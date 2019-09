Game of Thrones grote winnaar bij Emmy's

Ook het laatste seizoen van de hitserie Game of Thrones heeft een Emmy gekregen. De serie ging er zondagavond in Los Angeles vandoor met de award voor beste dramaserie, een van de meest prominente prijzen van de prestigieuze Emmy's. Acteur Peter Dinklage kreeg de Emmy voor de beste bijrol.

Makers van de serie David Benioff en D.B. Weiss bedankten in hun speech „de hardstwerkende crews ter wereld" voor het maken van de show. Ze grapten daarbij dat het een wonder is dat de crewleden van de fantasyserie überhaupt nog leven. Ook bedankten ze de cast van de serie, die dit voorjaar na acht seizoenen stopte. De acteurs maakten volgens de makers „alles wat we schreven beter."

Peter Dinklage. Beeld: ANP

Tien Emmy's

Een grote groep castleden verzamelde zich na de overwinning op het podium van de awardshow in Los Angeles. Een flink aantal van hen was zondag of de week ervoor bij de Creative Arts Emmy Awards genomineerd voor een prijs. Onder hen Carice van Houten, die afgelopen week naast de Emmy voor beste gastrol in een dramaserie greep.

Game Of Thrones won een week eerder ook al tien Emmy's. Het ging toen om kleinere prijzen.

Comedy-prijzen

In de category Comedy mochten Bill Hader en Phoebe Waller-Bridge de Emmy mee naar huis nemen. Bill Hader heeft opnieuw de Emmy gewonnen voor beste acteur in een comedyserie. Phoebe Waller-Bridge ging er in de categorie beste actrice in een comedyserie vandoor met de prijs.

Hader won net als vorig jaar voor zijn titelrol in Barry, een huurmoordenaar die besluit een carrièreswitch te maken en acteur te worden. Waller-Bridge kreeg de prijs voor haar rol in Fleabag. Eerder op de avond had ze al een award opgehaald voor haar schrijfwerk aan de Amazon-serie.

Alex Borstein en Tony Shalhoub, beiden uit The Marvelous Mrs. Maisel, gingen er tijdens de prijzenregen zondag in Los Angeles vandoor met de prijzen voor beste bijrol in een comedy.

Phoebe Waller-Bridge. Beeld: ANP

Geen drama voor Porter

Billy Porter kreeg de Emmy voor beste acteur in een dramaserie, voor zijn rol als Pray Tell in Pose. De serie gaat over de LGBTQ-ballroom scene in het New York van de jaren 80.

Porter is de eerste Afro-Amerikaanse homoseksuele acteur die er met de belangrijke televisieprijs vandoor gaat. In zijn speech stond hij daarbij stil met een quote van auteur James Baldwin. „Het heeft me jaren gekost het vuil uit te spugen dat ik over mezelf heb geleerd, en half geloofde, voordat ik in staat was op deze aarde rond te lopen alsof ik het recht had hier te zijn."

Billy Porter. Beeld: ANP

Bij de actrices ging Jodie Comer er met de Emmy voor beste acteerwerk in een dramaserie vandoor. Comer verontschuldigde zich in haar speech naar haar ouders in Liverpool, die ze niet had uitgenodigd naar Los Angeles te komen omdat ze dacht dat ze niet zou winnen.