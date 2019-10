K3 zingt voor dove kinderen

Ook dove en slechthorende kinderen kunnen zondag genieten van een concert van de meiden van K3.

Omdat iedereen de 20e verjaardag van K3 moet kunnen mee vieren, organiseren de populaire zangeressen zondagochtend een bijzonder concert. In het kader van hun jubileumtournee wordt een speciale show gehouden waar dove en slechthorende kinderen bij kunnen zijn. Dit gebeurt in de Brabanthallen in Den Bosch en wordt mogelijk gemaakt door K3 en Studio100, Huawei en de app StorySign, die dove kinderen helpt bij het leren lezen (zie onder). Een gebarentolk doet het hele concert mee en zo kunnen kinderen die anders geen concert kunnen bezoeken genieten van de grootste hits en liedjes van het laatste album Rollerdisco. K3’s Klaasje Meijer, Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn blikken vooruit. Voor hun is zingen voor dove kinderen niet helemaal nieuw.

Hebben jullie ervaring met optreden voor dove en slechthorende kinderen?

Hanne: „Absoluut. Wij hebben al verschillende keren dove en slechthorende kinderen te gast gehad bij onze theatershows en optredens in Plopsaland.”

Hoe speciaal vinden jullie het dat er zondag zowel horende als dove en slechthorende kinderen bij het concert zijn?

Klaasje: „Wij vinden het fantastisch dat zij dankzij de aanwezigheid van de gebarentolk kunnen genieten van onze show.”

Vertaal Oya Lélé maar eens...

Hebben jullie ‘getraind’ met de gebarentolk?

Marthe: „Nee, die mensen zijn daarvoor opgeleid. Dus zij kunnen dat veel beter dan wij. We hebben wel al gehoord dat het niet altijd even gemakkelijk is om de typische K3-taal om te zetten naar gebaren. Meestal nemen ze dan een element van de choreo over. Het gaat bijvoorbeeld om teksten als Oya Lélé en Kuma Hé.”

Vereist optreden voor dove en slechthorende kinderen iets anders dan jullie gewend zijn?

Hanne: „Nee, voor ons verandert er niks. Wij brengen de shows zoals anders. De gebarentolken zorgen voor de vertaling.”

Hebben jullie voor of na het concert nog contact met de dove en slechthorende kinderen om aan de weet te komen hoe zij het concert hebben ervaren?

Klaasje: „Dat is in het verleden al gebeurd en uiteraard doet het ons veel plezier te merken dat zij net als de andere kinderen genieten van onze optredens.”

Trillingen voelen

Kunnen jullie je voorstellen hoe het moet zijn om te dansen terwijl je de muziek niet hoort?

Marthe: „Nee, dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Ik heb mij wel al laten vertellen dat zij veel beter de trillingen aanvoelen dan wij.”

K3 is jarig!

Is dit een bewijs dat jullie verjaardag door iedereen meegevierd moet kunnen worden?

Hanne: „Dat is bij ons sowieso het geval. Wij hebben jonge fans, maar er zijn ook nog steeds fans van het eerste uur die steevast naar onze optredens komen. Wij zingen voor jong en oud.”

Hoe vieren jullie je 20e verjaardag verder?

Klaasje: „Wij zijn het jubileumjaar gestart in het voorjaar met de aftrap van de shows in België. Sinds augustus touren we met deze show door Nederland. Er staan nu nog optredens in Den Bosch en Groningen op de agenda.”

Hanne: „Verder hebben we naar aanleiding van dit jubileum het nummer Land van de Regenboog uitgebracht. Dat is ook de leidraad in de show.”

Heyah Mama 2.0

Marthe: „En we hebben een nieuwe versie van Heyah Mama uitgebracht met de toepasselijke titel Heyah Mama 2.0. Deze nummers staan trouwens ook op onze nieuwe CD die uitkomt in november.”

Klaasje: „We zijn vooral blij dat we een spectaculaire show kunnen brengen. Er zijn meer dansers mee dan bij andere tournees. Wij worden uitgedaagd, aangezien er verschillende dancebreaks in verwerkt zitten waarbij wij onder andere worden gelift.”

Hanne: „En we reizen in onze show door de vier seizoenen met Mister Rainbow naar het Land van de Regenboog met de hulp van de Rainbow Mobiel. Een wagen van vijf meter lang speciaal ontworpen voor deze show voorzien van allerlei technische snufjes.”

K3 Dromen

Wat mogen we al weten van jullie toekomstplannen als K3 21 wordt?

Klaasje: „In november komt onze nieuwe CD K3 Dromen uit. Eind november zijn we ook te gast op het Zapp Sintfeest in Utrecht en De Grote Sinterklaasshow in het Antwerpse Sportpaleis.”

Hanne: „In het voorjaar starten we met een nieuwe tour in Vlaanderen.”

Marthe, lacht: „En verder staan er nog twee hele leuke projecten op de planning waar we nu jammergenoeg nog niks over mogen vertellen.”

Zo ziet StorySign er op je smartphone uit.

StorySign

StorySign is een app die dove en slechthorende kinderen helpt met leren lezen. De app vertaalt teksten uit kinderboeken in gebarentaal, uitgevoerd door de vrolijke avatar Star.

Avatar Star doet op StorySign de gebarentaal.

StorySign is ontwikkeld door Huawei en gratis te downloaden via Android en iOS. Naast het verkopen van producten als smartphones en laptops heeft Huawei als missie om andere producten en technologieën te creëren die mensen helpen in hun dagelijks leven.