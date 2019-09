Dansende sterren zijn na 10 jaar terug!

Na tien jaar keert Dancing With The Stars zaterdag terug. Vier deelnemers over hun ballroom- en latinskills. „Dit is de he-le tijd denken. In een panische staat.”

Anouk Hoogendijk (34)

Ex-voetbalster Ajax en Arsenl (103 interlands), analyticus bij de Oranje Leeuwinnen.

Deed op tv eerder mee aan Expeditie Robinson en Superstar Chef.

Danspartner: Jesse (‘ik danste op hoog niveau latin en ballroom en heb de Dansacademie in Tilburg gedaan’).

Anouk en Jesse. / Sander Koning | ANP

Anouk, waar begín je aan? En waaróm?

„Dat heb ik ook af en toe gedacht. Expeditie Robinson was veel makkelijker, haha. Maar dansen vind ik leuk en nu word ik ook nog eens aan een professional gekoppeld. Als ik iets doe, wil ik het goed leren. En ik houd van uitdagingen waarbij ik me weer even topsporter voel. Na de eerste trainingen had ik als stijve hark wel een beetje spijt... Je krijgt zoveel informatie. Als je de pasjes kent komt je hoofd erbij, dan komen de armen erbij, dan komt de uitstraling er nog bij. Je bent nooit klaar. En weet je hoe heftig het is om jezelf in een spiegel bezig te zien?”

Ben je het type dat als eerste de dansvloer op stuift?

„Nou… ik ga wel altijd de dansvloer op. Misschien niet als eerste, maar ik ben er altijd wel voor te porren. Dit soort dansen trouwens niet, van sommige had ik zelfs nog nooit gehoord. Ik dans gewoon een beetje leuk met mijn benen en mijn heupen. Alles wat ik in Dancing With The Stars niet mag doen.”

Maar negentig seconden

Zaterdag moet je het live doen, voor pak ‘m beet 1 miljoen mensen…

„Manmanman, spannend. En dat op hoge hakken hè? Ik vind het doodeng, ondanks dat ik vaak live op tv ben en in volle stadions heb gevoetbald. Maar waar ik vroeger negentig minuten had, heb ik nu negentig seconden. Daarna kan ik niets meer goedmaken. Maar ik moet ook zeggen dat ik het mooi vind om te merken dat ik stappen maak. De trainingen vind ik nu heel leuk.”

Wat is Anouks sterke punt?

Jesse: „Ze leert heel snel omdat Anouk weet hoe haar lichaam in elkaar zit en hoe ze die moet gebruiken. Ze pakt het goed op.”

Wat is jullie doel?

Anouk: „Zo ver mogelijk komen, het liefst de maximale tijd in het programma zitten natuurlijk. Maar ja, zaterdag zien we het niveau van de rest en merken we of het publiek ons leuk vindt. Verder wil ik het dansen gewoon zo goed mogelijk doen.”

Keizer (32)

Rapper, echte naam Rozelsky Steve Lie-A-Jen.

Deed op tv eerder mee aan Sterren Springen Schans.

Danspartner: Kaat (‘mijn ouders hebben een dansschool, dus ik ben er mee opgegroeid. Na het wedstrijddansen heb ik me laten omscholen tot danstrainster en jurylid’).

Kaat en Keizer. / Sander Koning | ANP

Keizer, waar begín je aan? En waaróm?

„Ik begin aan een prachtig avontuur, waarbij ik nieuwe dingen kan leren. Net als bij schansspringen vind ik het leuk dat mensen me aankijken en vragen ‘waarom doe je zulke gekke dingen?’ Maar ja, wanneer maak ik dit nu mee? Dat ik opeens even ga stijldansen, waarmee ik nog geld verdien ook. Ik vind het tof. Hierover kan ik op feestjes later opscheppen. Hey man, ik ken de tango. Zal ik de tango even laten zien?”

Ben je het type dat als eerste de dansvloer op stuift?

„Vroeger was ik wel zo’n type. Maar nu ik bij wat meer mensen bekend ben, durf ik het eigenlijk niet meer. Als ik dan niet zo goed dans en ik word gefilmd, dan zie je het de volgende dag overal terug. Of lees je dat ik waarschijnlijk dronken op de dansvloer stond. Als ik danste dan was het trouwens een beetje street- en breakdance. Dit is hele andere shit.”

Besef komt later wel

Zaterdag moet je het live doen, voor pak ‘m beet 1 miljoen mensen…

„Daar moet ik maar niet te veel over nadenken. Sterker, ik zet het compleet uit mijn hoofd. Dat besef komt na het dansen wel.”

Wat zijn Keizers sterke punten?

Kaat: „Keizer is gewoon een talent met superveel ritmegevoel en hij leert ook nog heel snel. Ik heb nog nooit een man gehad die zo goed naar me luistert. Uniek. Hij is muzikaal en doordat hij heeft geturnd, snapt hij hoe zijn lichaam werkt. Toen ik hoorde dat hij meedeed, hoopte ik al dat ik aan Keizer zou worden gekoppeld.”

Wat is jullie doel?

Keizer: „Het liefst gaan we door tot aan de finale. Dan zien meer mensen je en verdien je wat meer, haha. Nee, laat ik eens bescheiden doen. Ik vind het gewoon tof om mee te doen en hoop dat mensen zeggen: Wow Keizer, dat heb je mooi gedanst.”

Rutger Vink (30)

YouTuber Furtjuh, 600.000 abonnees.

Deed op tv eerder mee aan It takes 2.

