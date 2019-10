Britse realityshow: 'Word vegetariër, of eet je huisdier op'

Het wel of niet eten van vlees, is een topic dat steeds meer voorbijkomt in de dagelijkse gesprekken. Maar een Britse realityshow wil de discussie een nieuwe invalshoek gegeven.

Het gaat om Meat The Family, dat volgend jaar op tv komt. In deze serie krijgen Britse gezinnen een keuze: ze worden of vegetariër of ze eten hun eigen - voor de show gekregen - huisdier op. En dat leidt uiteraard tot de nodige discussie en emoties op het scherm.

Varkentje

De deelnemende gezinnen weten aanvankelijk niet precies waarvoor ze op tv komen. Hen wordt voorgehouden dat ze bijvoorbeeld een varkentje krijgen, om meer te leren over de dieren die ze eten. Over het dilemma aan het einde is van te voren met geen woord gerept.

Drie wekenlang zorgen de gezinnen voor hun varken, schaap, geit of kip, alvorens ze ineens geconfronteerd worden met de clue. Eet geen vlees meer of eet ook het dier waarvoor je gezorgd hebt op. Dat klinkt cru en dat is precies de bedoeling. „Hoe kan je thuis je hond knuffelen terwijl je een ander dier in de oven schuift?”, zo stelt bedenkster Daniela Neumann.

Slachthuis

Het concept is overigens niet helemaal nieuw. Er zijn er al shows gemaakt, waarbij een duo bijvoorbeeld een geit naar het slachthuis moet brengen, maar na die lange reis moet bepalen of het dat durft. Meat The Family gaat een stukje verder, omdat van te voren niet duidelijk is voor de deelnemers dat ze aan het eind die keuze moeten maken.