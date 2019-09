Na Duitse musicalkilometers stralen 'nieuwe gezichten' in Anastasia

Tessa Sunniva van Tol en Milan van Waardenburg maakten musicalkilometers in grote Duitse theaters. Nu schitteren zij met hoofdrollen in Anastasia.

Ga d’r maar aan staan: is je gezicht niet zo bekend in Nederland, heb je ‘zomaar’ een hoofdrol in de grootste nieuwe musical van het jaar, Anastasia, te pakken. Tessa Sunniva van Tol en Milan van Waardenburg hebben deze grote musicalschoenen aangetrokken. Het mysterie-sprookje van Stage Entertainment ging zondag in Scheveningen in première en in de avond kon één conclusie wel worden getrokken: de twee hoofdrolspelers hielden stand, en hoe!

Tessa Sunniva van Tol.

Oberhausen

Van Tol had in ons land al eens een hoofdrol. Als Little Mermaid vloog zij in een vernuftige constructie ‘zwemmend’ door het theater in de gelijknamige Disneymusical. Daarna dook zij nog op in So You Wanna Be a Popstar (SBS6), maar verliet zij het ouderlijk huis in Abbenes om musicalkilometers in het Duitse Oberhausen te maken.

Ook daar had zij een hoofdrol, als Jane in Tarzan. Milan van Waardenburg was op Nederlandse podia alleen als kind te zien (Hamelen). De Limburger speelde vooral in München, Berlijn en Stuttgart, in grote musicaltitels als Tanz der Vampire, Der Glöckner von Notre Dame (als Quasimodo) en sinds november vorig jaar als Dmitry in Anastasia. De rol van deze Russische straatrat die uiteindelijk verliefd wordt op Anastasia, speelt hij in het AFAS Circustheater ook.

Milan van Waardenburg.

Jonge honden, brok ervaring

Zo leek het alsof het premièrepubliek – waaronder de Duitse Anastasia Judith Caspari – twee hoofdroldebutanten kreeg voorgeschoteld. Maar met de Duitse podiumkilometers in de benen is dat natuurlijk niet aan de orde. Overtuigen moeten Van Tol en Van Waardenburg het grote publiek nog wel. Nou musicalliefhebbers, wees niet ongerust.

De twee stralen, maar bezitten beiden vooral ongelooflijke stemmen (waarbij die van Milan van Waardenburg doet denken aan Freek Bartels). Naast de twee jonge honden is met Ad Knippels, René van Kooten, Gerrie van der Klei (geweldig als keizerin-moeder) en Ellen Evers een brok aan ervaring naar Scheveningen gehaald.

René van Kooten maakt als Bolsjewiek Gleb jacht op Anastasia.

Aan de dood ontsnapt?

Zij vertellen het verhaal van Anastasia, de Russische prinses die met haar hele familie in 1917 door de Bolsjewieken werd vermoord. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die geloven dat zij aan de dood ontsnapte en ook in deze musical is dat het geval.

Veegster Anya (Van Tol) wordt door straatrat Dmitry en zijn kameraad klaargestoomd om de keizerin-moeder in Parijs te overtuigen dat zij Anastasia is. Dit zal hen een forse beloning opleveren. Anya is als wees een heel stuk van haar jeugd kwijt en gaat tegelijkertijd op zoek ‘naar zichzelf’. Is zij die prinses soms écht? Ze twijfelt: „Hoe word je iemand van wie je niet weet of je haar ooit was?” Maar ja…

Keizerin-moeder Gerrie van der Klei met de kleine Anastasia.

Dit levert een prachtig sprookje op, zonder dat je met een brok in je keel het AFAS Circustheater verlaat. Daarvoor komt Anastasia te weinig binnen. Het zijn vooral de geweldige kostuums en het spetterende decor (met veel beelden op een led wall) waarvan je mond open valt. En van die supertalenten Tessa Sunniva van Tol en Milan van Waardenburg natuurlijk.