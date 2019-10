Ewout Genemans over Verslaafd: 'Niet altijd iemand onder een brug'

In Verslaafd worden zes kandidaten geholpen met hun verslaving. Dinsdagavond verschijnt op RTL 4 een nieuw seizoen.

Ons land telt zo’n 1,8 miljoen verslaafden, blijkt uit cijfers van verslavingsinstelling Jellinek. Het gaat dan om alcohol, tabak (meer dan twintig sigaretten per dag), drugs, gamen en gokken. In het programma Verslaafd wordt het topje van die ijsberg geholpen. In het nieuwe seizoen neemt naast het vaste gezicht Peter van der Vorst nu ook Ewout Genemans de helft van de afleveringen voor zijn rekening. Samen met interventionist Maarten Dammers helpen ze mensen van hun afhankelijkheid af te komen.

Aangezien Peter van der Vorst nu directeur content is bij RTL, had hij geen tijd meer om alle afleveringen te presenteren. Ewout Genemans werd daarom gevraagd drie episodes van zijn baas over te nemen. „Dat is een hele eer”, zegt Genemans. „Maar tegelijkertijd ook wel spannend.”

De blonde presentator noemt Verslaafd één van de meest bijzondere programma’s op de Nederlandse tv. „We helpen niet alleen de verslaafden, maar ook hun familie.”

Hoe bedoel je?

„Ook zij hebben soms een probleem. Eén aflevering gaat bijvoorbeeld over een achttienjarige jongen. Hij blowde veel en woonde nog thuis. Zijn moeder deed alles voor hem, maar ondertussen terroriseerde hij thuis de boel. Toen de jongen in behandeling ging, moesten zijn ouders dat ook, om in het vervolg daadkrachtiger te kunnen optreden.”

Wat kunnen we dit seizoen nog meer verwachten?

„De verslavingen zijn dit jaar heel verschillend. Het gaat niet alleen over cocaïneverslavingen. En ook de verslaafden zijn heel divers. Zo zit er bijvoorbeeld een moeder bij, die is opgegeven door haar dochter en moeder. Ik ben me door dit programma bewuster geworden dat verslavingen spelen in onze hele samenleving. Het zijn niet alleen mensen die met een heroïnespuit onder een brug wonen.”

Hoe ging het presenteren je af?

„Het enige wat je bij dit programma kunt doen is dat je er honderd procent voor gaat. Verder is iedere situatie uniek en dat maakt het anders dan anders. Maar Maarten is een professional die weet hoe je iemand in het traject krijgt. Ik hoefde alleen maar te zorgen dat ik de familie en Maarten bijstond. Het is wel een programma dat je meeneemt naar huis. Je doet het er niet zomaar even bij.”

Het programma is best kwetsbaar. Vond je dat lastig?

„We komen op het meest kwetsbare moment iemands leven binnen. Vaak zit iemand helemaal niet te wachten op een interventie, maar omdat we van tevoren praten met familie en naasten, proberen we toch iemand zover te krijgen dat hij meedoet. Op sommige momenten denk je: komt dit wel goed? Het is mooi om te zien als je dan uiteindelijk ziet dat iets wordt opgelost. Ze zijn er dan nog niet vanaf, maar wel een stap verder.”