Bridget Maasland is de nieuwe liefde van André Hazes

De muziek van Two Steps From Hell is in talloze filmtrailers te horen, maar het producersduo maakt nu de overstap naar het livecircuit. „Onze fans horen graag langere en meer complexe composities van ons”, aldus Nick Phoenix.

Als je ooit een trailer hebt gezien voor een film van Marcel of DC, games als Resident Evil of Assassin’s Creed hebt gespeeld of een reclamespot voorbij hebt zien komen van Game Of Thrones of Breaking Bad, dan heb je zeer waarschijnlijk de imponerende en bombastische orkestmuziek gehoord van de Amerikaanse componist Nick Phoenix en zijn Noorse kompaan Thomas Bergersen, die samen opereren onder de alias Two Steps From Hell. Het is een opmerkelijke gewoonte van Amerikaanse filmstudio’s om niet de composities uit de uiteindelijke speelfilms of tv-series in de visuele voorproefjes van hun eindproduct te gebruiken, maar totaal andere muziek. „Game Of Thrones heeft zijn eigen componist, maar voor de reclamespots ervan gebruiken ze onze muziek”, legt Phoenix uit.

Onvoltooid