Familie wil kersthit Bing Crosby op nummer 1

Kerst zelf mag dan nog even duren, de marketingmachines zijn alweer op volle gang. Ook in de muziekindustrie. De familie van Bing Crosby wil namelijk zijn hit White Christmas op nummer 1 in de hitlijsten hebben.

White Christmas van Bing Crosby uit 1942 is een van de meest bekende kerstliedjes uit de geschiedenis, maar de plaat heeft in meer dan 75 jaar nog nooit op nummer 1 gestaan in de Britse hitlijsten. De familie van de vermaarde zanger hoopt dat daar verandering in komt als volgende maand een nieuw album met daarop de genoemde single uitkomt.

Oude nieuwe kerstalbums

Het album met de muziek van Crosby heet Bing At Christmas en bevat - in combinatie met de originele stemopnames van Crosby - volledig nieuw opgenomen muziek, verzorgd door de London Symphony Orchestra.

De familie van Crosby is niet de enige die opnieuw een kerstalbum op de markt brengt. Ook bereikte ons het heugelijke nieuws dat kerstkoningin Mariah Carey na 25 jaar haar album Merry Christmas opnieuw uitbrengt. Ze schalt nog elk jaar door de speakers met de hit All I Want For Christmas.

19 keer een hit

Zo'n andere kerstklassieker is natuurlijk Last Christmas van het duo Wham!, waar George Michael de helft van was. Hij schreef ook het nummer, dat maar liefst 19 keer een hit werd in ons land.

Goed doel

1984 was sowieso geen slecht jaar voor de kerstliedjesoogst. Bob Geldof en Midge Ure zamelden namelijk geld in voor het goede doel door zoveel mogelijk muzikanten bij elkaar te brengen als Band Aid. Het nummer Do They Know It's Christmas Time was daar het resultaat van. Op dit nummer is George Michael wederom te horen.

Klassiekers

Klassiekers gaan nog veel verder terug. Ella Fitzgerald's versie van Winter Wonderland bevelen we absoluut aan voor in je kerstplaylist. The First Lady of Song wordt beschouwd als één van de allerbeste jazzvocalisten ooit en dat doet het goed tijdens het kerstdiner. Vergeet Louis Armstong ook niet in dit rijtje!

Nog maar 72 dagen tot kerst!