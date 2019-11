Hadewych Minis neemt het op voor Bridget Maasland en Dré

Actrice Hadewych Minis heeft het op Instagram opgenomen voor Bridget Maasland en Dré Hazes.

Onder een foto waarbij ze haar vuist in de lucht steekt schrijft ze verbaasd te zijn over de verbaasde reacties op de beginnende relatie van de twee. „Het is niet zo raar hoor dat een „oudere" vrouw bemind wordt en wil beminnen. Dat is juist heerlijk en normaal en logisch", schrijft ze verontwaardigd.

Ze vervolgt haar post met een boodschap voor alle vrouwen. „Lieve vrouwen van alle leeftijden en in alle soorten en maten: bemin! En wordt bemind! En mannen ook!"

Even vraagt ze zich hardop af of deze foto bij de tekst heel overdreven is. „Ja, wellicht", schrijft ze. „Maar laat me lekker overdrijven. Ik doe het in ieder geval vol liefde, voor iedereen."

Niet bedrogen

Vorig weekend maakte de zanger bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg over is. Hij heeft op social media duidelijk aangegeven dat hij Monique niet bedrogen heeft met Bridget Maasland.

„Mijn relatie was al over met Monique, en de een is daarin sneller door gegaan dan de ander", vervolgt Hazes. „Ik heb Monique een appje gestuurd dat ik iemand ontmoet heb waar ik contact mee heb. En dat dat contact mij blij maakt. Ik heb dat appje gestuurd omdat ik haar geen (valse) hoop wilde geven, want ik merkte dat ik als vrijgezel de aandacht van Bridget heel leuk vond."

Een echte relatie met Bridget kan nog niet van gesproken worden. „We onderzoeken of we het leuk vinden samen."