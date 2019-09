Pommeline laat toch hoofd Fabrizio van been weghalen

Temptation Island VIPS is nog niet afgelopen, maar van één stel weten we in ieder geval al zeker dat ze nu niet meer bij elkaar zijn: Pommeline en Fabrizio. De tatoeage die Pommeline van Fabrizio had, blijkt nu toch echt naar het verleden gelaserd te worden.

Pommeline liet al snel toen ze verkering kreeg met haar 'Fabrie' een tatoeage zetten, en niet zo'n kleintje ook: het hoofd van haar (inmiddels ex)-lover prijkte in vol ornaat op haar onderbeen, inclusief indianentooi. Dat deed ze in februari van dit jaar, vlak voordat ze mee gingen doen aan Temptation Island VIPS.

Vreemdgaan

Dat verhaal liep niet zo goed af. Wat er precies mis is gegaan weten we nog steeds niet, maar eind juli kondigden het stel aan dat ze beiden hun eigen weg gingen en dat de relatie verleden tijd was. Volgens de geruchten van onder andere Michella Kox, zou Fabrizio vreemd zijn gegaan met zijn danspartner bij Dancing With the Stars en het nog even dunnetjes hebben overgedaan met verleidster Julia.

Wat ze na de breuk met haar tatoeage zou doen, was echter nog de vraag. Kortgeleden zei ze in een Q&A op Instagram namelijk nog dat de tatoeage er nog steeds stond en dat ze twijfelde wat ze er mee zou doen. ,,Het stoort me niet echt momenteel", aldus Pommeline.

Blijkbaar denkt ze daar nu anders over, want vrijdagmiddag plaatste ze een aantal stories op haar Instagram waarin te zien is dat ze de tatoeage laat verwijderen. Wat Fabrizio hiervan vindt kunnen we waarschijnlijk alleen maar naar gissen...

Instagram @pommelinetillerie