Marco Borsato had verhouding met pianiste Iris Hond

Tien jaar geleden heeft Marco Borsato (52) een relatie gehad met pianiste Iris Hond (32). Dit geven zij toe in een verklaring aan weekblad Privé. Privé zegt echter te weten dat de verhouding pas dit jaar is geëindigd, maar dat wordt ontkent door zowel de zanger als de pianiste.

Borsato is sinds 1997 getrouwd met Leontine (51), zij hebben drie kinderen. Luca (20), Senna (18) en Jada (16). Hond is te zien in de tv-datingshow Iris en de 12 dates op Net5. In dat programma gaat ze op zoek naar ware liefde.

Huwelijk heeft verhouding weerstaan

Gooise bronnen melden, volgens Privé, dat het huwelijk tussen Marco en Leontine de verhouding heeft weerstaan. Maar er wordt ook gezegd dat er dit jaar pas een einde kwam aan de relatie tussen Borsato en Hond. De pianiste zou dit voorjaar „erg ongelukkig" zijn geweest, omdat er een einde aan de liefde was gekomen.

De twee voormalige tortelduifjes laten in een verklaring echter weten dat de verhouding tien jaar geleden speelde, toen Borsato's managementbedrijf TEG failliet ging. Dat kostte hem naar verluidt zo'n twintig miljoen euro. Nu blijk dat niet alleen de financiële situatie van de Borsato's, maar ook hun huwelijk in het nauw kwam.

'Zeer korte duur'

In die tijd ging Borsato vreemd met de pianiste, wat Leontine op de één of andere manier ontdekte. Gooise bronnen melden aan Privé dat Borsato de verhouding tot begin 2019 geheim hield, maar dat hij toen anderen erover vertelde. De zanger ontkent dat de relatie pas dit jaar is beëindigd: „Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit."

„Samen konden wij goed praten over wat er in onzer beider levens gaande was", zegt Hond in een reactie. „Een bijzondere band zoals deze tussen twee mensen kan ontstaan in een bepaalde fase in je leven."