Justin Bieber open op Insta over drugs en Hailey

Dat hij op jonge leeftijd al in de schijnwerpers stond, heeft Justin Bieber niet alleen maar goed gedaan. In een lange Instagrampost deed Bieber maandagavond een boekje open over zijn jeugd.

Hij stelt onder meer dat kindsterren onder ondoenlijk veel druk staan en er veel te veel verantwoordelijkheid wordt gegeven aan deze jonge mensen „van wie de hersenen nog niet ontwikkeld zijn."

Op zijn kop

In twee jaar tijd stond zijn leven compleet op z'n kop, schrijft de 25-jarige Bieber. „Het ene moment was ik een 13-jarige jongen uit een klein dorpje in Canada, het volgende werd ik overal geprezen en vertelden miljoenen mensen me dat ze van me hielden en hoe geweldig ik was. Als je dit soort dingen vaak genoeg hoort als je jong bent, ga je erin geloven."

Bieber herinnert zich hoe het voelde om 18 jaar te zijn „en geen skills te hebben voor het echte leven, maar wel miljoenen op de bank en eindeloze mogelijkheden". Daar kwamen veel slechte beslissingen uit en op zijn 20e was Justin, zo zegt hij in de post, dan ook niet meer „de meest geliefde en aanbeden persoon ter wereld", maar „de meest geridiculiseerde, bekritiseerde en gehate persoon. Ik had alle slechte beslissingen die je kunt maken in het leven, gemaakt."

Bieber in 2018. /ANP

Harddrugs en kapotte vriendschappen

De zanger vertelt dat hij rond zijn 19e aan de harddrugs ging en zijn band met mensen om hem heen kapotmaakte. „Ik was gepikeerd, boos en respectloos naar vrouwen. Ik distantieerde me van iedereen die van me hield en verborg me achter een schim van mezelf. Ik dacht dat ik dat nooit meer zou kunnen veranderen, en het heeft me jaren gekost om die relaties weer op te bouwen."

Hailey Bieber. Op 30 september stapt het stel voor de tweede keer in het huwelijksbootje. /ANP

Het gaat inmiddels een stuk beter met Bieber, en daar bedankt hij in zijn post de mensen om hem heen voor. Hij noemt zijn huwelijk met zijn Hailey „het beste seizoen in mijn leven". Ook steekt de zanger fans die door een moeilijke tijd gaan een hart onder de riem. „Als alles tegen lijkt te zitten, vecht door. Jezus houdt van je."