Mat Ras heeft faamnaam van 2019: 'Hartstikke leuk!'

Sunnery James en Ryan Marciano draaien al heel wat jaartjes mee in de house-scene. Dertien jaar om precies te zijn. Na een zomer vol met festivals en clubavonden zijn ze terug in hun geliefde Amsterdam. 18 oktober staan ze in de AFAS Live met hun nieuwe shows: Exposed.

De heren beloven een nieuwe meer rauwe en edgy kant van zichzelf te laten zien. Is dit het begin van iets nieuws of misschien toch het einde? Metro sprak met de top-dj’s over hun carrière, social media, de veranderingen in muziek en seks, drugs and rock en roll.

Vertel, wat kunnen we verwachten van Exposed?

Ryan: Het is wat rauwer dan dat ons publiek van ons gewend is. We willen laten zien wat ons de afgelopen jaren heeft geïnspireerd. Wij begonnen in 2006 met draaien, toen waren we jonge honden, inmiddels zijn we gegroeid in ons werk. Het publiek gaat een nieuwe kant van ons zien.