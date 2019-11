Rapper T.I. laat jaarlijks maagdenvlies 18-jarige dochter controleren

Rapper, presentator en acteur T.I. heeft afgelopen woensdag in een interview uitspraken gedaan die veel kritiek opleveren. Zo laat hij weten dat zijn 18-jarige dochter elk jaar bij de dokter haar maagdenvlies moet laten controleren.

De rapper vindt dat het maagdenvlies van zijn 18-jarige oogappeltje Deyjah Harris op deze leeftijd nog in tact moet zijn. En dus zit er volgens hem niets anders op dan dat Deyjah jaarlijks een gynaecoloog bezoekt. Rapper T.I. gaat trouwens gewoon gezellig mee naar dat consult. „We hebben een gesprek gehad en ik ga met haar mee om haar maagdenvlies te controleren", zei hij in de podcast Ladies Like Us.

Beroepsgeheim

Toen zijn dochter zestien werd, vond hij het tijd voor de eerste check. „Ik plakte een post-it op haar deur met de tekst: ‘Gynaecoloog. Morgen om 09.30 uur.’ De dokter deed daar eerst moeilijk over. Er was namelijk sprake van beroepsgeheim en zonder Deyjahs toestemming mocht hij geen informatie met mij delen. Ik vroeg haar dan maar om even iets te ondertekenen waardoor dat wél mocht, geen probleem”, aldus de rapper.

Zijn uitspraken schieten bij veel luisteraars in het verkeerde keelgat. „Dit is verschrikkelijk op zoveel verschillende niveaus", reageert Jennifer Gunter, een bekende Amerikaanse gynaecoloog. Ook Planned Parenthood, een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor correcte seksuele voorlichting aan jongeren, reageert geschokt op Twitter.

Vader en dochter Deyjah Harris hebben nog niet gereageerd op de kwestie. Deyjah Harris heeft wel een aantal tweets geliket waarin T.I.'s uitspraken worden veroordeeld.

Volgens meerdere bronnen waaronder GGD is het voor een arts bijna onmogelijk om te checken of het maagdenvlies nog in tact is. Het maagdenvlies is geen vlies maar een randje, dus er is altijd een opening. Het randje kan verschillende vormen hebben: glad of gekarteld, dik of dun.Wanneer je wel seks hebt gehad hoeft het niet zo te zijn dat je bloedde.

Vernederend en traumatisch

Maagdelijkheidstesten worden sterk veroordeeld door de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN noemt de methode 'vernederend en traumatisch'.

Het al dan niet intact zijn van het maagdenvlies zegt ook niets over de maagdelijkheid van een vrouw. Anders dan de term maagdenvlies suggereert, het gaat namelijk niet om een vlies, maar een randje weefsel rondom de ingang van de vagina. Dat kan kapotgaan door seks, maar dat hoeft niet altijd. Het kan ook beschadigen door sport of andere fysieke activiteiten.