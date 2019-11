Sunnery & Ryan: 'Als Guus Meeuwis je vraagt, dan zeg je geen nee'

Het dj-duo Sunnery James & Ryan Marciano brengt vandaag een single uit met Guus Meeuwis. „Het was voor mij heel leerzaam”, zegt Guus Meeuwis over het nummer Nooit Niet Verliefd.

Het is niet ongebruikelijk dat Nederlandse vocalisten samenwerken met dj’s. Zo was Anouk in het verleden al te horen op tracks van Junkie XL en Nicky Romero, zowel Jacqueline Govaert van Krezip als Sharon den Adel van Within Temptation zongen mee op hits van Armin van Buuren en René Froger maakte met John Marks ooit een houseremake van Peter Gabriels Sledgehammer. Nu zien we ineens dat grootheden uit de dance Nederlandstalige artiesten opzoeken. Zo zongen Marco Borsato en Davina Michelle op een track van Armin van Buuren.

De single Nooit Niet Verliefd van Guus Meeuwis met Sunnery James en Ryan Marciano zet die trend voort. „Tegenwoordig is het niet meer gek dat die beide werelden elkaar opzoeken”, stelt Meeuwis. „Het komt erop neer dat je allemaal een zo goed mogelijke track wil maken.”

Vonk sloeg over tijdens Vrienden van Amstel

Nooit Niet Verliefd is ontsproten nadat de heren elkaar ontmoet hebben tijdens Vrienden van Amstel, begin dit jaar. „De kracht van een Vrienden van Amstel is dat je elkaar leert kennen en dat het klikt”, zegt Meeuwis over het ontstaan van de samenwerking, die begon met een remix van het nummer Je Moet Het Voelen. „Op een gegeven moment hebben we besloten om totaal iets nieuws te maken.” Ryan Marciano beaamt dat. „Tijden Vrienden van Amstel was het heel gezellig en er was echt een klik tussen Guus en ons, dus wij dachten: misschien moeten we een studiodatum inplannen.” Meeuwis kwam op het idee voor de titel toen hij een tv-serie aan het kijken was. „Guus had meteen een goede line”, aldus Marciano. „Toen zijn we hiermee aan de slag gegaan. Sunnery en ik hebben de track in elkaar gezet en hij heeft met zijn band eraan gewerkt, dat hebben we heen en weer gestuurd en uiteindelijk is het een supergoeie plaat geworden.”

Vervolgens nodigde Meeuwis de dj’s uit om het nummer samen uit te voeren tijdens zijn jaarlijkse stadionconcertreeks Groots Met Een Zachte G. „Het is niet echt ons terrein, maar Guus vraagt ons en dan kun je geen nee zeggen”, zegt Marciano trots. Meeuwis kreeg op zijn beurt de vraag of hij met het tweetal wilde optreden op dancefestival Tomorrowland. „Ik heb met een grote glimlach gezegd: ‘Wat is dat?’”, schatert de zanger. „Maar ik zeg geen nee.” Volgens Marciano vervagen de scheidingslijnen in de muziekwereld. „Veel mensen denken: ‘Dit past niet in jullie straatje.’ Wij vinden dat je niet in hokjes moet denken. De markt is er open voor op dit moment om dit te doen.” Meeuwis is het ermee eens. „Aan het eind van de rit willen we allemaal maar één ding en dat is dat iedereen naar huis gaat met een grote glimlach om zijn gezicht.”

Niks is onmogelijk

De verschillen tussen de Tilburgse chansonnier en het dj-combo zitten ‘m vooral in hun werkwijzes. „Wij beginnen vaak in het vliegtuig”, lacht de dj. “Dat is een hele andere manier van werken. Toen we in januari samen in Rotterdam bezig waren, puzzelden Sunnery en ik een beat in elkaar, terwijl hij al met akkoorden en vocalen bezig was. Toen we dat samenvoegden, werd dat best leuk. Het is tof om te zien hoe zij dat doen. Want het is, ik mag wel zeggen, een eeuwenoude methode, maar het werkt wel.” Ook Meeuwis heeft er iets van opgestoken. „Als je het goed kan vinden met elkaar en je vindt elkaar ook op creatief vlak, dan is er niks onmogelijk. Ik vond het ook interessant om een kijkje in de keuken te nemen hoe zij dat doen met beats en een drop.”

Over en weer is er vooral veel respect. „Wij hadden altijd meer het idee dat muzikanten niks met dj’s hebben”, erkent Marciano. „Ze zien ons als jongens die op knopjes aan het drukken zijn en zij bespelen echte instrumenten. Gelukkig viel dat reuze mee.” De zanger kijkt met evenveel verwondering naar de dancewereld. „Het is geweldig hoe snel ze zijn en hoe ze hun eigen wetten hebben opgesteld.

Iets te geks

Het grappige is ook dat zij met veel nieuwsgierigheid naar ambachtelijke liedjesschrijvers kijken hoe die dat doen en als dat elkaar ontmoet, krijg je iets te geks.” Marciano kan zich voorstellen dat hij en Sunnery James ooit nog met andere Nederlandstalige artiesten gaan samenwerken. „We komen André Hazes regelmatig tegen, maar we hebben nog nooit wat gedaan samen, al klikken we ook goed met hem.”