Bloedbad bekendste influencers in ‘smartphonefilm’

Donderdag wordt – officieel – Halloween gevierd. Dus is het tijd voor een ‘lekkere’ Nederlandse slachtfilm, die door iedereen gratis kan worden gezien.

Nederlands bekendste influencers worden een voor een uitgemoord. Thomas van der Vlugt (StukTV), Lize Korpershoek, haar influence-kat Dirkie, Quinty Misiedjan, Marije Zuurveld, Bokoesam, Vonneke Bonneke, Buddy Vedder, Gaby Blaaser… Wie gaan er op een verschrikkelijke manier aan en wie ontkomen er op het influencersfeest van het jaar aan de moordenaar en dus een bloederig einde?

Marije Zuurveld - naast haar Buddy Vedder - met een schaar in haar hoofd.

Dat is het verhaal van de slasher comedy House of No Limits, een ouderwetse slachtpartij met ook een komische noot. De Halloweenfilm, met ook Fred van Leer, Donny Roelvink en voormalige staatssecretaris Fred Teeven (acteerdebuut als buschauffeur, het vak dat hij in werkelijkheid nu uitoefent) is op twee manieren bijzonder. House of No Limits is volledig gedraaid op een smartphone (Samsung) en vanaf donderdag – de officiële Halloweendag – voor iedereen gratis beschikbaar op YouTube.

Kopje kleiner maken

De regie van deze ‘smartphonefilm’ was in handen van David Cocheret (SpangaS, De slet van 6VWO). Manju Reijmer en Paul de Vrijer (Vakkenvullers) zijn maakten het scenario over de moordenaar die influencers, letterlijk, een kopje kleiner wil maken. Ondanks de mobieltjes in de productie professioneel aangepakt. Metro belde Buddy Vedder en Gaby Blaaser, die aan de telefoon in elk geval nog leefden. Ze spelen in de productie van EndemolShine Nederland zichzelf, net als alle andere influencers.

„We spelen een uitvergroting van onszelfs”, zegt acteur, presentator, Boulevard-deskundige en tot vrijdag ook The Masked Singer-jurylid Vedder. „Buddy mag met Marije Zuurveld mee naar een Samsung- en T-Mobilefeest, hét influencersfeest van het jaar. Daar gebeurt het. Normaal wordt hij niet voor deze festijnen uitgenodigd en ziet het als een grote kans een relatie met Marije te beginnen. Met anderen reizen we per bus, bestuurd door Fred Teeven, naar het feest. Maar ja, ze komen van een koude kermis thuis. Ik zou House of No Limits een soort Nederlandse Scary Movie noemen. Het is grappig en heftig tegelijk. Ik kan weinig verklappen, maar niet iedereen overleeft het feest. Ze vallen bepaald niet in slaap om vervolgens niet meer wakker te worden. Nee, het aan hun einde komen gaat op luguberder manieren.” Vedder vond het geweldig om eens in een Halloweenfilm te acteren. „De kans op een slasher-comedy is hier niet zo groot, omdat het genre amper gemaakt wordt. Superleuk om te doen dus.”

Creatieve duizendpoot

De 25-jarige acteur noemt zichzelf geen echte influencer. „Nee, eerder een creatieve duizendpoot. Ik ben graag op meerdere vlakken actief en knal er niet dagelijks een Instagramstory uit. Beetje oude stempel hè, haha. Anderen in de film hebben een nulletje extra achter hun aantal volgers staan. Maar ja, ook acteurs worden uitgenodigd voor zulke feesten, dus ik voelde me in de verhaallijn helemaal welkom.”

Oude stempel of niet, Vedder vindt het maar wat cool dat House of No Limits op YouTube te bekijken is. „Voor iedereen, gratis en voor niks. Geen abonnementje nodig, tof toch?” Dat er alleen met smartphones werd gefilmd, vond hij geen enkel probleem, plezierig zelfs. „Een grote groepsscene in de bus konden met meerdere smartphones tegelijk en van verschillende kanten worden gefilmd. Normaal duurt dat bij wijze van spreken drie dagen, omdat de camera steeds moet worden verplaatst. Het stonden zes mobieltjes op een statief te draaien. Het is sneller, waardoor we scenes langer konden repeteren. Het wordt ook steeds gewoner. Veel documentaires worden al met smartphones opgenomen. Soms met 4K, dat kunnen sommige tv’s in de huiskamers niet eens aan. Ik kan me niet voorstellen dat smartphones de grote camera’s helemáál overnemen, maar toekomst hebben ze zeker.”

Vlnr Thomas van StukTV, Gaby Blaaser en Marije Zuurveld.

Actrice, model en presentatrice Gaby Blaaser (33) zag House of No Limits als een mooie kans. „Leuk project met al die grote influencers. Het voelde als ‘oh ik mag ook meedoen!’ Ik speel ook mezelf – tien keer uitvergroot - en kom naar het feest met Thomas van StukTV, op een supervette locatie. Onze personages komen binnen als het feest al volop bezig is en we vragen ons gelijk af wat er in hemelsnaam allemaal gebeurt. Er zitten scenes in, dat ik tegen mezelf moest zeggen ‘okay Gaab… nu even de schaamte voorbij’. Ik verheug me op de première (gisteravond, red.) en ben heel benieuwd. Het concept was zo leuk, dat het wel iets goeds moet zijn geworden. Geweldig dat je de film gewoon op YouTube kunt kijken. Da’s helemaal nieuw voor me. Haha, ik ben ook echt een ouwe doos wat dat betreft.”

Instagram-ster tot en met

Dat kan ze wel zeggen en ook dat ze het maar wat gaaf vond ‘om tussen al die grote influencers rond te lopen’, zelf is ze met 280.000 volgers een (vaak schaars geklede) Instagram-ster tot en met. „Misschien onderschat ik mezelf nog een beetje. Het is ook zo snel gegaan allemaal. Enige tijd geleden had ik wel 130.000 volgers, maar het bleef lang op dat aantal hangen. Op een of andere manier zie ik mezelf niet als een belangrijke influencer. Althans, het is een beetje wennen. Toen ik besloot te gaan posten wat ikzelf het leukste vind en dat is doen van sexy shoots. Dat sloeg dat aan. Binnenkort volgt er daarom een kalender.”

Terug naar Hous of No Limits. Dat er werd gewerkt met alleen smartphones vond Blaaser ‘alleen in het begin een beetje gekkig’. „Maar ik kreeg al snel in de gaten dat de kwaliteit die je ermee kunt maken top is. Ik verbaas me er nog steeds over wat een telefoon allemaal kan. Die dingen zijn fantastisch.” Het spelen in de horror wakkerde haar ‘oude’ acteerliefde in elk geval weer helemaal aan. „Shoots en acteren blijf ik het liefste allebei doen.”