Onbekend gezicht, grote stem: Nyassa is Tina Turner

Na een maandenlange zoektocht heeft musicalproducent Albert Verlinde zijn Queen of Rock ’n Roll gevonden. Nyassa Alberta speelt vanaf februari Tina Turner in de musical TINA.

De geboren Groningse is voor Nederland een onbekend gezicht (ze was jaren geleden alleen in de voorlaatste Lion King in Scheveningen te zien). Voor Duitsland is zij dat allesbehalve. Alberta speelde en zong er in niet minder dan dertien musicals, waaronder Sister Act, The Body Guard, Hair en We Will Rock You.

Nyassa Alberta. / Levin den Boer | ANP

Enorme strot

Ze kwam in het vizier van Verlinde toen zij in Hamburg enkele keren opdook als Tina Turner, de rol die zij nu in het Beatrix Theater in Utrecht zal vertolken. Daar liet zij tijdens haar presentatie maandagmiddag zien wat voor enorme ‘strot’ zij heeft. Met liveband zong de ster uit Duitsland Simply The Best en Proud Mary. Ze wist dat Albert Verlinde en zijn mensen voor haar in Hamburg in de zaal zaten. Alberta: „Dat maakte me wel nerveus, maar ik dacht let’s go!” De hoofdrol in Nederland mogen doen vindt ze een enorme eer. „Tina Turners leven is zó heftig. Ze heeft gevochten, maar is altijd blijven dromen. Ze geeft me inspiratie en de kracht om haar straks te kunnen spelen.”

Foto: Levin den Boer / ANP

Nyassa Alberta en Albert Verlinde. / Roy Beusker

TINA, De Tina Turner Musical is geproduceerd door Stage Entertainment. In 2016 lanceerde Joop van den Ende zijn idee door Tina Turner als verrassingsgast uit te nodigen tijdens de Musical Awards. De wereldberoemde dame, bekend van hoge hakken, kromme benen, groot bereik en nog grotere ‘wilde’ pruik, was ook zelf bij de productie betrokken. Vorig jaar ging TINA in Londen in première en later volgde Hamburg. Over twee weken is de musical over de rockartieste – die volgende maand 80 jaar wordt – ook op Broadway in New York te zien. Utrecht is vanaf 1 februari (première) de vierde stad.

Nutbush City Limits

Verlinde presenteerde de cast maandag middels een video. Dit onder de stampende bassen en scheurende gitaren van Turners oude hit Nutbush City Limits. Een opvallende naam in de cast is Owen Playfair. Hij is te zien in het ensemble en is cover van Ike Turner, de ex van Tina die zijn vrouw jarenlang mishandelde. Playfair was lid van de onder tieners bizar populaire boyband Mainstreet. In die rol was hij enkele jaren geleden gasthoofdredacteur van Metro’s jaarlijkse vrijheidskrant op 5 mei. Hij bezocht speciaal voor die editie concentratiekamp Auschwitz. Na het uiteenvallen van Mainstreet dook hij nog eens op in The Voice of Holland, maar binnenkort dus avond aan avond in het Beatrix Theater.

De complete cast met rechtsachter Owen Playfair. / Roy Beusker

Albert Verlinde met de gastvrouw van de perspresentatie, Dyantha Brooks. / Levin den Boer | ANP

Smartlapzangers Samantha Steenwijk, die de afgelopen weken furore maakte in zowel Beste Zangers als Dancing With The Stars, was maandag als fan bij de perspresentatie aanwezig. „Nee nee, ik speel Tina niet hoor”, zei ze lachend bij binnenkomst. Later serieus: „Tina Turner is mijn grootste inspiratiebron, ook al zing ik zelf Nederlandstalig. Haar attitude, haar power, ongelooflijk. Ik heb maar één liveconcert kunnen zien, maar ik heb twee uur lang gehuild. Zelfs als ze vals zong, vond ik het goed. In Beste Zangers mocht ik een nummer van haar zingen. Nou, dan ben ik he-le-maal in mijn element.”

In Nederland ontwikkeld

Dat is Albert Verlinde ook, nu hij de TINA-cast eindelijk heeft kunnen bekendmaken. „Deze show hebben we toch maar weer mooi in Nederland ontwikkeld. Een musical die er overigens moest komen. Tina Turner heeft alles meegemaakt. Van armoede tot een man die haar alle hoeken van de kamer liet zien. Maar ze vond altijd weer de kracht om op te staan. Tijdens de audities voelde je bij toekomstige castleden al dat zij voelden hoe het moet zijn om aan het begin van je leven met 0-3 achter te staan. Zo’n verhaal schreeuwde om een musical.” Turner kende niet alleen maar ellende trouwens. De tegenwoordige in Zwitserland wonende rasartieste verkocht 200 miljoen (!) platen en werd onderscheiden met twaalf Grammy Awards.

Tina Turner was zelf bij repetities in Londen aanwezig. Verlinde was erbij. „Toen het personage van Ike opkwam begon Tina heel hard boeh te roepen. Om daar aan toe te voegen: ‘Oh, maar deze is veel knapper’, haha.”