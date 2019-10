Streetlab is terug, althans voor 24 uur

De jongens van Streetlab zijn terug. In een eenmalige live uitzending zullen de vier presentatoren hun kijkers 24 uur vermaken.

Anderhalf jaar nadat Streetlab stopte, zijn Jasper Demollin, Stijn van Vliet, Daan Boom en Tim Senders terug met een nieuwe show. Het idee kwam naar voren toen de vrienden zo’n jaar geleden in de kroeg zaten. „Toen we bij elkaar kwamen, ging het weer kriebelen. Maar het moest wel iets nieuws zijn”, zegt Tim, de blonde krullenbol. „Toen kwamen we op het idee van deze show. We vullen hem in als een echt tv-kanaal. Dus we hebben een ochtendshow, kinder-tv, een soort Nederland in beweging én eigen talkshows”, vervolgt hij. Stijn vult aan: „Het is ook wel grappig dat zo’n idee ontstaat op een servetje in een kroeg. Dat we het nu daadwerkelijk ook uitvoeren is heel vet.”

Gasten

In het programma Streetlab voerden vier vrienden sociale experimenten uit die tot grappige en vaak ongemakkelijke situaties leidden. Misschien herinner je je nog wel dat Stijn ging meetrainen bij FC Utrecht en Schalke 04. Of dat Daan als schlagerzanger ging optreden in Duitsland.

Vorig jaar stopte het programma, omdat de mannen na hun nominatie voor een Televizier-ring te veel op straat herkend werden. Inmiddels zijn ze allemaal hun eigen weg gegaan. Zo heeft Daan een serie gemaakt over zijn voetbalteam Kelderklasse 15. Nu tourt hij rond met een eigen theatershow. Jasper speelde in de musical All Stars, Tim heeft een serie over zijn opa gemaakt en Stijn is achter de tv-schermen gaan werken.

Maar nu zijn ze dus terug, voor even. De vier maken vierentwintig uur aan één stuk door televisie vanuit het Volkshotel in Amsterdam. De show begint dinsdagochtend om 10.00 uur. „Het zal wel zwaar worden”, verwacht Jasper. „Ik ben benieuwd hoe we er de volgende ochtend bij zitten…”

Alles wordt uitgezonden op YouTube. „En dat is enorm spannend”, vindt Stijn. „Het is live, dus er kan van alles misgaan.” Tijdens de uitzending zullen veertig zelfgemaakte programma’s te zien zijn. Ze doen alles zelf en af en toe schuiven er ook gasten aan. Zo is René Froger, met wie de jongens met hun band Side2Side een nummer opnamen, te gast bij een muziekprogramma.

Een nieuw seizoen?

En dan de hamvraag: kunnen we ooit weer een nieuw seizoen van Streetlab verwachten? „In principe is dit een eenmalige show”, zegt Daan. „Maar", voegt hij er direct aan toe, „we gaan wel kijken wat het oplevert.” Jasper: „Misschien worden programmaonderdelen van de liveshow wel een succes en kunnen we daarmee doorgaan.” Goed om te weten: de show is dus live en niet terug te zien. „Dus als je wilt zien of Daan van de trapt valt, moet je vierentwintig uur kijken.”

Op zoek naar twee exen

Jasper presenteert tijdens de show het programma Waar ging het mis waarvoor hij nog op zoek is naar ex-geliefden die graag over hun relatie willen praten. Lijkt het jou leuk om in de uitzending te komen? Je kunt de mannen een berichtje sturen via de Facebookpagina van Streetlab.