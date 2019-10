Justin Bieber belooft een nieuw album vóór kerst bij 20 miljoen likes

We hebben goed nieuws voor alle Beliebers onder ons. Gisteravond liet Justin Bieber op Instagram weten dat hij een nieuw album wil droppen nog vóór kerst dit jaar. De enige voorwaarde? Zijn post moet minstens twintig miljoen likes krijgen.

Begin maar met liken want iedereen weet dat de kerstnummers van Justin simpelweg fantastisch zijn. We kennen allemaal nog wel ‘Mistletoe’ dat hij in 2011 uitbracht, toch?

Justin Biebers nieuwe album

Zo nu en dan deelde Justin de afgelopen maanden al wat foto’s van hem in de studio. Dat hij nieuwe muziek aan het maken was, is dus geen verrassing. Wat wel een verrassing is, is dat de beste man even een heel album in elkaar heeft gezet. Of het kerstalbum is, is trouwens niet zeker. Het zou ook gewoon een normaal album kunnen zijn.

De tussenstand is inmiddels 5.047.730 en de post staat pas acht uur online. Het is dus een kwestie van tijd voordat de foto de twintig miljoen likes aantikt. Hopelijk houdt Biebs zich aan zijn woord en zet hij het album snel online. Dan rest ons nu nog maar één vraag: kunnen we ook videoclips verwachten? Zo ja, zal Hailey Bieber erin schitteren? De tijd zal het leren.

Dit artikel is geschreven door Tessa Ponjee van NSMBL.nl.