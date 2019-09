'The Masked Singer is een beetje freaky'

Ruben Nicolai werd bekend als onderdeel van De Lama’s en is al geruime tijd aan de slag als presentator bij RTL. Vanaf vrijdagavond presenteert hij The Masked Singer. De show was is al een hit in Korea, Duitsland en Amerika en komt nu ook Nederland veroveren. Daarnaast maken De Lama’s een comeback met een show in de Ziggodome.

Je presenteert het nieuwe programma The Masked Singer, kun je daar iets meer over vertellen?

„Het is een spectaculair raadspelletje dat komt uit Korea en in een Hollands jasje is gestoken. Bekende Nederlanders worden onherkenbaar gemaakt en treden op in prachtige kostuums. Je hebt geen idee wie erin zit. Elke aflevering worden er hints weggeven. Het is aan het panel en kijkers om te raden wie er achter het masker zit. Pas als de deelnemers afvallen, wordt er onthuld wie er in het pak zit.”

Niets zeker weten

Vertellen de kostuums iets over de persoon die erin zit?

„Eén of twee keer is het spot on. Dan past het bij een hobby, werk of wens van diegene andere keren is het een hele nieuwe rol. Als je er dan naast stond op het podium, denk je ze te kennen. Maar je weet het niet zeker. Er zit een masker voor. Het is alsof een bekende in een clownsoutfit naast je staat. Een beetje freaky.”

Gaat het in Nederland een hit worden?

„Als Nederland het omarmt als het leuke raadspel dat het is, kan het een groot succes worden.”

De aartsengel.

Hebben alle kandidaten een zangachtergrond?

„Nee, zeker niet allemaal! En van sommigen is dat heel duidelijk te horen. Een paar deelnemers zijn wel bekend uit de muziekindustrie. Die kunnen het onze panelleden heel erg lastig maken door soms niet echt alles te geven, maar wel mooi te zingen waardoor ze die stem niet herkennen. Kijk, Carlo Boszhard heeft natuurlijk heel veel stemmen bestudeerd in Nederland. Hij zit in het panel, je zou zeggen dat-ie met twee vingers in de neus iedereen eruit moet kunnen vissen. Dat lukt hem niet. Maar sommige zeer ervaren muzikanten zitten er ook in en die spelen een beetje met hun stem zodat ze niet zo herkenbaar zijn. Maar er zijn ook mensen zónder muzikale achtergrond en die spelen niet met hun stem.”

De hond.

Wie zitten er naast Carlo nog meer in het panel?

„Naast Carlo zit een onnavolgbare Loretta Schrijver, die zit daar zo op haar plek. Het commentaar van haar zie je vaak totaal niet aankomen. Van de leeuw was ze zo onder de indruk. Toen ik vroeg: ‘Nou Loretta, wie denk je dat erin zit?’, zei ze: ‘Dat maakt me niet uit! Ik wil het niet weten. Ik vind dit gewoon mooi, ik wil het zo houden.’ Dat is gewoon Loretta, er is geen tweede zoals zij. Loretta en Carlo zitten samen in een panel. Het andere panel bestaat uit Buddy Vedder en Gerard Joling. Need I say more? Geer zit er bovenop. Soms stelde ik degene die achter het masker zit de vraag aan een karakter of hij of zij Gerard persoonlijk kent. Als het karakter ja zegt, zie je Gerard gewoon schrikken. Dat is zo freaky als je gewoon weken tegenover iemand staat en diegene beoordeelt en niet herkent, maar wel weet dat diegene bij je thuis is geweest. Het kan echt zo’n leuk programma worden, ik hoop dat het aanslaat.”

De leeuw.

Naast presenteren ben je ook weer bezig met De Lama’s. Jullie staan binnenkort in de Ziggodome.

„Klopt, op 7 en 8 november. In de aanloop daarnaartoe spelen we in diverse theaters om warm te draaien. We hebben afgelopen vrijdag ons eerste optreden gehad in tijden. Het was wel echt weer heel leuk om met de jongens op het podium te staan. Het is meteen weer vanouds en dat maakt het bijzonder.”

Pijnlijk duidelijk: we worden ouder

Komen er nieuwe dingen in de show?

„Nee, met De Lama’s doen we echt gewoon het oude en vertrouwde. Het enige verschil met vroeger, dit was vrijdag pijnlijk duidelijk, is dat we ouder worden. Vroeger renden we door de zaal en dan sprongen we als een soepele hinde weer het podium op. Nu kruipen er vier oude mannetjes het podium op die eerst gaan zitten. De lenigheid is er een beetje uit. De geestelijke lenigheid hopelijk niet.”

De papagaai.

Is de show later via een streamingdienst te zien?

„Wij hebben juist bedacht dat niet te doen. Je moet tegenwoordig zo opletten met alles wat je zegt. Met De Lama’s is het juist heerlijk dat je zomaar alles eruit kunt flappen. We gaan dan en daar optreden, daarna is het weg.”

Imaginaire staafmixer

Wat is je Favoriete Lama-moment?

Lachend: „Ik moet gelijk aan afgelopen vrijdag denken toen Ruben van der Meer het aan de stok kreeg met een imaginaire staafmixer. Typisch geval van 'je had erbij moeten zijn'. Maar uiteindelijk was ‘ie aan het spinnen op het podium omdat hij vastzat in de staafmixer. Nogmaals, je had erbij moeten zijn.”

De springbok.

Je bent dus druk met presenteren en nu komen De Lama’s er ook weer bij. Waar ligt je ambitie?

„Ik ben nu al een paar jaar in vaste dienst bij RTL, dat bevalt mij erg goed. Zo af en toe met de jongens het theater in mogen is een cadeautje. Maar mijn werk is wel gewoon het presenteren bij RTL. Het is fantastisch dat ik De Lama’s ernaast kan doen. Het is ook een heel groot verschil. Bij een programma van RTL vinden heel veel mensen er iets van. Het grappige van zo’n theatervoorstelling dat is van ons daar kun je doen wat je wilt. Dat is een heel ander soort wereldje.”