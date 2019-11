Gaite Jansen gaat goed in Amerika... en er komt nog meer

De Britten wisten haar al te vinden. Nu heeft actrice Gaite Jansen ook the American dream op haar cv kunnen bijschrijven.

Ze is 27, maar haar 10-jarig televisie- en filmjubileum heeft ‘acteerveterane’ Gaite Jansen al achter de rug. De Amsterdamse – geboren in Rotterdam – met de opvallende blik hopt heen en weer tussen tv en bioscoop. Op de buis zagen we Jansen in een lange reeks aan series, van SpangaS en In Therapie tot aan Hollands Hoop, De 12 van Oldenheim en Ik weet wie je bent. Haar bioscoop-cv is nóg wat langer en heeft mooie titels als Lover of loser, 170 Hz (Gouden Kalf-nominatie), Hoe duur was de suiker en Knielen op een bed violen. Toen Britse tv-makers haar in 2016 binnenhaalden als hertogin in Peaky Blinders, dreigden we Gaite Jansen voor de Nederlandse tv kwijt te raken. Echter, zo ziet Jansen het zelf niet. Mooie rol in eigen land? Dan pakt ze die met beide handen aan.

Gaite Jansen 'als zichzelf'. / Janey van Ierland

Maar ja… Amerika is op haar pad gekomen. De 8-delige HBO-serie Jett is nu in z’n geheel op Ziggo Movies & Series te zien. De Amerikaanse kijker maakte in juni al kennis met de coole en keiharde Daisy ‘Jett’ Kowalski, een meesterdief die na haar vrijlating uit de gevangenis direct weer benaderd wordt door criminelen die haar vrijheid op z’n minst handig vinden. Gaite Jansen is ex-prostituee Phoenix, sinds de gevangenis een goede vriendin van Jett. Die redde Phoenix toen zij naakt door medegevangenen werd vernederd, mishandeld en aangerand (ga die bikkelharde scene met Jansen in de hoofdrol maar zien…).

Net terug uit ‘LA’

Vorige week was de gevierde actrice even terug in Amsterdam. Wie haar Instagram volgt, kon zien dat ze rechtsreeks uit Los Angeles kwam gevlogen. „Nee, ik zeg niet wat ik daar deed”, zegt ze geheimzinnig lachend in een ‘hippe tent’ in Amsterdam-West. „Maar het was er heerlijk weer.”

Scènebeeld van Gaite als Phoenix in Jett. / HBO

De keiharde serie wordt neo noir genoemd, een mix van allerlei karaktertypes en filmgenres door elkaar, met veel nadruk op visuele elementen. De kaskraker Pulp Fiction komt dicht in de buurt. „Ik ken niet alle termen hoor”, zegt Gaite. „Maar ik herkende ook een Quentin Tarantino-stijl (regisseur van Pulp Fiction, red.). Felle kleuren, pruiken, kostuums, veel karakters, de onderwereld waarin Jett zich afspeelt, het is er allemaal. En tegelijk hangt er altijd een komische noot aan.”

Auditie thuis op de bank

Het kwam het contact met de makers eigenlijk? Gaite: „Gewoon, door auditie te doen. Thuis op de bank maakte ik een eerste auditietape op mijn smartphone. Een tweede ging via Skype. Toen ik een theatervoorstelling in Washington speelde ben ik op de trein naar New York gestapt en heb ik regisseur Sebastian Gutierrez ontmoet.” Audities thuis doen door een filmpje van jezelf te maken, wordt steeds gangbaarder. Maar ja, je zou maar een door demonen bezetten type moeten neerzetten en je vriend stapt binnen… Gaite: „Het begint te wennen. Ik word er steeds beter en sneller in en vind het niet meer raar. Ik heb zelfs een elfje moeten doen in een niet bestaande taal. Lastig is het alleen als de bel gaat of er een brommer voorbij scheurt. Zo auditeren is niet perfect, maar zeker effectief.”

