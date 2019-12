Baantjer met Waldemar Torenstra terug naar het begin

Herkenning zal er bij de fans vanaf 30 december absoluut zijn, maar in de serie Baantjer het Begin is er vooral heel veel nieuw.

Het hoedje en de kapstok, rechercheur De Cock (‘met ceeooceekaa’) die zich standaard zonder wapen door Amsterdam beweegt (‘hoe ga je dan, met je lul in je hand?’), Lowietje achter de tap. De rechercheur die nooit zal vloeken. Fijne, herkenbare dingen moet je behouden. Dat gebeurt in de nieuwe serie Baantjer het Begin dan ook, maar er is vooral veel nieuw. Waldemar Torenstra is deze keer de legendarische figuur Jurre de Cock, oftewel Jurre van Urk die in de hoofdstad tussen typische stadsagenten is beland. De Cock staat dit keer nog aan het begin van zijn carrière in de rauwe jaren tachtig. De kroning van Beatrix is in aantocht, krakersrellen aan de orde van de dag en de eerste kalasjnikovs doen hun intrede in de Amsterdamse onderwereld.

Waldemar Torenstra met partner Andy Ruiter (Yannick Jozefzoon).

„Ik dacht eerst wel even: waarom ga je in hemelsnaam Baantjer maken? Wat is dat nou?”, zegt Waldemar Torenstra in de koffiehoek van bioscoop The Movies. „Toen kreeg ik het goede idee over de jonge rechercheur De Cock te horen en hoe je ziet waar hij vandaan kwam en hoe hij is geworden. Waarom hij dat wapen weigert te dragen bijvoorbeeld. Nu vind ik het te gek dat we met de blik van nu een serie over de jaren tachtig hebben gemaakt. Zo vaak krijg je in Nederland de gelegenheid niet om iets te draaien wat in een andere tijd speelt, dat is nogal duur en moeilijk. Toen ik ook nog een eigen invulling aan het personage - dat al zo mooi was gespeeld door Joop Doderer en Piet Römer – mocht geven, was ik wel om.”

Als James Bond door het raam

In het begin van de serie springt Torenstra als een James Bond door een ruit. „Dat kon nu mooi. De oudere Jurre de Cock moest het hebben van zijn intellect en doortastendheid. Ik heb Piet Römer nog gekend en er wat oude boekjes van Appie Baantjer op nageslagen. Daar heb ik heus wat van meegenomen. De Cock is nu eenmaal goed opgevoed en heeft op Urk een christelijke opvoeding genoten. Dat is gebleven, maar je hebt altijd te maken met het verhaal dat is bedacht. De knorrigheid van de oudere De Cock is er nu bijvoorbeeld nog helemaal niet.”

Ryanne van Dorst, als lijkschouwer, met 'Jurre de Cock'.

Torenstra was nooit een echte Baantjer-lezer. „Op vrijdagavonden, voor het uitgaan, keek ik het soms op televisie. In de oude serie heb ook een keer een rolletje gespeeld. Maar het was in Nederland wel een begrip, hoor. Ik vond het een hele uitdaging om De Cock te spelen. Hij heeft niet het meest extraverte karakter en is bepaald niet flamboyant. Het lekkere van het spelen lag nu in het neerzetten van iemand waarbij nog iets op slot zit.”

Dat hij mocht rondrennen in het enorme krakersgeweld van die jaren, dat was genieten geblazen. „Om in zo’n decor te staan met al die figuranten, fantastisch. Maar ook het acteren op het politiebureau met allemaal goede acteurs, heerlijk.” Torenstra heeft het dan bijvoorbeeld over Tygo Gernandt, ‘baliebitch’ Jelka van Houten, Ruben van der Meer, Horace Cohen en Peter Bolhuis. Buiten het bureau hebben ook Lisa Smit, Loes Luca, Fedja van Huêt, Ryanne van Dorst (lijkschouwer) en Thom Hoffman aanzienlijke bijdrages.

Römer en Reinier

Vooral met Yannick Jozefzoon als Andy Ruiter vormt Torenstra een rechercheurskoppel, zoals Piet Römer elf tv-seizoenen lang met Victor Reinier optrok. Ruiter komt als donkere jongen vanuit de Bijlmer naar bureau Warmoesstraat. Torenstra genoot van de samenwerking met Jozefzoon. „Hij is erg goed en heeft iets eigens. Yannick heeft humor en is collegiaal.”

Jelka van Houten als de Amsterdamse 'balie-bitch'.

Torenstra maakte de roerige jaren tachtig als Amsterdams kind zelf mee. „Mijn oom woonde aan de Oostelijke Handelskade en via de Nieuwmarkt ging ik naar hem toe. Maar de Zeedijk bijvoorbeeld, dat was door alle dealers echt een no go-area. Ik speelde tussen de heroïnespuiten en de condooms van de afwerkplekken achter het centraal station. Maar dat het zoveel rauwer was dan tegenwoordig, dat realiseer ik me nu vooral. Iedereen maakt zich anno 2019 druk om ampullen van lachgas, toen lagen er dus ’gewoon’ die spuiten hè. Amsterdam is een aangeharkte stad geworden, terwijl georganiseerde misdaad véél groter is dan in de tijd waarin Baantjer speelt. Bijzonder eigenlijk, hoe snel dingen veranderen in veertig jaar. We vonden een krant uit die tijd met een contactadvertentie: 35-jarige man zoekt meisje van 16. Daar werd je niet voor opgepakt. Ondenkbaar!”

Baantjer het Begin is vanaf 30 december op Videoland te vinden. RTL 4 zendt die dag de eerste twee afleveringen uit (de gouden film van dit voorjaar in twee delen ‘geknipt’), daarna zes weken lang op zondag één nieuwe aflevering.