Soldaat van Oranje met twee vrienden tiende (!) jaar in

Succesmusical Soldaat van Oranje gaat woensdagavond het tiende (!) jaar in. Voor de twee hoofdrolspelers is dat extra bijzonder. Dat geldt ook voor de cijfers (zie onder).

Hoe lang speelt die musical Soldaat van Oranje eigenlijk nog? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld en waarbij het antwoord luidt: nog heel lang. Waarom zou je het grootste theatersucces in Nederland aller tijden stoppen? Woensdag gaat Soldaat van Oranje – De Musical met een feestelijke voorstelling het tiende jaar in. Onwaarschijnlijk mooi voor de man die voor de musical met het publiek op de grote schijf, draaiend langs de scènes, verantwoordelijk is, producent Fred Boot. Prachtig voor al die acteurs die het toneel van ‘Soldaat’ bespeelden, schitterend voor al die mensen achter de schermen. Maar deze keer vooral speciaal voor twee jeugdvrienden uit Ede, die de hoofdrol van Erik Hazelhoff Roelfzema delen: Alex van Bergen (36, nu Haarlem) en Theo Martijn Wever (33, nu Zaandam).

Alex van Bergen (links) en Theo Martijn Wever. / Soldaat van Oranje - De Musical

De twee die met elkaar in contact kwamen door school (Alex zat in de klas bij de zus van Theo Martijn, die weer in de klas zat met de broer van Alex) speelden in het verleden al in Soldaat van Oranje – De Musical. In bijrollen en ensemble, maar ook als understudy van de hoofdrol. Alex focuste zich even op zijn Utrechtse gezelschap Als De Beren Komen, Theo Martijn vertrok tijdelijk naar een andere musical, All Stars. Nu zijn ze terug, om die loodzware rol van Nederlands bekendste Engelandvaarder te spelen en te zingen. Beide acteurs staan drie keer per week in de TheaterHangaar op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk. Daar zagen bijna drie miljoen mensen Van Bergen, Wever en negentien eerdere Soldaten van Oranje inmiddels. Metro belde de vrienden.

Alex van Bergen (bijna 2 jaar Soldaat)

„Sorry, je hoort even een schreeuwend kind op de achtergrond,”, zegt ‘Soldaat’ Alex aan de telefoon. „Het is herfstvakantie, ik zal even een filmpje opzetten.”

Hoe bijzonder is het om, met een vriend, het tiende jaar in te gaan?

Héél bijzonder. Het is al fijn om de rol met iemand te delen, waar je goed mee op kunt schieten. Op zich zien we elkaar natuurlijk amper omdat we op verschillende momenten spelen, maar we delen wel dingen en doen samen pr-zaken. We moeten elkaar dingen gunnen, zoals het feit dat ik woensdag die feestelijke voorstelling mag doen. Gelukkig hebben we beiden totaal geen ego-probleem. Er is onderling vertrouwen en dat betekent dat we ontspannen kunnen samenwerken. We spelen bovendien onze eigen versie van Hazelhoff Roelfzema en dat is helemaal okay.

Erik Hazelhoff Roelfzema (links) met prins Bernhard, bij de doop van een Soldaat van Oranje-Boeing in 1987. / ANP

Wat voor ‘Soldaat’ zet jij neer?

Toen ik Hazelhoffs boek las en me verdiepte in de rol, viel me op dat Erik eigenlijk niet nadenkt maar vooral doet. Ergens onderin zijn buik voelt hij hoe iets ongeveer in elkaar zit en móet dan iets doen. Ik vond dat inspirerend omdat ik vrij andersom ben. Ik ben vaak een twijfelaar, een afweger en denk lang na voordat ik iets doe. Dat impulsieve, die bravoure van Hazelhoff Roelfzema, dat vind ik mooi. Dat probeer ik mijn rol te benadrukken. Als iets onder druk komt te staan, treedt de Soldaat als een soort natuurlijke leider naar voren en loopt hij voor de troepen uit. Hij moedigt zijn vrienden aan om in godsnaam maar iets te doen, al heb je geen idee wat. Het kan toch niet zo zijn dat we onze kop in het zand steken en blijven doorstuderen, terwijl de hele boel hier wordt overgenomen door de Duitsers? Dat bewonder ik heel erg in hem. Ik vind het ook een soort levensvreugde. Dat je niet nadenkt over de dood en over angsten. Er waren namelijk een heleboel redenen om dat wat Erik in de Tweede Wereldoorlog deed, niet te doen. Maar nee, hij gáát. Dat vind ik zo goed aan de voorstelling. Het publiek denkt door Soldaat van Oranje na over eigen actiebereidheid.

Tolerant en verdraagzaam

Het musicalpubliek wordt een spiegel voorgehouden met de vraag ‘Wat betekent vrijheid voor jou?’ Wat is jouw antwoord?

Dat betekent voor mij dat ik kan zijn wie ik wil zijn en dat ik kan gaan waar ik wil gaan. En dat zonder vrijheid van andere mensen te beperken of anderen iets op te leggen. Nederlanders zijn er trots op dat we zo’n tolerant land zijn. Dat we verdraagzaam zijn ten opzichte van andere bevolkingsgroepen, geloven en ideeën, vind ik heel belangrijk. En dat ik keuzes niet opgelegd krijg, maar er zelf over na mag denken.

