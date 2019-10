Het nieuwe tv-programma De Villa is nog heftiger dan Temptation Island

Ben jij ook zo gek op reality programma’s als Temptation Island, Love Island en Ex On The Beach? Dan wordt De Villa jouw nieuwe guilty pleasure. Waarbij Love Island wat rustiger is komt in De Villa alle drama terug.

Temptation Island is nog maar net voorbij en het volgende programma staat alweer voor ons klaar. Het nieuwe datingprogramma De Villa is alles wat je wil zien en dit weten we erover.

De Villa

In het nieuwe reality programma van RTL zien we wekelijks acht vrijgezellen die het ultieme datingexperiment aan gaan. Ze worden door een computer gematcht en brengen een week lang door in een luxe villa onder de Spaanse zon. Dit betekent natuurlijk een week lang veel feesten en flirten met een hoeveelheid alcohol, maar ook in intriges, jaloezie én heftige ruzies.

Aan het einde van de aflevering krijgen we te zien wie de computer aan elkaar heeft gematcht met als grote vraag: gaan de koppels met elkaar naar huis of hadden ze liever iemand anders gehad? Als dat maar goed gaat.

De eerste aflevering

De Villa is vanaf woensdag 30 oktober om 20:30 uur te zien bij RTL 5. Wij kunnen jullie nu al vertellen wie er het avontuur aan gaan om hun perfecte match te vinden.

Carlos

Wij stellen je graag voor aan de 24-jarige Carlos. Met zijn 2.10 meter lang doet deze half-Guatemalaanse vent graag aan basketbal en is hij in het dagelijkse leven een ICT-student. Wanneer Carlos alcohol drinkt, komt zijn alter-ego Antonio tevoorschijn en wordt het al snel véél te gezellig. Waar hij naar op zoek is? Een curvy meisje met een portie humor.

Carlos Foto: RTL

Steve

Steve is 26 jaar en komt uit het gezellige Brabant en heeft al een modellencarrière achter de rug. Zoek je Steve? Dan vind je hem in de sportschool waar hij elke dag te vinden is. Door zijn deelname aan De Villa hoopt hij een knap meisje aan de haak te slaan met wie hij een toekomst kan opbouwen. Ahh.

Steve Foto: RTL

Roxanne

Voor de 24-jarige Roxanne is niks te gek Loopt er in de villa een stoere, gespierde man met veel tattoos rond die zichzelf goed kan verzorgen en wel in is voor een feestje? Dan heeft de Kaapverdiaanse haar perfecte match gevonden. Ze beschrijft zichzelf als ingewikkeld. Gaat het de computer lukken om haar perfecte match te vinden?

Roxanne Foto: RTL

Maja

Maja is van alle markten thuis. Ze werkt als grimeur, doet modellenwerk en ze studeert nog voor lerares maatschappijleer en dat allemaal op haar 24-jarige leeftijd. Maja weet zeker dat haar Servische, Kroatische en Macedonische roots haar goed gaan helpen bij haar versierpogingen: “Mijn ogen doen al veel.” Waar ze naar op zoek is? Een lange, brede man met een mooie lach en een loyaal en zorgzaam karakter.

Maja Foto: RTL

Julia

De jongste van de groep is de 19-jarige half-Nigeriaanse Julia. Hoewel ze de jongste is in De Villa, gaat ze wel recht op haar doel af: “Als ik iets zie wat ik wil hebben, krijg ik het altijd.” Wat ze wil? Een blonde man met lichte ogen die zorgzaam is en haar wanneer nodig ook op haar plek weet te zetten. Wat wil ze niet? Een jongen die té lief is.

Julia Foto: RTL

Rachelle

De 20-jarige Rachelle uit Brabant is een echt feestbeest. Door haar vorige relaties is ons feestbeest haar vertrouwen in mannen verloren. Waar ze naar op zoek is? Een eerlijke, betrouwbare jongen die wel wat weg heeft van Zac Efron.

Rachelle Foto: RTL

Izzy

De 25-jarig Izzy is een zorgzame, sociale jongen die elk feestje wil meemaken en graag een praatje maakt met iedereen. De Bosniër omschrijft zijn ideale type als een pittige dame met een donkere huid, krullen en een zandloperfiguurtje.

Izzy Foto: RTL

Yoshi

Als laatst stellen we jullie voor aan de 23-jarige Yoshi. Het liefst is hij de hele dag bezig met zijn grootste passie fitness, maar hij vindt het ook wel weer tijd dat hij weer passie in de liefde gaat voelen. Wanneer Yoshi zijn perfecte match heeft gevonden, houdt niets hem meer tegen: „Als het nodig is, kan ik andermans vrouw voor me winnen.”

Yoshi Foto: RTL

Dit artikel is geschreven door Nathalie Marijnissen van NSMBL.nl.