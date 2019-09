Led Zeppelin weer in rechtszaal om vermeend plagiaat

Maandag begint opnieuw een zaak tegen twee Led Zeppelin-leden. Robert Plant en Jimmy Page, de schrijvers van het wereldberoemde nummer Stairway To Heaven, zijn aangeklaagd voor plagiaat.

Elf juryleden buigen zich over het nummer en vergelijken het met Taurus van de band Spirit. Randy Wolfe schreef dat nummer. Volgens een beheerder van Wolfe's muziek - Wolfe zelf overleed in 1997 - hebben de mannen van Led Zeppelin het nummer Taurus gekopieerd. In 2014 klaagde hij de heren al aan, in 2016 verloor hij.

Eeuwenlang plagiaat

Sindsdien sleept de zaak nog steeds. De juryleden zouden niet de juiste instructies hebben gekregen, waardoor de zaak nu opnieuw voor de rechtbank dient. In de vorige rechtszaak lieten de advocaten van Led Zeppelin al weten dat er inderdaad overeenkomsten zijn in de nummers. De akkoordenschema's lijken op elkaar en dezelfde toonladders worden gebruikt.

Dat betekent echter niet direct plagiaat, het gebeurt volgens de advocaten al 300 jaar. Schrijver en muzikant Page gaf ruiterlijk toe dat Stairway to Heaven ook wel wat weg heeft van Chim Chim Cher-ee, een nummer uit de Mary Poppins-film uit 1964.

Veertig jaar later

Het nummer Taurus komt uit 1968, Stairway To Heaven werd drie jaar later uitgebracht. Waarom er pas veertig jaar na dato een zaak wordt aangespannen, is niet helemaal duidelijk. Wolfe zelf was sowieso niet blij met Stairway To Heaven, vlak voor zijn dood liet hij in een interview weten dat het 'een rip-off' van zijn nummer was.

Muziekjournalist Michael Skidmore is de beheerder van Wolfe's muziek, maar wachtte ook een tijd met het aanklagen van Page en Plant. Omdat de zaak verjaard zou zijn, liet hij het er jarenlang bij zitten. Toen de rechtbank in 2014 besloot dat copyright-zaken ook zolang na dato nog behandeld kunnen worden, besloot Skidmore toch zijn beklag te doen.

Andere zaken

Het is zeker niet de eerste spraakmakende plagiaatzaak in de muziekindustrie. Recentelijk moest Robin Thicke 5,3 miljoen dollar aan de familie van Marvin Gaye betalen. Het nummer Blurred Lines van Thicke zou teveel lijken op Got To Give It Up lijken.

Ook Katy Perry moest zich verantwoorden in de rechtbank. De enorme hit Dark Horse was het onderwerp van gesprek. Dark Horse zou teveel lijken op het nummer Joyful Noise van de christelijke rapper Marcus Tyrone Gray. Perry moest de rapper 3,8 miljoen dollar overmaken.

Vier akkoorden

Overigens blijkt het sowieso best lastig te zijn om originele muziek te maken. In 2011 scoorde de mannen achter The Axis Of Awesome een enorme YouTube-hit met hun 4 Chords-song. Ze vonden 65 nummers met hetzelfde akkoordenschema.

Covers

Met enige regelmaat geven artiesten wel toestemming om hun muziek te kopiëren. Sommige artiesten scoren enorme hits met nummers die al eerder zijn uitgebracht en door een ander zijn geschreven. Zo scoorde Madonna in de jaren 90 een grote hit met American Pie, eigenlijk geschreven door Don McLean.

Waar het 3rd Party niet lukte een typische jaren 90-hit te scoren met Waiting For Tonight, kreeg Jennifer Lopez dat twee jaar later wel voor elkaar. Beyoncé scoorde ook een enorme hit met een cover: If I Were A Boy werd eerst uitgebracht door BC Jean. Natalie Imbruglia vergaarde heel wat bekendheid met Torn, een nummer van de band Ednaswap.

Nummers coveren is iets van alle tijden. Hound Dog van Elvis Presley is eigenlijk een nummer van Big Mama Thornton. En zelfs grote schrijvers maken zich wel eens schuldig aan het coveren: The Great Pretender van Queen's zanger Freddie Mercury is eigenlijk van The Platters.