Martijn Theo Wever (ook bijna 2 jaar Soldaat)

„Sorry, je hoort verbouwingsgeluiden in ons nieuwe huis”, zegt ‘Soldaat’ Theo Martijn Wever aan de telefoon. „Ik zal mijn vader vragen of hij even stopt met zagen en timmeren.”

Hoe bijzonder is het om, met een vriend, het tiende jaar in te gaan?

Helemaal fantastisch en ik gun het de hele productie ook zo. Voor of achter de schermen, iedereen werkt er heel hard aan om het altijd maar weer een goede voorstelling te laten zijn. Daar hebben we trouwens zelfs een resident director voor, iemand die de kwaliteit van de show bewaakt. Kevin Schoonderbeek heeft die taak, hij speelde eerder Anton (de student en vriend van Erik die de kant van de Duitsers koos, red.) en vriend Fred. Alex speelt de jubileumvoorstelling en ik zit in de zaal. We bellen en gunnen elkaar veel. Wie speciale shows mag doen is nooit een issue, dat gaat heel organisch.

De man die ons Soldaat van Oranje – De Musical ‘gaf’, Fred Boot. / Marco de Swart | ANP

Wat voor ‘Soldaat’ zet jij neer?

In elk geval een andere dan Alex, heel grappig vind ik dat. We zien elkaar alleen tijdens de af en toe verplichte showwatch en dat is goed en leuk. Zo leer je van elkaars interpretatie. Alex speelt een prachtige Erik. Mijn Erik volgt zijn hart, maar is een wat emotionelere man dan die van Alex. Hij kan een man vol bravoure neerzetten. Dat doe ik ook, maar bijvoorbeeld op het moment dat Erik hoort dat zijn vriendin Charlotte niet meer leeft en zijn maat Fred is neergeschoten, dan zet ik een pittig emotionele Hazelhoff Roelfzema neer. Al speel ik de hoofdrol nu al een tijd, ik kan oprecht zeggen dat geen voorstelling hetzelfde voelt en is.

Zijn wie je wil zijn

Het musicalpubliek wordt een spiegel voorgehouden met de vraag ‘Wat betekent vrijheid voor jou?’ Wat is jouw antwoord?

Misschien vind je het een cliché, maar voor mij gaat het erom dat ik kan voelen en denken wat ik wil voelen en denken. Ik val op mannen en vind het bijzonder fijn dat ik met mijn vriend een nieuw huis kon kopen en dat we dat allemaal te gekke leuke berichtjes en felicitaties krijgen. Dat je je hier kunt uiten, zijn wie je bent en dat we het daar gewoon over kunnen hebben en van elkaar leren begrijpen, dat is vrijheid. Net als je vizier kunnen openzetten en dat je kunt gaan en staan waar je wilt. En dat ik op reis mag en de wereld kan zien. Dat klinkt allemaal heel groots, maar ik denk dat dat het ook is.

Publiek draaide al 29.000 rondjes

Waren de cijfers van Soldaat van Oranje – De Musical in de beginjaren indrukwekkend, inmiddels zijn ze duizelingwekkend. Als morgenavond het tiende speeljaar wordt bereikt, dan…

…staat de 2.777e voorstelling op het punt te beginnen.

…bevindt cast nummer 18 zich op het podium.

…hebben 21 acteurs Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema gespeeld.

…heeft het publiek weer 1103 stoelen in de TheaterHangaar bezet.

…zijn er 33 speciale educatievoorstellingen gespeeld voor meer dan 36.000 leerlingen van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

…is het al bijna zes jaar geleden dat ‘Soldaat’ de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis werd.

…zijn er inmiddels 18 verschillende programmaboeken verschenen.

Scenefoto: studenten zien het bombardement van Rotterdam. / Soldaat van Oranje - De Musical

…hebben 18 actrices de rol van koningin Wilhelmina vertolkt.

…is het aantal speeluren 8.337.

…heeft de draaischijf, waarop het publiek langs de scènes draait, 5.641 kilometer afgelegd.

300.000 liter water

…heeft diezelfde schijf met toeschouwers 160.000 draaibewegingen gemaakt.

…heeft het publiek iets meer dan 29.000 rondjes gedraaid.

…zit er net als bij de première 300.000 liter water in de zee en er ligt 50.000 kilo zand op het theaterstrand en in de duinen.

…zijn er door kap & grime 18.000 ‘kaalkoppen’ gemaakt voor de ontgroenings-scène van de studenten.

…werken er, en dat zes voorstellingen per week, ruim 150 mensen voor en achter de schermen.

…lopen 10 technici weer 5 kilometer achter de schermen, dus bijna een marathon per week.

…staan er inmiddels bijna duizend namen op de muur in het decor van de studentensociëteit Minerva (uiteenlopend van Eriks vrouw Karin Hazelhoff Roelfzema en oud-Engelandvaarders tot Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte).

Maandagmorgen werd voor de zoveelste keer bekendgemaakt dat Soldaat van Oranje – De Musical weer verlengd is, nu tot en met maand mei.