Grootste clashes op het tv-scherm

Het nieuwe tv-seizoen is op gang gekomen. Wat zijn de meest spannende clashes op belangrijke tijdstippen op de buis? Een vooruitblik op de zenders NPO 1, RTL 4 en SBS 6.

Houdt NPO de ijzersterke kijkcijfers op het eerste net vast? Hoe hard knalt John de Mols Talpa op SBS 6, nu zijn zus Linda en Wendy van Dijk zijn binnengehaald? Kan RTL 4 tegen dit geweld op en redt Expeditie Robinson de zondag? Allemaal vragen waarbij de televisiewereld met spanning op de antwoorden wacht. Natuurlijk kun je elk programma terugkijken op het moment waarop jij dat wil, maar het aantal ‘live-kijkers’ op prime time blijft voor televisiemakers nog altijd een belangrijke zaak. Metro zet de clashmomenten na de seizoenspresentaties van NPO en RTL (opmerkelijk: Talpa hield zo’n presentatie niet) voor de komende vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden op een rij.

De vrijdagavond

NPO heeft komende vrijdag een kijkcijferzekerheidje, want het Nederlands voetbalelftal komt in actie tegen Duitsland. Op 13 september wordt het nieuwe seizoen Flikken Rotterdam afgetrapt, een tv-serie die in het verleden wekelijks meer dan 1 miljoen kijkers trok.

Flikken Rotterdam. / Ruud Baan

RTL 4 is vrijdagavond begonnen met de tweede reeks van The Voice Senior. De talentenjacht voor 60-plussers en de coaches Marco Borsato, Ilse DeLange, Angela Groothuizen en Frans Bauer scoorde uitstekend. Met 1,4 miljoen kijkers moest het programma alleen de finale van De Slimste Mens voor zich dulden.

The Voice Senior. / William Rutten

Na een maand hoopt RTL dat succes op 27 september voort te zetten met het nieuwe The Masked Singer. Ruben Nicolai presenteert het muziekprogramma dat een enorme hit is in Korea, Amerika en Duitsland. Bekende mensen treden op in een gek pak en dragen een masker. Onder meer Gerard Joling en Carlo Boszhard moeten raden wie de zangers zijn, zo simpel is het. Hilariteit alom, zo wordt ons beloofd (en bleek ook wel tijdens de seizoenspresentatie, waarbij het publiek een optreden van Lieke van Lexmond mocht raden).

Kruipen door de modder

SBS 6 zet de komende weken in met Helden Door De Modder VIPS, onder leiding van Kim-Lian van der Meij en Viktor Brand. Dat scoort niet en had vrijdag 249.000 kijkers. BN’ers als Fajah Lourens, Ferry Doedens en Danny Froger doen een obstacle run vol modder om aandacht te vragen voor het werk van KNGF Geleidehonden, maar een groot succes is dat dus niet. Daar moet het van RTL getransfereerde kijkcijferkanon Wendy van Dijk verandering in brengen.

Dance Dance Dance. / SBS

Met Dance Dance Dance staat Van Dijk vanaf 27 september tegenover het genoemde The Masked Singer. Bekende koppels worden bij haar in het dansdiepe gesmeten. In het eerste seizoen bij Talpa zijn dat onder meer de acteurs Susan Visser en Thomas Cammaert, Danny de Munk met zijn dochter Bo en de zingende zusjes van OG3NE.

De zaterdagavond

NPO 1 is slim geweest en is vorige week zaterdag op prime time al begonnen met Beste Zangers. Presentator Jan Smit heeft dit jaar onder meer Tim Akkerman, Samantha Steenwijk en YouTube-heldin Emma Heesters als gasten. Het snelle starten levert AVROTROS in ieder geval een voorsprong van ruim 1 miljoen kijkers op. Vanaf komende zaterdag zetten RTL en Talpa vol in op hetzelfde tijdstip.

Beste Zangers. / AVROTROS

Chantal en Linda

Op RTL 4 begint dan Dancing With The Stars, met Chantal Janzen en Tijl Beckand als presentatieduo. Onder meer oud-voetbalster Anouk Hoogendijk, rapper Keizer en schrijfster Heleen van Royen gaan de dansuitdaging aan. Ook Samantha Steenwijk doet mee. Zij zingt dus op NPO 1 en danst op RTL 4 op hetzelfde tijdstip.

Dancing With The Stars. / RTL

SBS 6 haalde Linda de Mol binnen, dus die mag tegenover Jan Smit en Chantal Janzen voor ouderwetse gezelligheid op de zaterdagavond zorgen. De Mol nam Ik Hou van Holland mee naar Talpa. Zij zal dus nu op ‘6’ twee teams onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge en Guus Meeuwis de hersens laten kraken over muziek en typisch Hollandse weetjes.

De familie De Mol is bij SBS weer samengebracht. / Levin den Boer | ANP

De zondagavond

En dan de zondag! Dat wordt een ware clashesavond met op elke zender rond 20.30 en 21.30 uur twee ‘trekkers’ achter elkaar. Zondagavond maken we op NPO 1 kennis met de nieuwe boeren van de onvermijdelijke kijkcijferhit Boer Zoekt Vrouw. Maar ja, we moeten die boeren allemaal nog gaan schrijven, dus op het vervolg moeten we nog even wachten. Presentatrice Yvon Jaspers verblijft de komende weken toch tussen de agrariërs in Onze Boerderij. Daarin bezoekt zij ex-deelnemers van Boer Zoekt Vrouw en ontmoet zij ook andere boeren om hun werk te bespreken. De zingende Volendammers Nick & Simon moeten de late NPO-avond met hun The Dream: Maleisië tot een succes maken. Zij schreven een nummer en proberen de single met hun gelegenheidsmanager Kees Tol in Azië een hit te laten worden.

Kees Tol, Nick en Simon in Maleisië. / AVROTROS

‘Expeditie hoort op 4’

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL besloot bij zijn aantreden: Expeditie Robinson hoort op 4! Daar was niemand in de afgelopen negentien jaar blijkbaar op gekomen. Gelijk heeft Van der Vorst natuurlijk wel. Zondagavond is de eerste aflevering van het populaire overlevingsprogramma te zien.

Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver presenteren Expeditie Robinson. / Martijn van Gelder

Tegenover Nick & Simon programmeert RTL Familie Kruys. Ook deze serie is populair, dus de zondagavond lijkt op 4 geen probleem. Maar ja, Talpa is er ook nog en niet zomaar. Als de boeren boeren en de BN’ers overleven, hoopt Linda de Mol haar kijkers gelukkig te maken met Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit programma scoorde altijd uitstekend, maar vindt de kijker ook het knopje 6 op de afstandsbediening? Op de late zondagavond maakt – daar is ze weer – Wendy van Dijk komend weekend haar SBS-debuut met Flirty Dancing.

Flirty Dancing in het Rijksmuseum. / SBS

Er wordt dus wat afgedanst dit tv-seizoen. Geen BN’ers echter deze keer. Twee singles leren los van elkaar een choreografie en hun date is vervolgens een dans op een bijzondere locatie.