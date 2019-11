Anna Nooshin duikt in de wondere wereld van het schoonheidsideaal.

Anna Nooshin onderzoekt in het vierluik Mooier Wordt Het Niet de steeds groter wordende rol van schoonheid in onze samenleving.

Presentatrice en influencer Anna Nooshin gaat in het nieuwe NPO 3-programma Mooier Wordt Het Niet op zoek naar welke invloed je uiterlijk heeft op je zelfbeeld en waarom het allemaal steeds mooier moet.

„In de Griekse oudheid had je ook al te maken met schoonheidsidealen, maar nu heb je veel meer kanalen waar dat beeld tot uiting komt”, zegt Nooshin. Ze schetst een beeld: volle lippen, grote billen, maar wel mét een smalle taille. „Dat is een soort maatstaf die we moeten nastreven. Je moet heel sterk zijn, wil je daarboven staan.”

Perfecte beelden

Nooshin voert in iedere uitzending een experiment uit en spreekt onder meer met Chantal Janzen, Miss Nederland Jessie Jazz en voormalig hockeyer Ellen Hoog. Maar ook met mensen die afwijken van het 'schoonheidsideaal' waaronder iemand met het Treacher Collins syndroom, waarbij verschillende botten en weefsel van het gezicht niet zijn ontwikkeld. „Iedereen gaf aan dat we zo gewend zijn aan perfecte beelden.”

In het programma gaat ze onder meer een MRI-scan in om te kijken hoe haar hersenen denken over haar zelfbeeld en uiterlijk. „Ik kan er nog niet veel over kwijt, maar dat was een hele verrassende uitkomst”, lacht ze.

Eigen wereldje

Ze kan wel zeggen dat ook zij zo ook haar onzekerheden heeft. „Als ik wat vermoeider ben of niet lekker in mijn vel zit, vind ik mijn gezicht minder mooi. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik veel van wat ik doe te danken heb aan mijn uiterlijk. Had ik dit werk ook gedaan als ik er anders had uit gezien?”

Nooshin besefte tijdens de opnames ook dat er een grote groep vrouwen is die zich niet herkent en terugziet op Instagram of tv. „Voor mijn content heb ik dat zelf in de hand, dus daar ga ik mee aan de slag. Ik heb heel lang in mijn eigen wereldje geleefd, maar weet nu dat ik veel breder moet kijken dan mijn neus lang is.”

Mooier Wordt Het Niet is vanaf vanavond iedere dinsdag om 22.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.