Scènebeeld van Gaite als Phoenix in Jett. / HBO

Het ‘draaien’ met de Amerikanen beviel haar vijf maanden lang uitstekend. Al werd het werkelijke werk in het Canadese Toronto gedaan, waar het grote studiocomlex van HBO staat. „Onze sets waren naast die van The Handmaids Tale.” Of Jett net als die successerie een bingewatcher is, daar twijfelt Gaite aan. „Aan de ene kant zijn er goede cliffhangers, maar misschien is het wel wat te heftig om lang door te kijken. Al moet ik zeggen dat ik dingen al snel eng, gruwelijk en heftig vind.” De actrice kon goed merken hoeveel zorg er aan een Amerikaanse serie wordt besteed. „Alles is tot in de puntjes uitgedacht voordat wij komen, waarna de acteurs worden vrijgelaten om ons ding te doen. Er is geld voor de gekste shots en decors. Er was zelfs een apart Phoenix-interieur.”

Blij ei

Haar praatgrage personage Phoenix is geobsedeerd door Jett. Gaite: „Ze heeft het gevoel dat zij door de redding in de bak voor altijd bij haar in het krijt staat. Ze gaat zelfs onderdeel van Jetts gezin uitmaken. Phoenix is soms pittig tot hard, maar tegelijkertijd heel luchtig en superlief. Ze kan goed voor zichzelf opkomen en is net zo goed een blij ei.” Jett wordt gespeeld door een grote dame in de VS, Carla Gugino (The Haunting of Hill House). „Toen ik haar naam zag moest ik even googlen, maar ik kwam erachter dat ik zo’n beetje alles heb gezien wat zij speelt. Carla is zó goed. Ik zag snel dat zij een ster van een ander kaliber is. De hoofdrolspeelster is in Amerika ook echt de number 1 op de set. In Nederland heb je zo’n pikorde niet. The number 1 bepaalt de sfeer, de regels, is het voorbeeld, alles. Carla doet dat liefdevol en pretentieloos. Ze is altijd vrolijk, zelfs toen ze een keer had staan kotsen omdat ze ziek was. Nu zijn we vrienden. Carla en de regisseur – ze vormen een stel – zijn laatst langsgekomen in Amsterdam en we hebben samen oud en nieuw gevierd in Madrid.”

Scènebeeld van Gaite als Phoenix in Jett. / HBO

Ondanks the American dream kwam Gaite ook achter iets bijzonders: ze had nog ontslagen kunnen worden, terwijl ze al voor de serie was aangenomen. Het zal vast in een contract bij de kleine lettertjes hebben gestaan, maar: „Godzijdank wist ik het vooraf niet, maar bij de eerste lezing – de table read – zitten alle hooggeplaatste personen van HBO. In Nederland geldt zo’n lezing als een eerste repetitie, maar achteraf begreep ik dat al die HBO-mensen meeluisteren om te beslissen of zij het eens zijn met de casting. Bizar hè? Ik ben van nature niet snel zenuwachtig, maar als ik het had geweten had dat me wel eventjes nerveus gemaakt.”

Dit smaakt naar meer

Hoewel Gaite niet per se op zoek was naar mooie rollen in het beloofde acteerland, geeft ze toe: „Dit smaakt nu wel naar meer.” Heeft Jett Amerikaanse deuren voor haar geopend? „Ja, dat zeker. Er komen wat leuke dingen aan.” Om toe te voegen: „Maar ik geniet hier ook hoor, mijn keuzes gaan over mooie dingen, niet over Hollywood. Zo is vanaf januari het derde en laatste seizoen van Hollands Hoop te zien. Als je na seizoen 2 dacht dat het niet meer erger kon: let op, dat wordt echt een knaller.”

10x succesvol

Onder meer deze tien Nederlandse acteurs kregen net als Gaite Jansen hun voet tussen de deur in Amerika of kwamen nog veel verder dan dat. Tussen haakjes een belangrijke rol:

1 Rutger Hauer (Blade Runner)

2 Famke Janssen (James Bond – Golden Eye)

3 Carice van Houten (Game of Thrones)

4 Jeroen Krabbé (James Bond – The Living Daylights)

5 Yorick van Wageningen (Beyond Borders)

6 Michiel Huisman (Game of Thrones)

7 Katja Herbers (Westworld)

8 Sylvia Kristel (Emmanuelle)

9 Marwan Kenzari (Aladdin)

10 Sylvia Hoeks (Bladerunner 2049)