dat ze nu niet om veel vraagt

B Dat ze bij jou zal zijn

C Dat ze lief zal zijn

Even ademhalen en weer door

5 Gaat Mariah een wishlist maken voor de kerstman?

A Ja

B Nee

C Misschien

6 Vul aan: Oh, all the lights are shining / So brightly everywhere / And the sound of children’s / Laughter fills the air / And everyone is singing

A I hear those wedding bells ringing

B I hear those sleigh bells ringing

C I hear those church bells ringing

7 Mariah zingt: Oh, I don’t want a lot for Christmas / This is all I’m asking for / I just wanna see my baby. Maar wáár wil zij haar ‘baby’ zien?

A Bij de voordeur

B In haar slaapkamer

C Op de kerstmarkt

De antwoorden vind je onder de clip - een nieuwe voor hetzelfde nummer – die vrijdag voor het eerst te zien was. Niet eerst de clip luisteren voor je de antwoorden zingt hè!

De antwoorden, tromgeroffel:

1 A 2 B 3 C 4 A 5 B 6 B 7 A