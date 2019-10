Filmmuziekhelden voor het eerst live in Nederland

Two Steps From Hell brengt populaire filmtrailermuziek volgend jaar tot leven in AFAS Live in Amsterdam. Het producersduo, bij leven al legendes als het gaat om film- en gamemuziek, komt voor het eerst met liveshow naar Nederland. Dat gebeurt op op 25 april.

Het duo bestaat uit Thomas Bergersen en Nick Phoenix. Zij brengen tijdens Two Steps from Hell Live met een orkest en koor hun geliefde filmtrailerproducties live. De componisten zijn bekend van producties voor onder anderen Avengers: Endgame, The Dark Knight en Game of Thrones en games zoals Resident Evil 6 en Assassin's Creed IV: Black Flag. Hun YouTube-kanaal heeft inmiddels meer dat 4,75 miljard streams behaald.

Europese tour

Met hun wereldwijde successen op zak is het tijd voor een eerste Europese livetour waarin Nederland niet ontbreekt. Bijgestaan door een orkest, koor, ijzersterke solisten en filmbeelden komen alle hoogtepunten van Bergersen en Phoenix voorbij. „Met hun muzikale genialiteit voorop belooft het een ongeëvenaarde reis door de wereld van symfonieën, fantasy en muzikale mystiek te worden”, belooft de Amerikaanse tourorganisator vol superlatieven.

Als film hoor je er tegenwoordig niet meer bij als je geen trailer lanceert met muziek gecomponeerd door Thomas Bergersen en Nick Phoenix, zo vinden filmmakers. Blockbusters zoals Aquaman, Inception en series als Breaking Bad en Sherlock hebben muziek van Two Steps From Hell gebruikt. Hun bombastische sound is authentiek in zijn soort en is ook onder gamers bekend.

EK voetbal en Olympische Spelen

Bergersen en Phoenix’ song Heart of Courage werd gebruikt aan het begin van de wedstrijden van het EK voetbal 2012 en in veel Top Gear-afleveringen. Vier van hun albums behaalden de platina-status. In 2012 was Two Steps From Hell bij de opening van de Olympische Spelen in Londen te horen. Het duo zag dat een als een bekroning op hun werk.

Tickets voor deze show gaan op woensdag 23 oktober om 10.00 uur in de voorverkoop via www.twostepsfromhell-live.com.