Sunnery & Ryan: Muziek is onze drugs!

Sunnery James en Ryan Marciano draaien al heel wat jaartjes mee in de house-scene. Dertien jaar om precies te zijn. Na een zomer vol met festivals en clubavonden zijn ze terug in hun geliefde Amsterdam. 18 oktober staan ze in de AFAS Live met hun nieuwe shows: Exposed.

De heren beloven een nieuwe meer rauwe en edgy kant van zichzelf te laten zien. Is dit het begin van iets nieuws of misschien toch het einde? Metro sprak met de top-dj’s over hun carrière, social media, de veranderingen in muziek en seks, drugs and rock en roll.

Vertel, wat kunnen we verwachten van Exposed?

Ryan: Het is wat rauwer dan dat ons publiek van ons gewend is. We willen laten zien wat ons de afgelopen jaren heeft geïnspireerd. Wij begonnen in 2006 met draaien, toen waren we jonge honden, inmiddels zijn we gegroeid in ons werk. Het publiek gaat een nieuwe kant van ons zien.

Hmm, het is toch niet stiekem het einde van Sunnery & Ryan? Jullie gaan toch niet stoppen? Sunnery: Het einde.. Nee, het is een nieuw begin kan je beter zeggen! En een einde van een zoektocht. Toen we net begonnen met draaien waren we jonge vrijgezellen jongens die gewoon graag een vet feest wilde bouwen, lang leve de lol zeg maar. Inmiddels zijn we allebei vader, we zijn ook een jaartje ouder he. We weten beter wat we willen en daar voelen we ons zeker bij en dat willen we graag meegeven aan het publiek. De focus ligt ook op de connectie met het publiek, meer gaan we niet zeggen.

Wat willen jullie meegeven dan?

Sunnery: Meer echtheid. En we willen laten zien dat er geen limieten zijn, zolang je maar in jezelf blijft geloven. Wij zijn ook wel eens onzeker of in tweestrijd. Vijf of zes jaar geleden zaten we op zo’n punt dat we dingen gingen doen op de automatische piloot, de passie was even weg. We waren alleen maar bezig met zaken als: wat zou er scoren? Dat is een verkeerde insteek, je moet dingen creëren met je hart, niet met je hoofd. Je moet geloven in wat je voelt, dan kun je de vetste dingen maken.

Hoe willen jullie die echtheid creëren? En waarom vinden jullie het belangrijk om dat mee te geven aan jullie publiek?

Sunnery: Toen wij begonnen met draaien zag je amper mobieltjes, nu staat iedereen met zijn telefoon in de zaal. Social media is enorm belangrijk geworden. En wij waren op een gegeven moment ook bezig met dingen als: op welk tijdstip scoort een post de meeste likes? Wat gaat online viraal? Uiteindelijk is dat toch helemaal niet meer real? Dat heeft ons bewogen om meer echtheid te creëren en die echtheid te beschermen.

Zitten jullie altijd op dezelfde lijn? En helpt het in moeilijkere periodes dat jullie een duo zijn?

Sunnery: Als we alleen waren geweest dan ben je nog gevoeliger voor adviezen van buitenaf, ik kan me voorstellen dat je je dan eerder laat beïnvloeden door andere mensen. We houden elkaar scherp.

Ryan: Het scheelt ook dat we als matties zijn begonnen en niet als dj’s. Muziek was altijd al onze gedeelde passie. Daarna gingen we feestjes ondernemen dat ging goed en we wilden samen een avontuur aangaan. En nu zijn we heel wat jaartjes verder. We houden het goed uit samen.

Sunnery onderbreekt het interview met een rekensom. „Wist je trouwens dat onze eerste show was in 2006? Weet je hoeveel shows we daarna hebben gegeven Ryan? Ik heb het laatst uitgerekend; meer dan 4.500 (!)."

Wat vinden jullie leuker draaien in de club of op een festival?

Ryan: Ik vind festivals leuker..

Sunnery: Ik vind de clubs veel belangrijker! Daar begint alles, daar worden de hits gedraaid voor de eerste keer! De mensen die uitgaan die horen daar voor het eerst de tracks, die je later terug hoort op een festival. Het begint in de club, als het daar aanslaat dan is het vaak een succes.

Ryan: Ik blijf toch bij festivals.

Wat is de grootste verandering die jullie de afgelopen jaren hebben gezien?

Sunnery: Alle muziek komt tegenwoordig samen door platforms als Spotify. Vroeger toen wij jong waren, dan hoorde je ergens bij. Of je was techno, of je was house of hiphop. Wat je merkt bij de nieuwe generatie, die zijn heel erg open minded. Ze hebben een playlist met allerlei soorten muziek. Wie had gedacht dat hip-hop, house en Nederlandstalige muziek bij elkaar zou komen? Wij delen nu ook een clubavond met Armin van Buuren bijvoorbeeld. Als creatieveling is dat wel heel tof, want je kan zo veel meer kanten op.

Ryan: Ja en de invloed van social media, tien jaar geleden stond er niemand met een mobieltje in de zaal. Nu heb je wel vaker dat mensen ergens bij willen zijn om erbij te horen, om het vast te kunnen leggen. Sunnery: Maar die social media fase waait ook wel weer over denk ik. Alles heeft een cyclus. In het begin vonden dj’s het ook tof om foto’s te plaatsen van hun privé-jet. Dat doen ze nu ook niet meer haha.

Hebben jullie eigenlijk een eigen jet?

Ryan: Nee, maar soms als we een heel strak en druk schema hebben, dan huren we er een. Puur omdat we anders shows zouden missen. Dan is het wel heel handig hoor, maar verder vliegen we vaak met gewone vluchten mee.

Wat is het gekste wat jullie hebben mee gemaakt?

Ryan: Bij mij blijft dan toch iets bij me uit de beginjaren. We hadden een optreden in een club in Zoetermeer en aan het einde van de show kwam er een meid naar me toe en ze drukte me iets in mijn handen, had ze haar slipje in mijn handen gedrukt. Dat is wel het gekste wat ik heb meegemaakt.

Sunnery: Ik denk dat we door de jaren heen wel een onzichtbare muur hebben opgebouwd, mensen zijn nu toch iets terughoudender. Ze komen minder snel naar ons toe.

En hoe zit het met drank, drugs and rock and roll?

Sunnery: We drinken wel af en toe een drankje ja, ook tijdens een set. Maar drugs doen we nooit. Muziek is onze drugs! Mensen hebben altijd vooroordelen over dj’s dat het seks, drugs and rock and roll is. Maar wij hebben een heel strak schema, dan kan je niet klem gaan zuipen en drugs gaan gebruiken. Draaien is soms net topsport. En als we een keer vrij zijn willen we de tijd het liefste doorbrengen met onze kinderen.