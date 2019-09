Positieve reacties op cellulitis-foto Demi Lovato

Er zijn veel positieve reacties gekomen op een bikinifoto van Demi Lovato. Op de foto is te zien dat de zangeres lijdt aan cellulitis, waardoor de huid er bobbelig uitziet en niet strak. Op social media wordt dit verschijnsel vaak verborgen. Lovato noemt de foto vaak 'cellulit', een combinatie van cellulitis en 'lit', wat tof of geweldig betekent.

In het bijschrift schrijft de zangeres dat een onbewerkte foto van haar in bikini op social media zetten haar grootste angst is. „Ik ben er gewoon zo klaar mee dat ik me schaam voor mijn lichaam en dat ik het bewerk (en ja, de andere bikinifoto's waren bewerkt - en ik vind het verschrikkelijk dat ik dat deed maar het is de waarheid), om te voldoen aan andermans idee van wat mooi is, terwijl ik het gewoon niet ben op die foto's."

Positieve reacties

De foto is enorm positief ontvangen en heeft in een dag tijd al meer dan 8,5 miljoen likes gekregen. Ook veel mede-sterren prijzen het lef van Lovato. Zo schrijft plussize-model Ashley Graham: „Prachtig dat je ons jou laat zien. Dankjewel Demi!" Ook zanger Sam Smith en comedian Amy Schumer zijn duidelijk te spreken over de onbewerkte foto van Lovato.

Vorig jaar werd Demi Lovato in juli nog opgenomen vanwege een overdosis heroïne, nadat ze jaren nuchter door het leven was gegaan. De zangeres is daarna meteen naar een afkickkliniek gegaan.