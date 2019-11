André Hazes sleept Privé voor de rechter door cover met zoontje

Mister Voice Martijn Krabbé en ‘nieuwkomer’ Chantal Janzen staan als herenigd presentatieduo aan de vooravond van seizoen 10 (!) van The voice of Holland.

Met gepaste trots staan ze naast elkaar in een net geopende pop-up store van The voice of Holland. Je vindt de ruimte voor een trip down memory lane van negen seizoenen in Hoog-Catharijne bij station Utrecht-Centraal. Martijn Krabbé en Chantal Janzen vormen vanaf vrijdagavond het nieuwe presentatieduo van het tiende jaar van de talentenjacht met de draaiende stoelen. Krabbé is er vanaf de eerste seconde bij (negen The Voice-seizoenen naast de naar SBS6 vertrokken Wendy van Dijk), Janzen stapte in.