Danspartner: Claudia (‘ik dans vanaf mijn zesde omdat mijn ouders ook dansten en ben nooit meer gestopt’).

Claudia en Rutger. / Sander Koning | ANP

Rutger, waar begín je aan? En waaróm?

„Ik houd van challenges. Dat doe ik op YouTube ook, maar dit is een extreme challenge. Ik wil het wel graag leren. Deze strijd ben ik dus aangegaan en we zijn nu al acht trainingsweken verder. We trainen vier, vijf keer per week en dan telkens drie uur lang. En dat mag ik met een tweevoudig Nederlands kampioene doen, want dat vergat Claudia even te zeggen.”

Ben je het type dat als eerste de dansvloer op stuift?

„Nee nee nee. Ik ben totaal geen danser. Ik voel me dan een beetje groot, want ik steek er altijd bovenuit (hij meet 1.92 meter, red.). Ik ben motorisch een beetje ingewikkeld. Ik onthoud de passen met ezelsbruggetjes. Ik kan mezelf wel programmeren. Dus ik doe gewoon wat er wordt gevraagd en daar word ik dan op beoordeeld.”

Hij denkt dat hij niet kan dansen

Zaterdag moet je het live doen, voor pak ‘m beet 1 miljoen mensen…

„Nou, bedankt… Normaal perform ik alleen voor een lens, die ik in mijn eigen hand houd.”

Hoe zit het met het talent van Rutger?

Claudia: „Hij denkt dat hij niet kan dansen, maar ik vind van wel. Rutger is muzikaal en hij is supergedreven. Hij gaat door tot het goed is.”

Wat is jullie doel?

Rutger: „Ik train zo hard dat ik nu niet kan zeggen dat ik de finale niet wil halen. Anders zou ik die honderden uren voor niets hebben weggegooid. Op feestjes durven veel mensen niet te dansen. Mijn tweede doel is daarom dat ik laat zien dat je het met een beetje lef echt wel kan.”

Heleen van Royen (54)

Schrijfster van onder meer De Gelukkige Huisvrouw.

Deed op tv eerder mee aan Jouw Vrouw Mijn Vrouw.

Danspartner: Bernard (‘als 14-jarige begon ik met stijldansen en won meteen mijn eerste wedstrijdje. Tot 2015 heb ik competitief gedanst, ook op EK’s en WK’s’).

Heleen en Bernard. / Sander Koning | ANP

Heleen, waar begín je aan? En waaróm?

„Dat vroeg ik me na een week ook even af, maar het leek me leuk om eens fysiek bezig te zijn. Ik zit altijd achter mijn laptop en werk altijd met mijn hoofd. Het leek me heel gaaf, maar ben er nu achter gekomen dat je bij dansen ook met je hoofd werkt. Ik ben zelfs de héle tijd aan het denken, in een panische staat. Ik vind het moeilijk maar erg leuk, op het nummer waarop we dansen na. Dat krijg ik niet meer uit m’n kop.”

Ben je het type dat als eerste de dansvloer op stuift?

„Ja eigenlijk wel, vroeger zeker. Maar dan wel vrij dansen, dat vond en vind ik helemaal geweldig. Dancing With The Stars is volledig tegenovergesteld. Het eerste is ontspanning, maar dit vooral spanning, haha. Het is fijn om met Bernard te trainen, maar tegelijkertijd frustrerend omdat hij alles zo goed kan. Dit lijkt bijna op opnieuw leren lopen.”

Vrees voor een black-out

Zaterdag moet je het live doen, voor pak ‘m beet 1 miljoen mensen…

„Ja, dat is nogal spannend. Ik vrees een black-out, maar Bernard zegt dat je in zo’n situatie veel adrenaline hebt. Dat je daardoor heel scherp bent en je spieren het zelfs nog wat beter doen. Gelukkig heb ik geleerd door te gaan, wat er ook gebeurt.”

Wat zijn Heleens sterke punten?

Bernard: „Heleen heeft een groot doorzettingsvermogen, een goede uitstraling, maar zij heeft vooral gevoel voor connectie. Ze snapt vrij snel wat ik bedoel en dat is natuurlijk essentieel.” Heleen: „Voor we begonnen verwachtte je vast een nachtmerrie.”

Wat is jullie doel?

Heleen: „Eerst was mijn doel ‘als ik er maar niet als eerste uit ga’. Dat lijkt me zo erg en heel hard. Maar ja, dat hebben we niet in de hand.” Bernard: „Ons doel is nu dat we na een dans kunnen zeggen: Dit is wat we kunnen. Niet meer, niet minder en dat we alles hebben gegeven.”

De winnaars en wie nog meer?

• De eerste vier winnaars van Dancing With The Stars waren Jim Bakkum (2005), Barbara de Loor (2006), Helga van Leur (2007) en Jamai Loman (2009).

• De zeven mensen die dit jaar naast de mensen op deze pagina meedoen zijn Bibian Mentel, Berget Lewis, Samantha Steenwijk, Tooske Ragas, Barrie Stevens, Gijs Staverman en Jamie Trenité.

Chantal Janzen en Tijl Beckand. / Sander Koning | ANP

• De presentatie is in handen van Chantal Janzen en Tijl Beckand. De jury bestaat uit Euvgenia Parakhina, Dan Karaty, Irene Moors en Louis van Amstel.

• Dancing With The Stars is vanaf zaterdag om 20.00 uur op zaterdagen te zien (RTL 4). De kijkers hebben invloed op wie mag blijven en wie het programma moet verlaten.